Иран: Западът уби ядрената ни сделка с Международната агенция за атомна енергия

21 Ноември, 2025 16:14 988 1

  • иран-
  • ядрена сделка-
  • абас арагчи-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • натанз

Официалното прекратяване на Споразумението от Кайро е пряк резултат от техните провокации, обобщи министър Абас Арагчи

Иран: Западът уби ядрената ни сделка с Международната агенция за атомна енергия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати и три европейски сили - Великобритания, Германия и Франция, обикновено наричани E3 - убиха ядреното споразумение между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано в Кайро през септември. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

"Подобно на дипломацията, която беше атакувана от Израел и САЩ през юни, Споразумението от Кайро беше убито от САЩ и E3", написа той в социалната мрежа X.

Арагчи отбеляза, че решението на Техеран да отмени споразумението с МААЕ е било подтикнато от поредица събития, сред които ударите на САЩ и Израел по ядрените съоръжения на Иран, повторното активиране на санкциите на ООН срещу Иран, инициирани от E3, и накрая - резолюцията на МААЕ, призоваваща Иран да предостави точна информация за запасите си от високообогатен уран.

"Официалното прекратяване на Споразумението от Кайро е пряк резултат от техните провокации", обобщи министърът.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    5 4 Отговор
    и кой губи бе брадат...кой има санкции..

    16:19 21.11.2025

Новини по държави:
