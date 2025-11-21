28 точки: какво предвижда планът на Тръмп за Украйна

Това са предложения, които биха принудили Украйна да направи тежки отстъпки: с план от 28 точки американският президент Тръмп иска да сложи край на войната. Сега станаха известни подробности от тайния документ.
Правителството на президента Доналд Тръмп е изготвило план, с който да се сложи край на продължаващата вече почти четири години руска агресия срещу Украйна. Американският новинарски портал Axios публикува списъка с общо 28 точки. Агенциите Асошиейтед прес и Франс прес също са получили достъп до документа. Украинският депутат Олексий Хончаренко, член на опозиционната фракция "Европейска солидарност", пък публикува плана в платформата Телеграм. Ето кратък преглед на съдържащите се в плана предложения.
Относно сигурността на Украйна и Европа
Документът зачита суверенитета на Украйна, а Русия, Украйна и Европа обявяват конфликтите от последните 30 години за приключени и се ангажират да не се нападат взаимно. Русия и САЩ пък трябва да разговарят отново за контрола над ядрените оръжия.
В конституцията си Украйна трябва да запише, че се отказва от намеренията си за присъединяване към НАТО, а самият Алианс се ангажира да не приема никога Украйна и да не разполага войски в Украйна. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша. Русия трябва да се ангажира със закон да се откаже от всякаква агресия срещу Европа и Украйна.
Украйна ще остане неядрена държава, но ще получи "надеждни гаранции за сигурност" от САЩ, които не са подробно описани в текста. САЩ обаче ще получават възнаграждение за тези гаранции. Ако Украйна нападне Русия, гаранциите отпадат. Ако Русия нападне Украйна, санкциите влизат отново в сила и Москва губи всички привилегии от мирното споразумение. Числеността на украинската армия се ограничава до 600 000 души. Украйна ще може да се присъедини към ЕС.
Американско-руска работна група по въпросите на сигурността трябва да следи за спазването на споразумението, което същевременно ще бъде гарантирано от "Съвет за мир", председателстван от американския президент Доналд Тръмп.
Териториални въпроси
Крим, но също и окупираните украински територии Донецк и Луганск се признават за фактически руски. Украинската армия освобождава частите от Донецк, които все още контролира. Тези части ще се считат оттук нататък за демилитаризирана буферна зона и ще бъдат признати за руска територия. В южните области Запорожие и Херсон настоящата фронтова линия става разделителна линия.
Руската армия напуска позициите си в районите Харков и Суми, които в момента контролира. Русия се отказва от по-нататъшни териториални претенции. Териториалните въпроси могат да бъдат решени само по мирен път, в противен случай всички гаранции за сигурност стават невалидни. Атомната електроцентрала в Запорожие се поставя под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), а произведената там електроенергия се разпределя поравно между Украйна и Русия.
Относно възстановяването на Украйна
Ще бъде създаден международен фонд за възстановяване и развитие на украинската инфраструктура. САЩ ще помагат особено при разширяването на украинската газова промишленост. 100 милиарда долара от конфискуваното руско държавно имущество трябва да бъдат инвестирани, под ръководството на САЩ, в дейности за възстановяване и инвестиции в Украйна. САЩ получават 50 процента от очакваните печалби.
ЕС допринася със 100 милиарда долара за възстановяването и освобождава конфискуваното руско имущество. Останалите руски активи ще бъдат насочени към съвместни инвестиции и проекти със САЩ, които служат като стимул да не се разпалва отново конфликтът.
Реабилитация на Русия
Русия трябва отново да бъде интегрирана в световната икономика и да бъде поканена да се присъедини към групата на водещите индустриални държави след временното ѝ изключване, с което Г-7 отново ще се превърне в Г-8. Със САЩ трябва да бъде договорено дългосрочно икономическо сътрудничество, което обхваща, наред с другото, енергийни въпроси и експлоатацията на редкоземни елементи в Арктика.
Хуманитарни въпроси
Пленените и мъртвите се разменят на принципа "всички срещу всички". Цивилните трябва да бъдат освободени, а семействата - събрани. Всички участници във войната получават обхватна амнистия. Двете страни се задължават да преподават разбирателство и толерантност в училищата, а Украйна трябва да гарантира езиковите и религиозните права на малцинствата съгласно стандартите на ЕС.
Примирие и избори
100 дни след сключването на споразумението в Украйна трябва да се проведат избори. Когато всички страни по споразумението го одобрят и договореното военно оттегляне приключи, влиза в сила примирието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
Коментиран от #25, #41
22:48 21.11.2025
2 Объркано Атлантиче
Екипът на Тръмп, както виждаме, активно се опитва да разкрие клоуна или да го принуди да се откаже от лоялността си към британската корона и да изпълни всички инструкции на Тръмп съгласно споразуменията с Русия.
Коментиран от #15
22:50 21.11.2025
3 Планът
22:50 21.11.2025
4 Зеленски ще се съгласи
Искал е имунитет за всички уккромафиоти.
22:51 21.11.2025
5 Факт
22:52 21.11.2025
6 Тоя
Коментиран от #13, #26
22:53 21.11.2025
7 Идва времето
Скоро идва зарята в ЗАЕЦа
22:54 21.11.2025
8 Ллллллл
22:54 21.11.2025
9 Реално е
Коментиран от #49
22:54 21.11.2025
10 Може би
22:56 21.11.2025
11 така ли
22:56 21.11.2025
12 Т.КОЛЕВ
НАЙ ДОБРЕ ЕВРОПА ДА ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ ОТНОШЕНИЯ С АМЕРИКАНЦИ И РУСНАЦИ С НОТА УДЛОВИЕ ПРИ ПОДПИСВСНЕ НА ТАКЪВ МИРЕН ПЛАН.НА НИКОЙ НЕ МУ ТРЯБВАТ АМЕРИКАНЦИ ДИКТАТОРИ И РУСНАЦИ.
22:57 21.11.2025
13 Оня
До коментар #6 от "Тоя":Не е срам ! Просто в момента не разполагат с военната мощ на руснаците и лавират ! Ако пък се намесят и Китай и Северна Корея, тогава САЩ ще загубят изцяло влиянието си в Азия и Тихия океан ! Това са за момента реалностите !
Коментиран от #60
22:58 21.11.2025
14 По-добър
Коментиран от #27
22:58 21.11.2025
15 САЩисан русофил
До коментар #2 от "Объркано Атлантиче":Нещо за Киев за два дня чува ли се?
Коментиран от #30
22:59 21.11.2025
16 САЩисан русофил
23:04 21.11.2025
17 Не е
23:04 21.11.2025
18 ха ха хааа
23:05 21.11.2025
19 плевен
Какви изтребители, защо в Полша? Не казват. Ами защото дори сега ни правят на глупаци. Изтребителите ще стоят в Полша, защото се предвижда европейските армии да са в Украйна. Но да не са натовски.
И очакват руснаците да се съгласят? Или да се съгласят на сто милиарда репарации?
За някой от горните точки може да хвръкне главата на Зеленски. Но за последните две ще хвръкне главата на Путин.
Коментиран от #21
23:08 21.11.2025
20 Украинците
23:10 21.11.2025
21 аz СВО Победа 80
До коментар #19 от "плевен":Накратко:
1.50% от замразените руски активи сщза Тръмп.
2.50% от замразените руски активи за ЕС.
3 .за Русия 0 процента
🤣🤣🤣
Коментиран от #24, #33, #38
23:13 21.11.2025
22 Уточнение
23:17 21.11.2025
23 така, така
Това е като загубилия да печели, няма ка да има такъв филм. И в случая не коментирам толкова украинците, при все че за тях е огромна далавера, а американците. Опитват се от загубата си да изкарат максимална далавера, па и миротворци да се изкарат. Виж, ЕС отново е прецакан.
Не вярвам да има споразумение. Тръмп си е съставил план, в който всички освен него да губят. Дал е малко повече на руснаците, един вид да звучи, все едно е в тяхна полза, но всъщност се опитва да ги прецака.
23:20 21.11.2025
24 абе ти
До коментар #21 от "аz СВО Победа 80":верно си функционално неграмотен!
23:23 21.11.2025
25 Пешо
До коментар #1 от "Въй":"САЩ получават 50 процента от очакваните печалби." ..... 2ма се трепят 3тия печели.... с инвестиции от руските паре...
23:24 21.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 това е
До коментар #14 от "По-добър":ще бъде най-голямата грешка. Тая държава никога не трябва да остава на политическата карта, ако искаме мир в Европа.
Кавото трябва да се случи - ще се случи.
23:26 21.11.2025
28 az СВО ПОБЕДА80
23:29 21.11.2025
29 ежко
Коментиран от #34
23:30 21.11.2025
30 Последния Софиянец
До коментар #15 от "САЩисан русофил":Още са в бахмут, Киев е далеко, поне 20г!
