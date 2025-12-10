Новини
Военен самолет се разби при кацане в Източен Судан

Военен самолет се разби при кацане в Източен Судан

10 Декември, 2025 13:27 755 14

Товарен Ил-76 катастрофира край Порт Судан, всички на борда са загинали

Военен самолет се разби при кацане в Източен Судан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Судански военен самолет е катастрофирал при опит за приземяване в източната част на страната, съобщава Асошиейтед прес. При инцидента няма оцелели, като точният брой на загиналите не се уточнява, предава News.bg.

По информация на източниците товарният самолет Ил-76 е получил техническа неизправност по време на заход за кацане във военновъздушната база „Осман Дигна“, разположена в крайбрежния град Порт Судан.

Катастрофата се случва на фона на поредица от неуспехи за суданските въоръжени сили в конфликта им с паравоенните формирования за бърза подкрепа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нека да пиша

    11 11 Отговор
    Руска щайга ..

    Коментиран от #7

    13:29 10.12.2025

  • 2 Рускиня

    8 6 Отговор
    Лошо, жалко за хората.

    13:29 10.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    13 2 Отговор
    Комисарят на ЕС по промишлеността съобщи нещо любопитно:
    Миналия месец трябваше да отида в Бразилия, за да обсъдя мина за редкоземни елементи. Три дни преди това ни съобщиха, че американците вече са пристигнали, сложили са парите на масата и са купили цялата продукция до 2030 година

    13:30 10.12.2025

  • 4 мъко мисирска

    7 2 Отговор
    вчера се разби, днес пак ли? утре?

    Коментиран от #12

    13:40 10.12.2025

  • 5 хаха

    1 1 Отговор
    ХАХАХА!

    ...имах предвид Мяу!

    13:46 10.12.2025

  • 6 Е ХУБАВО ДЕ МА!,,,…

    3 1 Отговор
    Тоз авион на снимката прилича повече на ту 134, но в никакъв случай на ил 76…

    Коментиран от #8

    13:49 10.12.2025

  • 7 пламен

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    То че е щайга щайга е но ако се поддържа не би следвало да пада. Но в Африка е така и американски да е пак ще падне там подготовката на екипажите и поддържката е на нула, така че е нормално.

    Коментиран от #13

    13:52 10.12.2025

  • 8 пламен

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Е ХУБАВО ДЕ МА!,,,…":

    Да прав си това не е ИЛ но редакцията е виновна. биха могли да пътърсят снимка на този модел. Вопиюща некомпетентност и некадърност при мисирките , а и не само при Факти. И най вече мързел.

    13:54 10.12.2025

  • 9 Си Ен Ен потвърждава

    4 1 Отговор
    Вчера падна военнотранспортен АН-22 до Москва,а днес също военнотранспортен ИЛ-76 в Судан!

    Сделаното си е сделано!

    13:55 10.12.2025

  • 10 Сигурно е имало вагнеровци

    4 1 Отговор
    На борда. Иначе защо да пада...

    13:55 10.12.2025

  • 11 К.Симеонов

    1 2 Отговор
    Да бе, да - "техническа неизправност" - така ли им викат вече на "земя-въздух" ...

    14:02 10.12.2025

  • 12 Хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "мъко мисирска":

    Самолета е руско производство, значи е руски нали ???!
    Няма значение кой го пилотира и поддържа, те всичките се разбиват по два три пъти на ден и следващия ден пак така един същи самолет руски разбира се, се разбива цяла седмица. А другите самолети, дето не са руски де, при повреда или друг проблем си остават във въздуха и чакат докато ги ремонтират или приберат....

    14:02 10.12.2025

  • 13 Нека да пиша

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "пламен":

    Ако знаеш веригата на доставка на части за тоя самолет , в русия има само 2-3 ...Другите фабрики са само спомен.

    14:08 10.12.2025

  • 14 коко

    0 0 Отговор
    " Стингер "? Те още от Афганистан имат афинитет към Ил 76"...

    14:13 10.12.2025