28 точки: какво предвижда планът на Тръмп за Украйна
  Тема: Украйна

28 точки: какво предвижда планът на Тръмп за Украйна

21 Ноември, 2025 22:44

Документът зачита суверенитета на Киев, а Русия, Украйна и Европа обявяват конфликтите от последните 30 години за приключени и се ангажират да не се нападат взаимно

28 точки: какво предвижда планът на Тръмп за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Това са предложения, които биха принудили Украйна да направи тежки отстъпки: с план от 28 точки американският президент Тръмп иска да сложи край на войната. Сега станаха известни подробности от тайния документ.

Правителството на президента Доналд Тръмп е изготвило план, с който да се сложи край на продължаващата вече почти четири години руска агресия срещу Украйна. Американският новинарски портал Axios публикува списъка с общо 28 точки. Агенциите Асошиейтед прес и Франс прес също са получили достъп до документа. Украинският депутат Олексий Хончаренко, член на опозиционната фракция "Европейска солидарност", пък публикува плана в платформата Телеграм. Ето кратък преглед на съдържащите се в плана предложения.

Относно сигурността на Украйна и Европа

Документът зачита суверенитета на Украйна, а Русия, Украйна и Европа обявяват конфликтите от последните 30 години за приключени и се ангажират да не се нападат взаимно. Русия и САЩ пък трябва да разговарят отново за контрола над ядрените оръжия.

В конституцията си Украйна трябва да запише, че се отказва от намеренията си за присъединяване към НАТО, а самият Алианс се ангажира да не приема никога Украйна и да не разполага войски в Украйна. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша. Русия трябва да се ангажира със закон да се откаже от всякаква агресия срещу Европа и Украйна.

Украйна ще остане неядрена държава, но ще получи "надеждни гаранции за сигурност" от САЩ, които не са подробно описани в текста. САЩ обаче ще получават възнаграждение за тези гаранции. Ако Украйна нападне Русия, гаранциите отпадат. Ако Русия нападне Украйна, санкциите влизат отново в сила и Москва губи всички привилегии от мирното споразумение. Числеността на украинската армия се ограничава до 600 000 души. Украйна ще може да се присъедини към ЕС.

Американско-руска работна група по въпросите на сигурността трябва да следи за спазването на споразумението, което същевременно ще бъде гарантирано от "Съвет за мир", председателстван от американския президент Доналд Тръмп.

Териториални въпроси

Крим, но също и окупираните украински територии Донецк и Луганск се признават за фактически руски. Украинската армия освобождава частите от Донецк, които все още контролира. Тези части ще се считат оттук нататък за демилитаризирана буферна зона и ще бъдат признати за руска територия. В южните области Запорожие и Херсон настоящата фронтова линия става разделителна линия.

Руската армия напуска позициите си в районите Харков и Суми, които в момента контролира. Русия се отказва от по-нататъшни териториални претенции. Териториалните въпроси могат да бъдат решени само по мирен път, в противен случай всички гаранции за сигурност стават невалидни. Атомната електроцентрала в Запорожие се поставя под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), а произведената там електроенергия се разпределя поравно между Украйна и Русия.

Относно възстановяването на Украйна

Ще бъде създаден международен фонд за възстановяване и развитие на украинската инфраструктура. САЩ ще помагат особено при разширяването на украинската газова промишленост. 100 милиарда долара от конфискуваното руско държавно имущество трябва да бъдат инвестирани, под ръководството на САЩ, в дейности за възстановяване и инвестиции в Украйна. САЩ получават 50 процента от очакваните печалби.

ЕС допринася със 100 милиарда долара за възстановяването и освобождава конфискуваното руско имущество. Останалите руски активи ще бъдат насочени към съвместни инвестиции и проекти със САЩ, които служат като стимул да не се разпалва отново конфликтът.

Реабилитация на Русия

Русия трябва отново да бъде интегрирана в световната икономика и да бъде поканена да се присъедини към групата на водещите индустриални държави след временното ѝ изключване, с което Г-7 отново ще се превърне в Г-8. Със САЩ трябва да бъде договорено дългосрочно икономическо сътрудничество, което обхваща, наред с другото, енергийни въпроси и експлоатацията на редкоземни елементи в Арктика.