23:32 21.11.2025
31 васил
Коментиран от #64
23:33 21.11.2025
32 Ццц
23:36 21.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ццц
23:42 21.11.2025
36 Ццц
23:43 21.11.2025
37 Маг Минчо
23:43 21.11.2025
38 Атина Палада
До коментар #21 от "аz СВО Победа 80":А за копейките пак средния
23:44 21.11.2025
39 Маг Минчо
23:46 21.11.2025
40 Горски
Коментиран от #42, #44, #45
00:20 22.11.2025
41 Дика
До коментар #1 от "Въй":На пръв поглед така изглежда, ама Путин няма да го подпише това и ще се прецака, но и да го подпише пак не е победа и това, което иска. Целта му е Украйна да е втори Беларус с негово правителство, но това няма да стане, а Украйна стане ли част от ЕС, половината руснаци ще се преселят в Украйна. И изобщо за какво беше тази война с толкова убити руснаци и потрошени милиарди? То с тия пари щеше да си купи Донбас от украинците без да го разрушава, ама де толкоз акъл.
Коментиран от #46
00:21 22.11.2025
42 Киев за два дня
До коментар #40 от "Горски":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #53
00:24 22.11.2025
43 Хахах
Коментиран от #47
00:26 22.11.2025
44 Дика
До коментар #40 от "Горски":Победа е когато си постигнеш поставените цели, а целта на Путин не беше Донбас, беше заличаването на Украйна като суверенна държава и превръщането й в руска провинция. Донбас беше само повод. Предложеното споразумение не е украинска капитулация и не е руска победа, изглежда като загуба и за двете страни и а печалба за Тръмп.
Коментиран от #56
00:29 22.11.2025
45 Диамантената ръка
До коментар #40 от "Горски":Ще бъде тактическа и то ограничена победа и стратегическа загуба. Путин ще се размине безславно с императорската титла.
00:35 22.11.2025
46 "Украйна стане ли част от ЕС"
До коментар #41 от "Дика":Имам лоши новини за теб 🙁
00:37 22.11.2025
47 А пък
До коментар #43 от "Хахах":РускитеСвине си мрат.
00:42 22.11.2025
48 илзу
Боклуците ще се измъкнат сухи.
00:50 22.11.2025
49 илзу
До коментар #9 от "Реално е":Ще стигнат на майка си, фантазьор.
00:51 22.11.2025
50 илзу
00:51 22.11.2025
51 Антикомуне
Коментиран от #55
01:06 22.11.2025
52 Pyccкий Карлик
1 млн украинци починали от строго естествени причини,
500 000 са задавилите се с въздух 😁
01:07 22.11.2025
53 Горски
До коментар #42 от "Киев за два дня":Краставо псе, гадина!
01:07 22.11.2025
54 Анонимен
01:09 22.11.2025
55 Ха-ха-ха
До коментар #51 от "Антикомуне":Хмм, не вярвам руснаците да са се съгласили на този договор. Значи ако Украйна реши да нападне Русия, американците просто ще се изнесат без да се опитат да спрат украинците и войната започва отново , но ако Русия е предизвикана да го направи пак ще започнат санкциите. И тази армия от 600 000 , ами че цяло нато няма такава армия, руснаците говореха за 200-250 000.
01:20 22.11.2025
56 Ха-ха-ха
До коментар #44 от "Дика":В момента в който украинците са приели парите от Нюланд са престанали да бъдат суверенна държава. А целта на Русия не е Донбас или да заличи Украйна, а нейната собствена сигурност. Първото предложение на руснаците беше четирите области за които сега претендират да са си в пределите на Украйна.
Коментиран от #59
01:34 22.11.2025
57 Шекелка
П.П. Заредихме си дилдата с нови батерии, така ще я караме.
01:52 22.11.2025
58 Абсурдистан
02:32 22.11.2025
59 Дика
До коментар #56 от "Ха-ха-ха":Кой я заплашва Русия, Украйна ли? По тая логика Путин вече трябваше да е влязъл във Финландия. Или в Аляска. Заплахата за Русия е да има съседи в които хората живеят по добре от крепостните й селяни, че току виж се събудили и решили да ритнат стола на самодържеца в Кремъл.
Коментиран от #62
02:41 22.11.2025
60 до оня
До коментар #13 от "Оня":кои сте вие с коня или без коня?
03:05 22.11.2025
61 АманДа
03:28 22.11.2025
62 Крепостни ли !?!
До коментар #59 от "Дика":А ние какво сме. Питат ли ни за нещо важно , не разбира се. Ходили подписвали нито тогава казали какво подписвали нито сега ни попитаха искаме ли да си режем ракетите да си затваряме мините да ни натикват в еврозоната и в цифровото евро и т.н.
Кой е по крепостен руските или ние , щото на мен ми се струва че ние не сме нито цъфнали нито вързали. И ние сме крепостни на Брюксел и Страсбург и на ГЕРБ и ДПС.
03:35 22.11.2025
63 Плана е много добър.
03:53 22.11.2025
64 Лука
До коментар #31 от "васил":Зеленски е герой защитава РОДИНАТА СИ ! Копейките нямат родина ,опитват да седят на два стола
09:16 22.11.2025