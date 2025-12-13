Новини
Свят »
Украйна »
На тъмно и студено! Руската армия отново засипа Украйна с дронове и ракети
  Тема: Украйна

На тъмно и студено! Руската армия отново засипа Украйна с дронове и ракети

13 Декември, 2025 12:48 982 36

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • донбас-
  • крим

Москва редовно бомбардира енергийната система на Украйна след началото на войната през 2022 г., причинявайки часове ежедневни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна

На тъмно и студено! Руската армия отново засипа Украйна с дронове и ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пристанищният град Одеса в Южна Украйна и околният регион претърпяха мащабни прекъсвания на електрозахранването днес след мащабна руска атака срещу електропреносната мрежа в цялата страна, съобщава "Ройтерс".

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала Украйна с над 450 дрона и 30 ракети.

"Основната тежест на атаката беше върху нашата енергийна система, на юг и в Одеска област", ​​написа той в Telegram и добави, че хиляди семейства в седем области в Украйна са останали без ток.

Москва редовно бомбардира енергийната система на Украйна след началото на войната през 2022 г., причинявайки часове ежедневни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна.

Украинският оператор на електропреносната мрежа съобщи, че "значителен брой" домакинства са без ток в южните Одеска и Николаевска област, а контролираната от Украйна част от фронтовата Херсонска област е напълно без ток.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    34 47 Отговор
    Много са дипломатични руснаците и търпеливи, а трябваше да засипят пиратският остров и кокошарника и сега всички да живеят мирно и демократично, щото фрицовете си знаят урока и мируват, сал тоя днешния нещо вири гребена, а ма то е от салфетките.

    Коментиран от #23

    12:50 13.12.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    35 46 Отговор
    Като удрят цивилни танкери така ще е 😏

    12:51 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лев Толстой

    17 25 Отговор
    "русия,ето тюрма народов"

    12:52 13.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, израелец

    33 5 Отговор
    Ако Путин беше Нетаняху, а руснаците евреи нямаше да има нито Четири Года, нито Зеле, нито Украйна 😁

    12:52 13.12.2025

  • 6 Нищо ново

    17 4 Отговор
    под слънцето! "Каквото повикал Зеленски такова Му дошло на главата"! Когато палят руски рафинерии се кефите е сега малко и ще поподсмърчате - на война като на война.

    12:59 13.12.2025

  • 7 Авитохол

    13 4 Отговор
    Ами така ще е, нали много им били загубите в човешки състав уж, а?
    Е на сега, еж бомби като ти е толкова голяма устата.
    Без руски загуби.

    13:00 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смешник

    12 2 Отговор
    Това е отговора за ударната жилищна сграда в Саратов Укрите отново ще са на тъмно и студено

    13:01 13.12.2025

  • 10 холидей райзен

    7 9 Отговор
    всички руzофили ги каня на екскурзия до сибир с еднопосочен билет!

    13:01 13.12.2025

  • 11 Бай Ганьо

    3 10 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    13:02 13.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    11 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:03 13.12.2025

  • 13 Механик

    10 2 Отговор
    Сутринта нали се радвахте, че украински дронове са убили двама цивилни в жилищна сграда е Саратов?
    Май радостта много бързо премина, а ?

    13:03 13.12.2025

  • 14 Фен

    9 2 Отговор
    Ми руснаците не са мекотели, като нас. Плющят ги с натовски дронове от Одеса, махат Одеса. А на нас турците ни докараха един ударен танкер, и ние се чудим, дали не му се радваме прекалено малко...

    13:03 13.12.2025

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    11 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:03 13.12.2025

  • 16 Дон Корлеоне

    3 10 Отговор
    Удряйте и палячовския гомноКремъл, и всичко да приключва!

    13:03 13.12.2025

  • 17 Глупости, това е руска пропаганда,

    7 3 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че руснаците много отдавна свършиха ракетите и се бият със сапьорски лопатки яздейки стари, куци, слепи и глухонеми магарета.

    Коментиран от #19

    13:06 13.12.2025

  • 18 Бялджип

    5 2 Отговор
    Електрическата енергия е крайно необходима за захранване на военните заводи.

    13:07 13.12.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Глупости, това е руска пропаганда,":

    не са свършили ракетите...ама да се Е Б.. В рф Та ша ка и аз колко съм умню

    13:09 13.12.2025

  • 20 Миризлив руски палячо крепостен

    2 5 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #26

    13:11 13.12.2025

  • 21 Мишел

    5 1 Отговор
    Т,ака Русия ежедневно методично работи за премахване омразните за украинците постижения на социализма в Украйна . Украйна ще бъде върната в 1917.

    13:12 13.12.2025

  • 22 Това са глупости

    6 1 Отговор
    Руските са правили пред коледна заря в чест на укрите. Вие отново не сте разбрали за какво става на въпрос. Ми свирска работа в пресата.

    13:12 13.12.2025

  • 23 Украинците отдавна си

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    купиха генератори. Изобщо не им пука за тока.

    Коментиран от #27

    13:12 13.12.2025

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    4 3 Отговор
    За Ромсiа казахме лани ма че се наложи одново- половината са татароменгяни,останалите им са роднини а сичките заедно са пиенци и кални блатари. Кобрата го преби един савецки менгян и като на мръшляк мо не пожела кирливата набедреница фалшивата.

    13:12 13.12.2025

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 4 Отговор
    Нищо бе, бабоеБББецът мИкрон и фашистът Мерц ще им донесат ток в куфарчета,
    също като бЕлото за Zeления...

    13:13 13.12.2025

  • 26 Бг Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Миризлив руски палячо крепостен":

    Ами на нас, ще има ли нещо, при победа?

    Коментиран от #30

    13:13 13.12.2025

  • 27 Да те питам

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Украинците отдавна си":

    Че генераторите да не работат на вода... ама то и вода няма, освен ако вали!

    13:15 13.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор
    Целта е да се унищожи енергийната система на Украйна. Чест прави на украинските енергетиците че все пак успяват да я поддържат жива. У нас като падне малко снежец и нема ток

    13:15 13.12.2025

  • 29 хихи

    1 4 Отговор
    а колко българи живеят в Одеска област?

    13:15 13.12.2025

  • 30 Митрофанова

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Бг Копейка":

    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    13:15 13.12.2025

  • 31 Наследство от СССР

    2 2 Отговор
    Енергийната система е наследство от СССР, а Украйна се бори за независимост. Турбините са произведени в Ижорск. Близо до Ленинград, СССР. Цялото енергийно оборудване е руско и Русия го унищожава. Има право. Извършва това нощем, за да няма цивилни жертви. Когато скачаха на Майдана и крещяха "москалите на бесилката", да са мислили за последствията.

    13:16 13.12.2025

  • 32 Димо

    2 4 Отговор
    И Кремъл ще изгасне много скоро! И обитателите му терористи!

    13:17 13.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Цялата енергийна система на Украйна е изградена от руснаците по време на Студената война и е проектирана да издържи на ядрена атака. За това сега им е трудно да я разрушат. У нас 5 и 6 блок в Козлодуй са такива.

    13:26 13.12.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ако Украйна влезе в ЕС без енергийна система, тежко му и горко му на Съюза.

    13:28 13.12.2025

  • 36 Гост

    0 0 Отговор
    Псевдо журналята ми изтриха коментара, оти им влиза нрвно!
    Хаааа, пробити центове! Пфу!

    13:29 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания