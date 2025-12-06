Новини
Свят »
Сирия »
След 4 години ще има президентски избори в Сирия

След 4 години ще има президентски избори в Сирия

6 Декември, 2025 19:36 462 3

  • сирия-
  • избори-
  • президент-
  • ахмед ал шараа

Процесът по подготовката им изисква повече време поради естеството и сложността на преходния период

След 4 години ще има президентски избори в Сирия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентските избори в Сирия ще се проведат след четири години съгласно нова конституция. Това обяви временният президент на Арабската република Ахмед Ал-Шараа, говорейки на форума в Доха.

Проведохме всеобхватна конференция за национален диалог, която доведе до междинна конституционна декларация. Тази декларация упълномощи президента да остане на власт 5 години, през които ще бъдат приети множество закони и ще бъде изготвена конституция, която ще служи като основополагащ принцип на системата на управление. „Определено ще проведем избори след 4 години“, каза Ал-Шараа, подчертавайки, че „този процес изисква повече време поради естеството и сложността на преходния период.“

Той отбеляза, че преходното правителство е организирало парламентарни избори „въпреки трудните обстоятелства, в които се намира страната“, като подчерта, че този процес е протекъл „в съответствие с настоящата ситуация“ при липса на пълноценна инфраструктура.

На 13 март Ал-Шараа подписа конституционна декларация, която служи като правно основание на Сирия за петгодишния преходен период. Според документа, всички изпълнителни власти... Властта е съсредоточена в ръцете на държавния глава. Президентът е оправомощен да назначава членове на Конституционния съд и да обявява извънредно положение.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Справедлив

    1 0 Отговор
    Арап купи тебе чорап. След 4 години, я камилата, я камиларя

    19:41 06.12.2025

  • 2 ДИМУКРУЦИЯ

    0 0 Отговор
    Преди това избори в окраина.

    19:44 06.12.2025

  • 3 Ццц

    0 0 Отговор
    Ахмед Ал-Шараа изглежда, че е по-голям демократ от нашия защитник на ценности, дето му купихме златна тоалетна за бункера в Киев.

    20:00 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания