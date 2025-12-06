Урсула фон дер Лайен, Мерц и белгийският премиер не стигнаха до споразумение за използването на замразените руски активи

Срещата между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт де Вевер по въпроса за Украйна и замразените руски активи не успя да доведе до споразумение.
Това съобщи в изявление Фон дер Лайен.
„Съгласихме се да продължим дискусиите си с цел постигане на консенсус на заседанието на Европейския съвет на 18 декември“, написа тя.
Страните признаха неотложността на ситуацията и необходимостта от финансова подкрепа за Киев „за европейската сигурност“. Според председателя на ЕК използването на руски активи трябва да бъде решено по начин, по който „всички европейски държави носят един и същ риск“.
Мерц от своя страна нарече решението за активите ключово за бъдещето на Европа. „Особената уязвимост на Белгия към използването на замразени руски активи е неоспорима“, добави канцлерът.
В навечерието на срещата си с Де Вевер, Мерц обяви намерението си да убеди белгийския премиер, че позицията на ЕК относно руските активи е единствената правилна. „Искам да го убедя, че пътят, който предлагаме, е правилният. И ако поемем по този път, ще го направим, за да помогнем на Украйна“, каза той.
На 3 декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране на Украйна, включително „репарационен заем“, използващ руски активи, който ще бъде одобрен с „квалифицирано мнозинство“ и не изисква съгласието на всички държави-членки на ЕС. Politico научи, че предложеното разпределение за Киев е 165 милиарда евро: 25 милиарда евро в сметки в частни банки в европейския блок и 140 милиарда евро в белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват повечето руски активи.
Брюксел продължава да се противопоставя на „репарационния заем“, предупреждавайки за потенциални последици за репутацията. Euroclear и Европейската централна банка също се обявиха срещу плана, като ръководителят ѝ, Кристин Лагард, заяви, че правната и финансова обосновка за изземването изглежда „едва ли оправдана“.
Москва предупреди за остър отговор на "всякакви незаконни действия", включващи руски активи в ЕС. Руският президент Владимир Путин говори за разработване на пакет от ответни мерки в случай на изземване на активи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
"Руснаците винаги се връщат за своето"
Владимир Владимирович остави тези пари като сиренце в капана за плъхове.Не мина много време и гладните Еврофашаги захапаха стръвта.Сега зависи само от това кога Темнейяий ще дръпне въжето.
Коментиран от #9
03:21 06.12.2025
2 нннн
03:23 06.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Маклауд
03:30 06.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гошо
Опитват се да го баламосат, разправят му :
-Ти скочи пръв ,пък ние след теб ,да ама белгиеца не вчерашен ,знае си" ортаците "
03:42 06.12.2025
14 Конов
03:48 06.12.2025
15 Трътлю
03:57 06.12.2025
16 РЕАЛИСТ
04:06 06.12.2025
17 Ха-ха-ха
04:17 06.12.2025