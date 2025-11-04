На стойност почти 400 милиарда евро! Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Германската армия иска да закупи нови оръжия на стойност почти 400 милиарда евро. Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели, посочва "Франкфуртер рундшау", пише БТА.
Бундесверът иска да се подготви възможно най-бързо, за да защити Германия и Европа от евентуална заплаха от Русия. Войната в Украйна заплашва Европа, заяви федералният канцлер Фридрих Мерц през октомври. За тази цел Бундестагът отпусна милиарди. От началото на годината разходите за отбрана са изключени от ограниченията за дълговата спирачка. До 2029 г. правителството иска да инвестира 153 млрд. евро в отбраната. За да бъде армията отново боеготова, министърът на отбраната Борис Писториус иска, наред с другото, да реформира военната служба. Но инвестициите в оръжия и въоръжение също са на челно място в плановете.
Списъкът с желания на Бундесвера е дълъг. Списание "Политико" разполага с 39-страничен документ, в който Бундесверът подробно изброява сухопътните, въздушните, морските и космическите оръжия, които иска да закупи от 2026 г. нататък – на стойност 377 милиарда евро. За съдържанието на списъка съобщи и "Тагесшпигел". На фона на тази сума бюджетът за отбрана за 2026 г. от 108 млрд. евро бледнее…
Според доклада, в списъка с желания на Бундесвера са включени, между другото:
• 650+ бронирани машини (тип "Пума")
• 550+ мобилни противовъздушни системи (тип "Скайрейнджър 30")
• 12 разузнавателни дрона (тип "Луна НГ")
• Системата за противовъздушна отбрана "Ирис-Т"
• Геостационарни комуникационни спътници и друга инфраструктура за космическа сигурност
• 15 изтребителя Ф-35
• 4 самолета за морско наблюдение "Боинг Р-8А Посейдон"
"Политико" отбелязва, че няколко от най-скъпите нови проекти на Бундесвера не са на сушата, морето или във въздуха, а в орбита. Списъкът включва сателитни програми на стойност над 14 млрд. евро, които предвиждат нови геостационарни комуникационни спътници, модернизирани наземни контролни станции и, най-амбициозният проект, сателитна констелация в ниска околоземна орбита на стойност 9,5 милиарда евро, която да осигури постоянна и устойчива на смущения връзка за войските и командните пунктове.
Според "Ханделсблат" обаче много от поръчките ще бъдат готови за употреба едва през следващото десетилетие. А "Политико" отбелязва, че за някои от тях все още няма ясен срок на изпълнение. Това крие риска, че поръчаните сега оръжия може да са вече остарели към момента на доставката.
Гундберт Шерф, съосновател на стартиращата компания за дронове "Хелзинг", изразява в интервю за "Ханделсблат"опасения, че германската армия не поръчва достатъчно дронове. "В момента сме намерили формулата: танкове и дронове. Звучи равностойно", обясни Шерф. "Реалността обаче е, че ако погледнем всички планове, разпределението на бюджета все още е 99 към едно. Това не отразява нито опита на Украйна, нито развитието през следващите години." Шерф, чиято компания изнася в Украйна дрона камикадзе HX-2 за фронтова употреба срещу руски цели, също така посочва, че "80 до 90 процента от загубите и от двете страни [Украйна и Русия – бел. ред.] се дължат на дронове“,
Оценките на Шерф противоречат на изявленията на главния изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер, който изрази скептицизъм относно решаващата роля на дроновете във войната в интервю за "Ханделсблат".
"Но факт е, че настоящата война показва, че войните все още се водят с танкове и ракети. Това няма да се промени в бъдеще", каза Папергер пред вестника. "В момента има много от тези разкази, които твърдят, че бъдещите войни ще се водят само с дронове. Мисля, че това са глупости."
Двама експерти, Нийл Фъргюсън и Мориц Шуларик, посочват, че "воденето на война е тясно свързано с технологичните иновации". Нийл Фъргюсън е историк, а Шуларик е президент на Института за световна икономика в Кил. Според "Билд" експертите продължават да критикуват факта, че от 2022 г. само 1 % от бюджета се инвестира в научноизследователска и развойна дейност, а в същото време производството е в застой. Германия е единствената страна в Европа, която разполага с индустриалната база, необходима за постигането на целите.
Ето защо експертите призовават за създаването на централен орган – Съвет по отбранителната промишленост, посочва "Билд". Той трябва да свърже граждански и военни предприятия с цел въоръжаване. Ако са необходими повече средства, могат да бъдат емитирани европейски облигации за отбрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Така е били,така и ще бъде!
