28 точки: какво предвижда планът на Тръмп за Украйна

Това са предложения, които биха принудили Украйна да направи тежки отстъпки: с план от 28 точки американският президент Тръмп иска да сложи край на войната. Сега станаха известни подробности от тайния документ.

Правителството на президента Доналд Тръмп е изготвило план, с който да се сложи край на продължаващата вече почти четири години руска агресия срещу Украйна. Американският новинарски портал Axios публикува списъка с общо 28 точки. Агенциите Асошиейтед прес и Франс прес също са получили достъп до документа. Украинският депутат Олексий Хончаренко, член на опозиционната фракция "Европейска солидарност", пък публикува плана в платформата Телеграм. Ето кратък преглед на съдържащите се в плана предложения.

Относно сигурността на Украйна и Европа

Документът зачита суверенитета на Украйна, а Русия, Украйна и Европа обявяват конфликтите от последните 30 години за приключени и се ангажират да не се нападат взаимно. Русия и САЩ пък трябва да разговарят отново за контрола над ядрените оръжия.

В конституцията си Украйна трябва да запише, че се отказва от намеренията си за присъединяване към НАТО, а самият Алианс се ангажира да не приема никога Украйна и да не разполага войски в Украйна. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша. Русия трябва да се ангажира със закон да се откаже от всякаква агресия срещу Европа и Украйна.

Украйна ще остане неядрена държава, но ще получи "надеждни гаранции за сигурност" от САЩ, които не са подробно описани в текста. САЩ обаче ще получават възнаграждение за тези гаранции. Ако Украйна нападне Русия, гаранциите отпадат. Ако Русия нападне Украйна, санкциите влизат отново в сила и Москва губи всички привилегии от мирното споразумение. Числеността на украинската армия се ограничава до 600 000 души. Украйна ще може да се присъедини към ЕС.

Американско-руска работна група по въпросите на сигурността трябва да следи за спазването на споразумението, което същевременно ще бъде гарантирано от "Съвет за мир", председателстван от американския президент Доналд Тръмп.

Териториални въпроси

Крим, но също и окупираните украински територии Донецк и Луганск се признават за фактически руски. Украинската армия освобождава частите от Донецк, които все още контролира. Тези части ще се считат оттук нататък за демилитаризирана буферна зона и ще бъдат признати за руска територия. В южните области Запорожие и Херсон настоящата фронтова линия става разделителна линия.

Руската армия напуска позициите си в районите Харков и Суми, които в момента контролира. Русия се отказва от по-нататъшни териториални претенции. Териториалните въпроси могат да бъдат решени само по мирен път, в противен случай всички гаранции за сигурност стават невалидни. Атомната електроцентрала в Запорожие се поставя под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), а произведената там електроенергия се разпределя поравно между Украйна и Русия.

Относно възстановяването на Украйна

Ще бъде създаден международен фонд за възстановяване и развитие на украинската инфраструктура. САЩ ще помагат особено при разширяването на украинската газова промишленост. 100 милиарда долара от конфискуваното руско държавно имущество трябва да бъдат инвестирани, под ръководството на САЩ, в дейности за възстановяване и инвестиции в Украйна. САЩ получават 50 процента от очакваните печалби.

ЕС допринася със 100 милиарда долара за възстановяването и освобождава конфискуваното руско имущество. Останалите руски активи ще бъдат насочени към съвместни инвестиции и проекти със САЩ, които служат като стимул да не се разпалва отново конфликтът.

Реабилитация на Русия

Русия трябва отново да бъде интегрирана в световната икономика и да бъде поканена да се присъедини към групата на водещите индустриални държави след временното ѝ изключване, с което Г-7 отново ще се превърне в Г-8. Със САЩ трябва да бъде договорено дългосрочно икономическо сътрудничество, което обхваща, наред с другото, енергийни въпроси и експлоатацията на редкоземни елементи в Арктика.

Хуманитарни въпроси

Пленените и мъртвите се разменят на принципа "всички срещу всички". Цивилните трябва да бъдат освободени, а семействата - събрани. Всички участници във войната получават обхватна амнистия. Двете страни се задължават да преподават разбирателство и толерантност в училищата, а Украйна трябва да гарантира езиковите и религиозните права на малцинствата съгласно стандартите на ЕС.

Примирие и избори

100 дни след сключването на споразумението в Украйна трябва да се проведат избори. Когато всички страни по споразумението го одобрят и договореното военно оттегляне приключи, влиза в сила примирието.