Хуманитарни въпроси

Пленените и мъртвите се разменят на принципа "всички срещу всички". Цивилните трябва да бъдат освободени, а семействата - събрани. Всички участници във войната получават обхватна амнистия. Двете страни се задължават да преподават разбирателство и толерантност в училищата, а Украйна трябва да гарантира езиковите и религиозните права на малцинствата съгласно стандартите на ЕС.

Примирие и избори

100 дни след сключването на споразумението в Украйна трябва да се проведат избори. Когато всички страни по споразумението го одобрят и договореното военно оттегляне приключи, влиза в сила примирието.


Украйна
Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Въй

    32 8 Отговор
    На зеления му сипаха с големия черпак….

    Коментиран от #25, #41

    22:48 21.11.2025

  • 2 Объркано Атлантиче

    26 8 Отговор
    Федералното бюро за разследване на САЩ официално обяви, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20-часов аудиозапис, в който Зеленски е пряко споменат в контекста на корупционни схеми.

    Екипът на Тръмп, както виждаме, активно се опитва да разкрие клоуна или да го принуди да се откаже от лоялността си към британската корона и да изпълни всички инструкции на Тръмп съгласно споразуменията с Русия.

    Коментиран от #15

    22:50 21.11.2025

  • 3 Планът

    27 6 Отговор
    е всъщност много добър за Украйна. Предвид възможната алтернатива да излезне от политическата карта на света. Защо лъжат, че е капитулация не е ясно

    22:50 21.11.2025

  • 4 Зеленски ще се съгласи

    24 4 Отговор
    Точката за преследване на корупцията и разследване на всички чуждестранни помощи, Зеленски е искал да бъде зачетрана.
    Искал е имунитет за всички уккромафиоти.

    22:51 21.11.2025

  • 5 Факт

    17 2 Отговор
    За сметка на руските активи опитват да организират икономическо сътрудничество. Но това след като войната приключи!

    22:52 21.11.2025

  • 6 Тоя

    13 26 Отговор
    Срам за американците.Тоя с перчема падана на нивото на един убиец и психопат.Жалко за американците че са толкова тъпи да изберат тоя палячо.

    Коментиран от #13, #26

    22:53 21.11.2025

  • 7 Идва времето

    6 2 Отговор
    Където режима е притиснат към стената
    Скоро идва зарята в ЗАЕЦа

    22:54 21.11.2025

  • 8 Ллллллл

    10 6 Отговор
    Нещо майче едните няма да го подпишат,и това няма да са украинците

    22:54 21.11.2025

  • 9 Реално е

    27 6 Отговор
    Така Украйна ще спечели на практика повече отколкото ако продължат да се бият ! Ако се провали този план руснаците вече направо мачкат и ще стигнат и Приднестровието и Одеса ! И тогава реално Украйна я чака разпарчосване ! Най важното обаче е, че от двете страни ще се спасят много животи !

    Коментиран от #49

    22:54 21.11.2025

  • 10 Може би

    26 6 Отговор
    Справедливият мир предполага някогашната УССР да си остане руска покрайнина , а Н.А. Т.О. да се изтегли там където е било през 1991г.

    22:56 21.11.2025

  • 11 така ли

    12 3 Отговор
    Първо?!,да натири зеленото скато ....

    22:56 21.11.2025

  • 12 Т.КОЛЕВ

    13 6 Отговор
    Я ТИЯ АМЕРИКАНЦИ И ЦЯЛА ЕВРОПА ВКЛЮЧИЛИ В ПЛАНА.
    НАЙ ДОБРЕ ЕВРОПА ДА ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ ОТНОШЕНИЯ С АМЕРИКАНЦИ И РУСНАЦИ С НОТА УДЛОВИЕ ПРИ ПОДПИСВСНЕ НА ТАКЪВ МИРЕН ПЛАН.НА НИКОЙ НЕ МУ ТРЯБВАТ АМЕРИКАНЦИ ДИКТАТОРИ И РУСНАЦИ.

    22:57 21.11.2025

  • 13 Оня

    21 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя":

    Не е срам ! Просто в момента не разполагат с военната мощ на руснаците и лавират ! Ако пък се намесят и Китай и Северна Корея, тогава САЩ ще загубят изцяло влиянието си в Азия и Тихия океан ! Това са за момента реалностите !

    Коментиран от #60

    22:58 21.11.2025

  • 14 По-добър

    10 3 Отговор
    за Украйна план не може да има предвид представянето и на бойното поле до този момент. Не е истина, че "капитулира". Най важното е, че все пак Украйна остава на политическата карта на света.

