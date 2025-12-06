След 4 години ще има президентски избори в Сирия

Президентските избори в Сирия ще се проведат след четири години съгласно нова конституция. Това обяви временният президент на Арабската република Ахмед Ал-Шараа, говорейки на форума в Доха.

„Проведохме всеобхватна конференция за национален диалог, която доведе до междинна конституционна декларация. Тази декларация упълномощи президента да остане на власт 5 години, през които ще бъдат приети множество закони и ще бъде изготвена конституция, която ще служи като основополагащ принцип на системата на управление. „Определено ще проведем избори след 4 години“, каза Ал-Шараа, подчертавайки, че „този процес изисква повече време поради естеството и сложността на преходния период.“

Той отбеляза, че преходното правителство е организирало парламентарни избори „въпреки трудните обстоятелства, в които се намира страната“, като подчерта, че този процес е протекъл „в съответствие с настоящата ситуация“ при липса на пълноценна инфраструктура.

На 13 март Ал-Шараа подписа конституционна декларация, която служи като правно основание на Сирия за петгодишния преходен период. Според документа, всички изпълнителни власти... Властта е съсредоточена в ръцете на държавния глава. Президентът е оправомощен да назначава членове на Конституционния съд и да обявява извънредно положение.