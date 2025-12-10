ОАЕ се ангажира с 500 милиона долара на ООН

ОАЕ обявиха значителен ангажимент от 550 млн. USD в подкрепа на Глобалния хуманитарен преглед (GHO) на ООН. Това се посочва в директивите на президента Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Целта е да бъдат набрани 33 млрд. USD през 2026 г. в подкрепа на приблизително 135 милиона души в 23 хуманитарни операции по целия свят, включително програми в подкрепа на бежанци и мигранти.

Целта е да се помогне за защитата на живота на до 87 милиона души, нуждаещи се от спешна подкрепа, с финансиране от 23 млрд. USD.

Инициативата потвърждава непоколебимия ангажимент на ОАЕ за напредък в международните усилия за спасяване на човешки живот и реагиране на бедствия и кризи, засягащи най-уязвимите групи от населението в световен мащаб.

Тази подкрепа подчертава жизненоважната роля на ОАЕ в насърчаването на многостранните хуманитарни действия и тясното сътрудничество на страната с агенциите на ООН, включително Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), както и с програми за помощ и развитие, действащи на място, за да се осигури навременен достъп до помощ за най-нуждаещите се, в съответствие с директивите на Негово Височество, наблягащи на бърза и ефективна реакция.

Рим бинт Ебрахим Ал Хашими, държавен министър по международно сътрудничество, заяви: „ОАЕ продължават непоколебимия си ангажимент да подкрепят глобалните хуманитарни усилия и да работят с нашите партньори от ООН, за да осигурят достъп до помощ за най-засегнатите. Този ангажимент въплъщава директивите на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и отразява дълбоката ни вяра в необходимостта от международна солидарност в отговора на спешните хуманитарни призиви по ефективен и устойчив начин, който запазва човешкото достойнство и защитава живота.“

„Нашият глобален апел е за спасяване на животи там, където шоковете са най-силно засегнати – и за превръщане на плановете в реална защита. Бързата и щедра подкрепа на ОАЕ за нашия план за 2026 г. изпраща силен сигнал, фокусиран върху хората, които най-много се нуждаят от него. Трябва да осигурим ефективен, иновативен отговор, който отговаря на момента.“ Това каза Том Флетчър, заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешна помощ в OCHA.

„Предупредителните признаци за колапс на здравната система се проявяват много преди да се случи – разпространяват се огнища, увеличава се недохранването и се увеличават предотвратимите смъртни случаи. Когато обаче се обединим, услугите могат да бъдат възстановени и животи спасени. Благодаря на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и ОАЕ за тяхната подкрепа, която ще осигури жизненоважна хуманитарна здравна помощ на милиони нуждаещи се", каза Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО.

„УНИЦЕФ оценява щедрата подкрепа на ОАЕ, която ще е от голяма полза за спасяването и подобряването на живота на децата, засегнати от хуманитарни кризи. Децата винаги са най-уязвими, когато настъпи криза. Тъй като нуждите надвишават финансирането, това е особено критичен момент, надграждайки стратегическото партньорство на УНИЦЕФ с ОАЕ.“ Това каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел.

„Ние ценим силния ангажимент на ОАЕ към хуманитарните усилия.“ Той добави: „Докато сериозният недостиг на финансиране представлява сериозно предизвикателство за милиони уязвими насилствено разселени хора, приносът на правителства като ОАЕ позволява на ВКБООН да засили усилията си за реагиране и да осигури лъч надежда за нуждаещите се", каза Филипо Гранди, Върховен комисар на ООН за бежанците (ВКБООН).

„Тъй като хуманитарните нужди нарастват, а ресурсите изостават опасно, щедрият ангажимент на Обединените арабски емирства е спасителен пояс, който ще помогне да се гарантира, че спешната помощ достига до най-нуждаещите се хора. Благодарим на ОАЕ за тяхното хуманитарно лидерство в тези безпрецедентни времена. СПП е готова да работи с ОАЕ, за да гарантира, че тази отчаяно необходима подкрепа ще достигне до милионите, изправени пред остър глад по целия свят.“ Това каза Синди Маккейн, изпълнителен директор на Световната продоволствена програма (СПП).

Тази подкрепа се основава на силното стратегическо партньорство между ОАЕ и хуманитарната система на ООН и потвърждава централната роля на ОАЕ в справянето с най-належащите хуманитарни предизвикателства, засилването на способността на международната общност да защитава човешки животи и подкрепата за стабилност в засегнатите от кризи райони, в съответствие с директивите на Негово Височество, които засилват водещия подход на ОАЕ към глобалните хуманитарни действия.