Военен самолет се разби при кацане в Източен Судан

Судански военен самолет е катастрофирал при опит за приземяване в източната част на страната, съобщава Асошиейтед прес. При инцидента няма оцелели, като точният брой на загиналите не се уточнява, предава News.bg.

По информация на източниците товарният самолет Ил-76 е получил техническа неизправност по време на заход за кацане във военновъздушната база „Осман Дигна“, разположена в крайбрежния град Порт Судан.

Катастрофата се случва на фона на поредица от неуспехи за суданските въоръжени сили в конфликта им с паравоенните формирования за бърза подкрепа.