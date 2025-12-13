На тъмно и студено! Руската армия отново засипа Украйна с дронове и ракети

Пристанищният град Одеса в Южна Украйна и околният регион претърпяха мащабни прекъсвания на електрозахранването днес след мащабна руска атака срещу електропреносната мрежа в цялата страна, съобщава "Ройтерс".

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала Украйна с над 450 дрона и 30 ракети.

"Основната тежест на атаката беше върху нашата енергийна система, на юг и в Одеска област", ​​написа той в Telegram и добави, че хиляди семейства в седем области в Украйна са останали без ток.

Москва редовно бомбардира енергийната система на Украйна след началото на войната през 2022 г., причинявайки часове ежедневни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна.

Украинският оператор на електропреносната мрежа съобщи, че "значителен брой" домакинства са без ток в южните Одеска и Николаевска област, а контролираната от Украйна част от фронтовата Херсонска област е напълно без ток.