    Коментиран от #27

    22:58 21.11.2025

  • 15 САЩисан русофил

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "Объркано Атлантиче":

    Нещо за Киев за два дня чува ли се?

    Коментиран от #30

    22:59 21.11.2025

  • 16 САЩисан русофил

    7 23 Отговор
    Русия е с пречупен гръбнак,на колене пред англосаксит6

    23:04 21.11.2025

  • 17 Не е

    9 4 Отговор
    никак лошо за Украйна. Планът предвижда после да ги вземат на издръжка в ЕС. Защо да е лошо това

    23:04 21.11.2025

  • 18 ха ха хааа

    3 2 Отговор
    " Планът на Тръмп " ... И у плана , Вован куда пропал ?! 🤭😁

    23:05 21.11.2025

  • 19 плевен

    6 4 Отговор
    Едно дребно фактче, което дори не звучи логично. Европеейските изтребители ще стоят в Полша???
    Какви изтребители, защо в Полша? Не казват. Ами защото дори сега ни правят на глупаци. Изтребителите ще стоят в Полша, защото се предвижда европейските армии да са в Украйна. Но да не са натовски.
    И очакват руснаците да се съгласят? Или да се съгласят на сто милиарда репарации?
    За някой от горните точки може да хвръкне главата на Зеленски. Но за последните две ще хвръкне главата на Путин.

    Коментиран от #21

    23:08 21.11.2025

  • 20 Украинците

    8 3 Отговор
    Трябва да са луди да не приемат тези условия.

    23:10 21.11.2025

  • 21 аz СВО Победа 80

    9 7 Отговор

    До коментар #19 от "плевен":

    Накратко:
    1.50% от замразените руски активи сщза Тръмп.
    2.50% от замразените руски активи за ЕС.
    3 .за Русия 0 процента
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #24, #33, #38

    23:13 21.11.2025

  • 22 Уточнение

    8 4 Отговор
    БИВШИЯТ украински президент, комикът и прочие...А какво е казал на няколко магистрали бело, няма никакво значение.

    23:17 21.11.2025

  • 23 така, така

    9 4 Отговор
    Ако съм на мястото на руснаците, въобще няма да им приема условията.
    Това е като загубилия да печели, няма ка да има такъв филм. И в случая не коментирам толкова украинците, при все че за тях е огромна далавера, а американците. Опитват се от загубата си да изкарат максимална далавера, па и миротворци да се изкарат. Виж, ЕС отново е прецакан.
    Не вярвам да има споразумение. Тръмп си е съставил план, в който всички освен него да губят. Дал е малко повече на руснаците, един вид да звучи, все едно е в тяхна полза, но всъщност се опитва да ги прецака.

    23:20 21.11.2025

  • 24 абе ти

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "аz СВО Победа 80":

    верно си функционално неграмотен!

    23:23 21.11.2025

  • 25 Пешо

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    "САЩ получават 50 процента от очакваните печалби." ..... 2ма се трепят 3тия печели.... с инвестиции от руските паре...

    23:24 21.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 това е

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "По-добър":

    ще бъде най-голямата грешка. Тая държава никога не трябва да остава на политическата карта, ако искаме мир в Европа.
    Кавото трябва да се случи - ще се случи.

    23:26 21.11.2025

  • 28 az СВО ПОБЕДА80

    6 7 Отговор
    Копейките пак гладни ги прибраха в спалното!

    23:29 21.11.2025

  • 29 ежко

    7 7 Отговор
    Но и рижия разбра, че без да унищожи блатния халифат няма да вземе Нобел

    Коментиран от #34

    23:30 21.11.2025

  • 30 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "САЩисан русофил":

    Още са в бахмут, Киев е далеко, поне 20г!

    23:32 21.11.2025

  • 31 васил

    13 7 Отговор
    Наркоман долен заради него умряха милиони около 1.7 Милиона Украинци . Всъщност от него нищо не зависи те Англичаните управляват Украйна а тези предатели изпълняват техните нареждания . Тоя обикаля Европа и проси пари от които голяма част се краде а една малка част която остава по предназначение . Но за Евро...гейовете това е не е проблем стига да воюват срещу Русия тях само това ги интересува . Колко пари ще откраднат или колко Украинци ще умрат е без значение .