Коментиран от #23
16:18 04.11.2025
2 090909
Испанско издание: "Буревестник" охлажда мераците на западните подпалвачи на война
4 ноем. 2025 | 10:13
Отдавна е ясно, че военните действия в Източна Европа се водят с единствената цел да изтощят Москва, да доведат икономиката ѝ до разруха и насилствено да присвоят неизчерпаемите природни ресурси на Русия
Ракетата "Буревестник" прави Русия водеща ядрена сила, тъй като обхватът ѝ надвишава половината от екватора и прихващането е невъзможно, пише Умберто Мацеи в испанското издание Rebelion. Този успех би трябвало да охлади мераците на САЩ, да принуди към смирение в Европа и да възстанови здравия разум на подстрекателите на конфликта.
Коментиран от #6, #7
16:19 04.11.2025
3 Още новини от Украйна
Коментиран от #17
16:19 04.11.2025
4 Тошо
16:20 04.11.2025
5 Разхлабления
16:27 04.11.2025
6 Георги
До коментар #2 от "090909":Закъсня. Днес във факти вече имаше статия как тази ракета не струва и е само пропаганда и никой не го е страх от нея.
16:27 04.11.2025
7 кой да знае
До коментар #2 от "090909":И защо прехващането на тоя "боревесник" е невъзможно, а прехващането на Томахавката е възможно?
Коментиран от #26
16:28 04.11.2025
8 Сталин
To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”
- Henry Kissinger
"Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."
- Хенри Кисинджър
16:29 04.11.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"От 2016 до 2020 е председател на Надзорния съвет на най-голямата в света компания за управление на активи Blackrock в Германия."🤔
16:29 04.11.2025
10 Сатана Z
Нашите източници от президентската администрация съобщиха, че днес Сирски е докладвал на Зеленски, че украинските въоръжени сили са напълно обкръжени в Мирноград, като врагът контролира 90% от Покровск. Главнокомандващият иска незабавна обща мобилизация, за да се предотврати сривът на фронта.
Германия трябва да се въоръжи за предстоящата война с Полша.
16:30 04.11.2025
11 Долу ЕС
16:30 04.11.2025
12 аритметика, 3 клас
Коментиран от #18, #24
16:31 04.11.2025
13 Боко
16:33 04.11.2025
14 Боко
16:34 04.11.2025
15 Горски
Коментиран от #21
16:37 04.11.2025
16 Един
Отмяната на дълговата спирачка е нещото, което всъщност ще погребе Европа, защото е сигнал за инвеститорите, че и последната крепост на Еврото падна - нищо и никой не може вече да спаси затъващите в дълг "богаташи"!
16:37 04.11.2025
17 Търновец
До коментар #3 от "Още новини от Украйна":А Русите какво ще ядат - Китайски лук и картофи и ще учат Мандарин
16:40 04.11.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "аритметика, 3 клас":Напиши си първо домашното❗
Това не е военният бюджет на страната, а част от него❗
16:41 04.11.2025
19 Таквор
Коментиран от #27, #28, #36
16:42 04.11.2025
20 не може да бъде
16:42 04.11.2025
21 койдазнай
До коментар #15 от "Горски":Боеприпасите се продават. Това означава, че българските фирми получават пари за продукцията си.
Коментиран от #31, #43, #49
16:43 04.11.2025
22 Германската армия иска да
от пришълците задяващи германките по гарите
16:43 04.11.2025
23 интересно
До коментар #1 от "Сатана Z":Докато джуджето се крие в бункера ли 😂. Затворник в собствената си страна
16:44 04.11.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "аритметика, 3 клас":Явно в ТРЕТИ КЛАС още не знаете, че трябват пари за заплати, за храна, за гориво, за учения, за поддръжка на техниката и оръжията.....
и за още много неща❗
16:44 04.11.2025
25 Търновец
Коментиран от #37, #48
16:44 04.11.2025
26 Много е просто но не чак толкова
До коментар #7 от "кой да знае":за много pроsтi биологични единици.Томахоук се открива по топлинния отпечатък от двигателя,а БУревестник е с ядрен двигател и не отделя топлина. Има и още доста неща,като изкуствения интелект,който открива радарните точки и ги заобикаля и продължава към целта,защото обсега и е практически неограничен,а на Томахоук е глупава кат създателите си ракета и лети дори през ПВО отбраната,като например системата Панцер С е с обхват на радара от 0 до 20 000 метра на отдалечение от 50 км. А,това вече е сигурен знак за една дозвукова ракета летяща с 800 км/ч да бъде унищожена.
Коментиран от #30, #34, #46
16:47 04.11.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "Таквор":Ами различни неща, според нуждите на ДД❗
Има в-ва които успокояват поданиците и дори ги правят апатични.
