Урсула фон дер Лайен, Мерц и белгийският премиер не стигнаха до споразумение за използването на замразените руски активи

Срещата между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт де Вевер по въпроса за Украйна и замразените руски активи не успя да доведе до споразумение.

Това съобщи в изявление Фон дер Лайен.

„Съгласихме се да продължим дискусиите си с цел постигане на консенсус на заседанието на Европейския съвет на 18 декември“, написа тя.

Страните признаха неотложността на ситуацията и необходимостта от финансова подкрепа за Киев „за европейската сигурност“. Според председателя на ЕК използването на руски активи трябва да бъде решено по начин, по който „всички европейски държави носят един и същ риск“.

Мерц от своя страна нарече решението за активите ключово за бъдещето на Европа. „Особената уязвимост на Белгия към използването на замразени руски активи е неоспорима“, добави канцлерът.

В навечерието на срещата си с Де Вевер, Мерц обяви намерението си да убеди белгийския премиер, че позицията на ЕК относно руските активи е единствената правилна. „Искам да го убедя, че пътят, който предлагаме, е правилният. И ако поемем по този път, ще го направим, за да помогнем на Украйна“, каза той.

На 3 декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране на Украйна, включително „репарационен заем“, използващ руски активи, който ще бъде одобрен с „квалифицирано мнозинство“ и не изисква съгласието на всички държави-членки на ЕС. Politico научи, че предложеното разпределение за Киев е 165 милиарда евро: 25 милиарда евро в сметки в частни банки в европейския блок и 140 милиарда евро в белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват повечето руски активи.

Брюксел продължава да се противопоставя на „репарационния заем“, предупреждавайки за потенциални последици за репутацията. Euroclear и Европейската централна банка също се обявиха срещу плана, като ръководителят ѝ, Кристин Лагард, заяви, че правната и финансова обосновка за изземването изглежда „едва ли оправдана“.

Москва предупреди за остър отговор на "всякакви незаконни действия", включващи руски активи в ЕС. Руският президент Владимир Путин говори за разработване на пакет от ответни мерки в случай на изземване на активи.