На тъмно и студено! Руската армия отново засипа Украйна с дронове и ракети

Пристанищният град Одеса в Южна Украйна и околният регион претърпяха мащабни прекъсвания на електрозахранването днес след мащабна руска атака срещу електропреносната мрежа в цялата страна, съобщава "Ройтерс".
Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала Украйна с над 450 дрона и 30 ракети.
"Основната тежест на атаката беше върху нашата енергийна система, на юг и в Одеска област", написа той в Telegram и добави, че хиляди семейства в седем области в Украйна са останали без ток.
Москва редовно бомбардира енергийната система на Украйна след началото на войната през 2022 г., причинявайки часове ежедневни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна.
Украинският оператор на електропреносната мрежа съобщи, че "значителен брой" домакинства са без ток в южните Одеска и Николаевска област, а контролираната от Украйна част от фронтовата Херсонска област е напълно без ток.
1 Баце
Коментиран от #23
12:50 13.12.2025
2 Ивелин Михайлов
12:51 13.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лев Толстой
12:52 13.12.2025
5 Миролюб Войнов, израелец
12:52 13.12.2025
6 Нищо ново
12:59 13.12.2025
7 Авитохол
Е на сега, еж бомби като ти е толкова голяма устата.
Без руски загуби.
13:00 13.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Смешник
13:01 13.12.2025
10 холидей райзен
13:01 13.12.2025
11 Бай Ганьо
13:02 13.12.2025
12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:03 13.12.2025
13 Механик
Май радостта много бързо премина, а ?
13:03 13.12.2025
14 Фен
13:03 13.12.2025
15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
13:03 13.12.2025
16 Дон Корлеоне
13:03 13.12.2025
17 Глупости, това е руска пропаганда,
Коментиран от #19
13:06 13.12.2025
18 Бялджип
13:07 13.12.2025
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Глупости, това е руска пропаганда,":не са свършили ракетите...ама да се Е Б.. В рф Та ша ка и аз колко съм умню
13:09 13.12.2025
20 Миризлив руски палячо крепостен
Коментиран от #26
13:11 13.12.2025
21 Мишел
13:12 13.12.2025
22 Това са глупости
13:12 13.12.2025
23 Украинците отдавна си
До коментар #1 от "Баце":купиха генератори. Изобщо не им пука за тока.
Коментиран от #27
13:12 13.12.2025
24 Архимандрисандрит Бибиян
13:12 13.12.2025
25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
също като бЕлото за Zeления...
13:13 13.12.2025
26 Бг Копейка
До коментар #20 от "Миризлив руски палячо крепостен":Ами на нас, ще има ли нещо, при победа?
Коментиран от #30
13:13 13.12.2025
27 Да те питам
До коментар #23 от "Украинците отдавна си":Че генераторите да не работат на вода... ама то и вода няма, освен ако вали!
13:15 13.12.2025
28 Данко Харсъзина
13:15 13.12.2025
29 хихи
13:15 13.12.2025
30 Митрофанова
До коментар #26 от "Бг Копейка":От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!
13:15 13.12.2025
31 Наследство от СССР
13:16 13.12.2025
32 Димо
13:17 13.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Данко Харсъзина
13:26 13.12.2025
35 Данко Харсъзина
13:28 13.12.2025
36 Гост
Хаааа, пробити центове! Пфу!
13:29 13.12.2025