    Коментиран от #64

    23:33 21.11.2025

  • 32 Ццц

    11 2 Отговор
    САЩ инвестират 100 млрд. руски пари и прибират 50 % от печалбата. ЕС инвестира 100 млрд. свои пари. Точка. 🤣🤣🤣 Васали, събирайте кръжока на желаещите и благодарете, че планът не предвижда да дадем 200 млрд! Евроатланти, за това ли мечтаехте като се отървахме от СССР? На ви го! И да не забравите да благодарите, че Алф лесно се разочарова и ви почва с митата!

    23:36 21.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ццц

    4 4 Отговор
    Но парите нямат значение, блатния нужник тлябва да бъде разграден, а бункерното провесено от башнята!

    23:42 21.11.2025

  • 36 Ццц

    3 5 Отговор
    Майдана почва в.блатата, ботокса е зад урал, лебедово езеро началас!

    23:43 21.11.2025

  • 37 Маг Минчо

    8 1 Отговор
    Този план не струва без точка 29! А тя беше САЩ да подарят Аляска на Русия! Даже и килим бяха постлали ...

    23:43 21.11.2025

  • 38 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "аz СВО Победа 80":

    А за копейките пак средния

    23:44 21.11.2025

  • 39 Маг Минчо

    2 5 Отговор
    Сибир за китай, курилите за Япония, а всичко около границата за Украина! Монголия и тя ще си вземе всичко изконно!

    23:46 21.11.2025

  • 40 Горски

    10 5 Отговор
    Ако планът бъде приет и подписан в този му вид, това означава безспорно стратегическа победа на Русия и капитулация на западната розоволиберална пропаганда по отношение на СВО. Защото по този начин освен всичко друго се преначертава цялата европейска архитектура за сигурност, без европейците изобщо да участват в нея. Последното благодарение на нефелната политика на "урсулите". Европуделите разбира се ще квичат срещу този проект, а от страна на Великобритания може да се очакват всякакви провокации и опити за диверсии. Ще видим какво ще стане. Това е капитулация, а не мирно споразумение. Срещу 100 милиарда Русия купува 20% от Украйна, правото да се нарича победител, и пълна амнистия. САЩ, пък,ще получат 50% от печалбите от проекти финансирани 50 на 50 с пари на Русия и САЩ, а Тръмп ще парадира как е спрял войната, докато е жив. Какъвто и план да се приеме за Украйна, банките и фирмите участващи в паричните потоци по този план ще са много, много доволни и щастливи.Да поясним за евроатлантиците без мозъци - САЩ и Украйната капитулират пред Русията и бързат да подписват, че да не стане по-лошо. С Украйна, не им се получи с Иран, и са искат да си направят нов Виетнам във Венецуела. ДА СКАЧАТ В КИРИЗА. Прокси война може да води и БРИКС. Не само те и тъпите им губернии. Този план отразява реалната ситуация на фронта.Всеки следващ план за мир ще е по неизгоден за Украйна.

    Коментиран от #42, #44, #45

    00:20 22.11.2025

  • 41 Дика

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    На пръв поглед така изглежда, ама Путин няма да го подпише това и ще се прецака, но и да го подпише пак не е победа и това, което иска. Целта му е Украйна да е втори Беларус с негово правителство, но това няма да стане, а Украйна стане ли част от ЕС, половината руснаци ще се преселят в Украйна. И изобщо за какво беше тази война с толкова убити руснаци и потрошени милиарди? То с тия пари щеше да си купи Донбас от украинците без да го разрушава, ама де толкоз акъл.

    Коментиран от #46

    00:21 22.11.2025

  • 42 Киев за два дня

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #53

    00:24 22.11.2025

  • 43 Хахах

    4 2 Отговор
    ШвабскитеСвине квичат на заколенив.

    Коментиран от #47

    00:26 22.11.2025

  • 44 Дика

    9 3 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    Победа е когато си постигнеш поставените цели, а целта на Путин не беше Донбас, беше заличаването на Украйна като суверенна държава и превръщането й в руска провинция. Донбас беше само повод. Предложеното споразумение не е украинска капитулация и не е руска победа, изглежда като загуба и за двете страни и а печалба за Тръмп.

    Коментиран от #56

    00:29 22.11.2025

  • 45 Диамантената ръка

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    Ще бъде тактическа и то ограничена победа и стратегическа загуба. Путин ще се размине безславно с императорската титла.

    00:35 22.11.2025

  • 46 "Украйна стане ли част от ЕС"

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дика":

    Имам лоши новини за теб 🙁

    00:37 22.11.2025

  • 47 А пък

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Хахах":

    РускитеСвине си мрат.

    00:42 22.11.2025

  • 48 илзу

    2 3 Отговор
    Димек гаранциите за Украйна са никакви, бой до дупка и трепане на окупаторите!
    Боклуците ще се измъкнат сухи.

    00:50 22.11.2025

  • 49 илзу

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реално е":

    Ще стигнат на майка си, фантазьор.

    00:51 22.11.2025

  • 50 илзу

    4 6 Отговор
    Смърт за руската измет.

    00:51 22.11.2025

  • 51 Антикомуне

    3 1 Отговор
    Явно американците и руснаците са се договорили зад гърба на Европа и Украйна. Целта на американците е пълно разделение на Украйна между Тръмп и Путин. Чудно ми е как така Тръмп не е поискал да му издигнат паметник в Киев като "Освободител" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #55

    01:06 22.11.2025

  • 52 Pyccкий Карлик

    5 1 Отговор
    В плана пише :

    1 млн украинци починали от строго естествени причини,
    500 000 са задавилите се с въздух 😁

    01:07 22.11.2025

  • 53 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Киев за два дня":

    Краставо псе, гадина!

    01:07 22.11.2025

  • 54 Анонимен

    2 1 Отговор
    Това си е капитулация.

    01:09 22.11.2025

  • 55 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Антикомуне":

    Хмм, не вярвам руснаците да са се съгласили на този договор. Значи ако Украйна реши да нападне Русия, американците просто ще се изнесат без да се опитат да спрат украинците и войната започва отново , но ако Русия е предизвикана да го направи пак ще започнат санкциите. И тази армия от 600 000 , ами че цяло нато няма такава армия, руснаците говореха за 200-250 000.

    01:20 22.11.2025

  • 56 Ха-ха-ха

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Дика":

    В момента в който украинците са приели парите от Нюланд са престанали да бъдат суверенна държава. А целта на Русия не е Донбас или да заличи Украйна, а нейната собствена сигурност. Първото предложение на руснаците беше четирите области за които сега претендират да са си в пределите на Украйна.

    Коментиран от #59

    01:34 22.11.2025

  • 57 Шекелка

    2 1 Отговор
    Бг шекелките сме в шок, фентанила свърши, минахме на лепило...
    П.П. Заредихме си дилдата с нови батерии, така ще я караме.

    01:52 22.11.2025

  • 58 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Неизпълнимо и без никакви гаранции. Следват балтийските държави.

    02:32 22.11.2025

  • 59 Дика

    5 7 Отговор

    До коментар #56 от "Ха-ха-ха":

    Кой я заплашва Русия, Украйна ли? По тая логика Путин вече трябваше да е влязъл във Финландия. Или в Аляска. Заплахата за Русия е да има съседи в които хората живеят по добре от крепостните й селяни, че току виж се събудили и решили да ритнат стола на самодържеца в Кремъл.

    Коментиран от #62

    02:41 22.11.2025

  • 60 до оня

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оня":

    кои сте вие с коня или без коня?

    03:05 22.11.2025

  • 61 АманДа

    2 1 Отговор
    Нищо, идващо от нищото...дали ще спаси кожата...сигурно вече само това го интересува...

    03:28 22.11.2025

  • 62 Крепостни ли !?!

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Дика":

    А ние какво сме. Питат ли ни за нещо важно , не разбира се. Ходили подписвали нито тогава казали какво подписвали нито сега ни попитаха искаме ли да си режем ракетите да си затваряме мините да ни натикват в еврозоната и в цифровото евро и т.н.
    Кой е по крепостен руските или ние , щото на мен ми се струва че ние не сме нито цъфнали нито вързали. И ние сме крепостни на Брюксел и Страсбург и на ГЕРБ и ДПС.

    03:35 22.11.2025

  • 63 Плана е много добър.

    6 2 Отговор
    Украйна ще го подпише но не веднага. Може би ще бъде сменен Зеленски. Защо гърмят тия скандали случайно ли. Не мисля.

    03:53 22.11.2025

  • 64 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "васил":

    Зеленски е герой защитава РОДИНАТА СИ ! Копейките нямат родина ,опитват да седят на два стола

    09:16 22.11.2025

