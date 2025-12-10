Военен самолет се разби при кацане в Източен Судан

Судански военен самолет е катастрофирал при опит за приземяване в източната част на страната, съобщава Асошиейтед прес. При инцидента няма оцелели, като точният брой на загиналите не се уточнява, предава News.bg.
По информация на източниците товарният самолет Ил-76 е получил техническа неизправност по време на заход за кацане във военновъздушната база „Осман Дигна“, разположена в крайбрежния град Порт Судан.
Катастрофата се случва на фона на поредица от неуспехи за суданските въоръжени сили в конфликта им с паравоенните формирования за бърза подкрепа.
1 Нека да пиша
Коментиран от #7
13:29 10.12.2025
2 Рускиня
13:29 10.12.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Миналия месец трябваше да отида в Бразилия, за да обсъдя мина за редкоземни елементи. Три дни преди това ни съобщиха, че американците вече са пристигнали, сложили са парите на масата и са купили цялата продукция до 2030 година
13:30 10.12.2025
4 мъко мисирска
Коментиран от #12
13:40 10.12.2025
5 хаха
...имах предвид Мяу!
13:46 10.12.2025
6 Е ХУБАВО ДЕ МА!,,,…
Коментиран от #8
13:49 10.12.2025
7 пламен
До коментар #1 от "Нека да пиша":То че е щайга щайга е но ако се поддържа не би следвало да пада. Но в Африка е така и американски да е пак ще падне там подготовката на екипажите и поддържката е на нула, така че е нормално.
Коментиран от #13
13:52 10.12.2025
8 пламен
До коментар #6 от "Е ХУБАВО ДЕ МА!,,,…":Да прав си това не е ИЛ но редакцията е виновна. биха могли да пътърсят снимка на този модел. Вопиюща некомпетентност и некадърност при мисирките , а и не само при Факти. И най вече мързел.
13:54 10.12.2025
9 Си Ен Ен потвърждава
Сделаното си е сделано!
13:55 10.12.2025
10 Сигурно е имало вагнеровци
13:55 10.12.2025
11 К.Симеонов
14:02 10.12.2025
12 Хи хи хи
До коментар #4 от "мъко мисирска":Самолета е руско производство, значи е руски нали ???!
Няма значение кой го пилотира и поддържа, те всичките се разбиват по два три пъти на ден и следващия ден пак така един същи самолет руски разбира се, се разбива цяла седмица. А другите самолети, дето не са руски де, при повреда или друг проблем си остават във въздуха и чакат докато ги ремонтират или приберат....
14:02 10.12.2025
13 Нека да пиша
До коментар #7 от "пламен":Ако знаеш веригата на доставка на части за тоя самолет , в русия има само 2-3 ...Другите фабрики са само спомен.
14:08 10.12.2025
14 коко
14:13 10.12.2025