Има в-ва които поглъщат енергийните лъчи и променят движението на големи въздушни маси❗
А това дето фармафията знае къде кога кой щам ще дойде е малка част от това❗
16:48 04.11.2025
28 Физик
До коментар #19 от "Таквор":Това е конденз,който не може да се разпръсне,заради плоската земя!
Коментиран от #33
16:48 04.11.2025
29 Някой
А пари от къде ще вземат дойчовците? От заеми ли? Щото, икономиката им прилича на последните минути на "Титаник". Кой ще ги плаща тези аеми?
Явно са забравили историята, какво се случва в Европа, щом Германия почне да се милитаризира.
Явно е време за пореден погром на Европа.
16:50 04.11.2025
30 оня с коня
До коментар #26 от "Много е просто но не чак толкова":Обясни го това на руснаците да не се притесняват от Томахоука при евентуалната му доставка на Украйна,пък те БИ ТРЯБВАЛО да ти повярват още от Първия път.
16:51 04.11.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "койдазнай":Тогава защо България не станала Кувейт на Балканите❗❓
Толкова самолети, камиони, кораби.... изнасяха боеприпаси за У...йна ‼️
16:51 04.11.2025
32 604
16:55 04.11.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Физик":Знаеш ли как изглежда КОНДЕНЗА
при минус 60 градуса по Целзий ❓
Коментиран от #41
16:56 04.11.2025
34 Фори
До коментар #26 от "Много е просто но не чак толкова":Тогава защо руснаците се уплашиха толкова от Томахоук ? Нали могат да я свалят още с изстрелването?
Коментиран от #38
16:56 04.11.2025
35 Таурус
16:58 04.11.2025
36 Да пръскат мозък
До коментар #19 от "Таквор":за таквиз кат теб.
Коментиран от #39
16:59 04.11.2025
37 не може да бъде
До коментар #25 от "Търновец":Това е така разбира се но ако се съди от изказванията на бившия м-р на отбраната на Германия г-жа Урсула по-ефективно ще бъдат за си закупят лопати и летящи перални!?...Та нали хора като нея определят насоките или тренда/ както е по-модерно/!?
17:00 04.11.2025
38 604
До коментар #34 от "Фори":Щот ще трябва да отговорят...а сещай се къв може да е отговора.....според зависи ко съ умерили американците.....най тъпото е че ще си го изкарат на украинците....но дано не съм прав
17:01 04.11.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #36 от "Да пръскат мозък":Не ръси нещо което го нямаш😉❗
17:02 04.11.2025
41 Ха ха ха
До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":нали горят керосин, бе "умнико". Ами естествено ще има изгорели газове от двигателите. Всичките копейки сте дбили.
Коментиран от #53
17:07 04.11.2025
42 Мдаааа
Абе те от загубата на ВСВ нямат ли някакви ограничения за брой войска и ниво на въоръжение?!?!
Или щото са срещу Русия всичко може...
17:07 04.11.2025
43 Получават ама един среден
До коментар #21 от "койдазнай":с преобладаващо свити около него. За бъъларниците и подлогите само чанч и мизерия. Жалко,че не си го разбрал.
17:15 04.11.2025
45 Мите
17:15 04.11.2025
46 койдазнай
До коментар #26 от "Много е просто но не чак толкова":А какво произвежда реактора, ако не топлина? За какво служат реакторите въобще?
17:16 04.11.2025
47 хаха
17:16 04.11.2025
48 Е,то и тия котаци скапани дето ги
До коментар #25 от "Търновец":купуват хърватите,ги видяхме как горят на фронта като немски лоени свещи в катедрала,горят и пушат мощно.
17:17 04.11.2025
49 Горски
До коментар #21 от "койдазнай":И защо не станахме Швейцария на балканите?
Коментиран от #50, #55
17:19 04.11.2025
50 Румен
До коментар #49 от "Горски":Защото станахме,на три морета!
17:20 04.11.2025
51 Важното е
17:22 04.11.2025
52 Леопард
17:23 04.11.2025
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "Ха ха ха":ХА ХО, това не отговаря на въпроса,
ама откъде УМ у тебе❗
Та тези самолети след които остава диря в рамките на една педя от протегната ръка,
/пиша го така, защото може да не знаеш ъглови градуси и минути/
те явно не горят керосин, а се движат по инерция❗
Ех колко си ми умничък‼️✈
17:25 04.11.2025
54 Ами сега?
17:33 04.11.2025
55 койдазнай
До коментар #49 от "Горски":Защото не се научихме да паркираме. Матряла се оказа слаб.
17:35 04.11.2025
56 Новият
17:35 04.11.2025
57 Величко
17:36 04.11.2025