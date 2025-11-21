Иран: Западът уби ядрената ни сделка с Международната агенция за атомна енергия

Съединените щати и три европейски сили - Великобритания, Германия и Франция, обикновено наричани E3 - убиха ядреното споразумение между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано в Кайро през септември. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

"Подобно на дипломацията, която беше атакувана от Израел и САЩ през юни, Споразумението от Кайро беше убито от САЩ и E3", написа той в социалната мрежа X.

Арагчи отбеляза, че решението на Техеран да отмени споразумението с МААЕ е било подтикнато от поредица събития, сред които ударите на САЩ и Израел по ядрените съоръжения на Иран, повторното активиране на санкциите на ООН срещу Иран, инициирани от E3, и накрая - резолюцията на МААЕ, призоваваща Иран да предостави точна информация за запасите си от високообогатен уран.

"Официалното прекратяване на Споразумението от Кайро е пряк резултат от техните провокации", обобщи министърът.