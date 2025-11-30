Новини
The Economist: Корупционният скандал в Украйна срина рейтинга на Зеленски
  Тема: Украйна

The Economist: Корупционният скандал в Украйна срина рейтинга на Зеленски

30 Ноември, 2025 06:18, обновена 30 Ноември, 2025 06:26

Още преди разследването проучванията показвали, че държавният глава би загубил от Валерий Залужни и Кирило Буданов

The Economist: Корупционният скандал в Украйна срина рейтинга на Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доверието в украинския президент Володимир Зеленски е спаднало наполовина на фона на корупционния скандал и свързаното с него разследване от компетентни органи, съобщава The Economist, позовавайки се на резултати от социологически проучвания.

Проучванията, проведени от украинските власти, са имали за цел да определят вероятността всеки кандидат да спечели изборите, ако те се проведат в близко бъдеще.

The Economist не предоставя конкретни данни, но отбелязва, че още преди избухването на скандала, проучванията показвали, че Зеленски би загубил от бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни и Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната.

Рейтингите на доверие в украинския президент, според проучвания, проведени от независимия Киевски международен институт по социология, също показват постепенен спад. През юли то е било 58%, което е спад от 7% спрямо предходния месец. В същото време рейтингът на недоверие се увеличи – от 30% през юни до 35% през юли.

Междувременно, проучване, проведено от изследователската компания Socis през декември 2024 г., показа, че дори тогава Залужний, подобно на Буданов, вече е изпреварил Зеленски по доверие.

Залужний публично отрече плановете си да се кандидатира за президент. Той отбеляза, че смята гласуването за невъзможно по време на военни операции, защото е забранено от украинската конституция).

The New York Times писа, че корупционният скандал около украинското държавно предприятие „Енергоатом“ е „драматичен обрат“ в съдбата на Зеленски. Разследването, проведено от Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), включва хора от близкото обкръжение на президента. Отслабването на позицията на украинския лидер беше отбелязано и от The Washington Post.

Разследващите смятат, че бизнесменът и сътрудник на Зеленски Тимур Миндич е "мозъкът" зад корупционната схема. Той и неговите съучастници поискали подкупи за договори и се възползвали от „приятелските отношения“ с държавния глава, смятат разследващите. На фона на скандала министрите на правосъдието и енергетиката Герман Галушченко и Светлана Гринчук бяха уволнени, а Миндич избяга от страната.

Зеленски подкрепи действията на антикорупционните органи и поиска отговорните да бъдат наказани. Той призна, че не е бил наясно „какво се случва зад гърба му“, когато е говорил за корупция.

Както отбеляза The New York Times обаче, скандалът, макар и да не засяга пряко Зеленски, „хвърля сянка“ върху образа му на лидер, способен да „въведе ред“ в украинската политика. Изданието обяснява, че самият Зеленски преди това публично е подчертавал борбата с корупцията.


  • 1 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    A драгите европейски медии няма ли да кажат нещо, за участието на Кая Калас в скандала и за източването на пари през естонските финансови институции?

    Викате на войнолюбката рейтинга не трябва да се пипа че иначе войната свършва?!

    Коментиран от #3, #5

    06:29 30.11.2025

  • 2 Р.Овч

    0 2 Отговор
    И тези си имали такъв като мен.

    06:30 30.11.2025

  • 3 Изпражнението гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Колега това са руски фейкове.

    06:31 30.11.2025

  • 4 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Кой рейтинг ,??????медийния или народния .

    06:31 30.11.2025

  • 5 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Милиардите от ваксини на Урсула направиха кьовеши ,Кьоравеши,тези алчни ционисти отрочета на ционисти искат да намалят населението на земята ,защото нямат наяждяне

    06:33 30.11.2025

  • 6 ФАКТ

    0 2 Отговор
    А РСУКАТА ИЗ МЕт СТАВА НА ГРУЗЗ 200 соще по страсхни темпове отпреди 2022.. СЛАВА ГЕРОИАМ

    06:34 30.11.2025

  • 8 Какъв "рейтинг" бе?!:)

    0 7 Отговор
    Истинския рейтинг на Зеленски отдавна е на нулата!
    Тия напомпани "рейтинги" до сега, бяха спуснати на медиите, за да се върти пералнята!
    Сега обаче им наредиха да изпуснат малко въздуха, защото бизнеса с украинската пералня е на приключване.

    06:37 30.11.2025

  • 9 Всичко зависи от гледната точка

    6 0 Отговор
    Зеленски не е Слънце ,че да грее навсякъде ...
    Факт е ,че отстрани най-близкия си човек, Ермак което е само плюс за него като личност и доказва ,че не пристрастен

    06:38 30.11.2025

