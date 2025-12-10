Новини
Гай Пармелин е избран за нов президент на Швейцария

10 Декември, 2025 14:35

Министърът на икономиката ще поеме поста през 2026 г. след ротация във Федералния съвет

Гай Пармелин е избран за нов президент на Швейцария - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Швейцарският парламент избра министъра на икономиката Гай Пармелин за президент на страната, съобщава „Блумбърг“, предава News.bg.

Той ще поеме най-високата държавна длъжност през 2026 г., наследявайки настоящия президент и министър на финансите Карин Келер-Сутер.

Президентският пост в Швейцария се заема на ротационен принцип между седемте членове на Федералния съвет. Пармелин беше вицепрезидент през тази година, а сега ще стане държавен глава, тъй като е негов ред според установената практика. Министърът на външните работи Игнацио Касис ще бъде негов заместник и ще поеме президентския пост през 2027 г.

Макар президентската функция в Швейцария да е предимно церемониална, тя привлече засилен обществен интерес през настоящата година заради активната роля на Карин Келер-Сутер в преговорите със Съединените щати относно търговските мита. Само часове след разговор между нея и президента на САЩ Доналд Тръмп през април, Вашингтон временно преустанови значителна част от своята търговска политика спрямо света.

По-късно обаче нов разговор между двамата в края на юли се усложни и доведе до налагането на най-високи вносни мита за Швейцария сред всички индустриализирани държави. При последвалото ѝ посещение във Вашингтон, малко преди влизането на митата в сила, тя беше приета само от държавния секретар Марко Рубио, чийто ресор не обхваща търговията.

След този етап Келер-Сутер отстъпи водещата роля в преговорите на Гай Пармелин. Като министър на икономиката той отговаря и за търговските отношения, а под негово ръководство Швейцария успя да постигне споразумение със САЩ в средата на ноември. Въпреки това договорените по-ниски мита - 15% за повечето стоки вместо досегашните 39% - все още не са влезли в сила.

Гай Пармелин е родом от френскоговорящата част на Швейцария и е най-дългогодишният член на Федералния съвет. Той вече е заемал президентския пост през 2021 г. Представител е на дясната Швейцарска народна партия и по образование е лозар.

В качеството си на бъдещ президент Пармелин ще произнесе приветствена реч на годишната среща на Световния икономически форум в Давос през януари. На форума се очаква лично участие и на Доналд Тръмп за първи път от 2020 г. насам, след като тази година той се включи с виртуално обръщение непосредствено след встъпването си в длъжност.


