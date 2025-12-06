Новини
Урсула фон дер Лайен, Мерц и белгийският премиер не стигнаха до споразумение за използването на замразените руски активи

6 Декември, 2025 02:57, обновена 6 Декември, 2025 03:03 743 17

Дискусиите ще продължат на срещата на върха на 18 декември

Урсула фон дер Лайен, Мерц и белгийският премиер не стигнаха до споразумение за използването на замразените руски активи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт де Вевер по въпроса за Украйна и замразените руски активи не успя да доведе до споразумение.

Това съобщи в изявление Фон дер Лайен.

„Съгласихме се да продължим дискусиите си с цел постигане на консенсус на заседанието на Европейския съвет на 18 декември“, написа тя.

Страните признаха неотложността на ситуацията и необходимостта от финансова подкрепа за Киев „за европейската сигурност“. Според председателя на ЕК използването на руски активи трябва да бъде решено по начин, по който „всички европейски държави носят един и същ риск“.

Мерц от своя страна нарече решението за активите ключово за бъдещето на Европа. „Особената уязвимост на Белгия към използването на замразени руски активи е неоспорима“, добави канцлерът.

В навечерието на срещата си с Де Вевер, Мерц обяви намерението си да убеди белгийския премиер, че позицията на ЕК относно руските активи е единствената правилна. „Искам да го убедя, че пътят, който предлагаме, е правилният. И ако поемем по този път, ще го направим, за да помогнем на Украйна“, каза той.

На 3 декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране на Украйна, включително „репарационен заем“, използващ руски активи, който ще бъде одобрен с „квалифицирано мнозинство“ и не изисква съгласието на всички държави-членки на ЕС. Politico научи, че предложеното разпределение за Киев е 165 милиарда евро: 25 милиарда евро в сметки в частни банки в европейския блок и 140 милиарда евро в белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват повечето руски активи.

Брюксел продължава да се противопоставя на „репарационния заем“, предупреждавайки за потенциални последици за репутацията. Euroclear и Европейската централна банка също се обявиха срещу плана, като ръководителят ѝ, Кристин Лагард, заяви, че правната и финансова обосновка за изземването изглежда „едва ли оправдана“.

Москва предупреди за остър отговор на "всякакви незаконни действия", включващи руски активи в ЕС. Руският президент Владимир Путин говори за разработване на пакет от ответни мерки в случай на изземване на активи.


Белгия
  • 1 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Както е казал Бай Ото Бисмарк :
    "Руснаците винаги се връщат за своето"
    Владимир Владимирович остави тези пари като сиренце в капана за плъхове.Не мина много време и гладните Еврофашаги захапаха стръвта.Сега зависи само от това кога Темнейяий ще дръпне въжето.

    Коментиран от #9

    03:21 06.12.2025

  • 2 нннн

    9 0 Отговор
    Търсят честен начин да крадат. Българските политкрадци могат да ги научат.

    03:23 06.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маклауд

    1 0 Отговор
    Нищо, да ги почерпи по ред едно замороженое, успокоява нервите.

    03:30 06.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гошо

    5 0 Отговор
    Де Веер:--Аре, като сте такива навитаци да скочим заедно . Даа ама ония и те също знаят ,какво ги чака след скока,та и те се дърпат
    Опитват се да го баламосат, разправят му :
    -Ти скочи пръв ,пък ние след теб ,да ама белгиеца не вчерашен ,знае си" ортаците "

    03:42 06.12.2025

  • 14 Конов

    4 0 Отговор
    И откъде-накъде сме длъжни да ги хрантутим,фашагите корумпирани? Нито са в ЕС,нито в НАТО! ЕВАЛА НА ОРБАН! От последните мъже в оглупелия,самоубийствен Ес,ръководен от патици,разнополови и други отпадъци.

    03:48 06.12.2025

  • 15 Трътлю

    2 0 Отговор
    Мърсулата пак ша ходи като накакана

    03:57 06.12.2025

  • 16 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    На кражбата вече " използване "му викат. Друга дума за кражбата" репарационен заем". На репарации има право само победителя и това не е нито Украйна, нито Европейският съюз. А пък щом било заем, значи ще се връща. Кой ще го връща и лихви ще плаща ли?

    04:06 06.12.2025

  • 17 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Че е неотложно, неотложно е ама вместо да крадат чужди пари да вземат да конфискуват окраденото от украинската хунта. Колко ли ще струва златното биде?

    04:17 06.12.2025

