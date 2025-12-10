Гай Пармелин е избран за нов президент на Швейцария

Швейцарският парламент избра министъра на икономиката Гай Пармелин за президент на страната, съобщава „Блумбърг“, предава News.bg.
Той ще поеме най-високата държавна длъжност през 2026 г., наследявайки настоящия президент и министър на финансите Карин Келер-Сутер.
Президентският пост в Швейцария се заема на ротационен принцип между седемте членове на Федералния съвет. Пармелин беше вицепрезидент през тази година, а сега ще стане държавен глава, тъй като е негов ред според установената практика. Министърът на външните работи Игнацио Касис ще бъде негов заместник и ще поеме президентския пост през 2027 г.
Макар президентската функция в Швейцария да е предимно церемониална, тя привлече засилен обществен интерес през настоящата година заради активната роля на Карин Келер-Сутер в преговорите със Съединените щати относно търговските мита. Само часове след разговор между нея и президента на САЩ Доналд Тръмп през април, Вашингтон временно преустанови значителна част от своята търговска политика спрямо света.
По-късно обаче нов разговор между двамата в края на юли се усложни и доведе до налагането на най-високи вносни мита за Швейцария сред всички индустриализирани държави. При последвалото ѝ посещение във Вашингтон, малко преди влизането на митата в сила, тя беше приета само от държавния секретар Марко Рубио, чийто ресор не обхваща търговията.
След този етап Келер-Сутер отстъпи водещата роля в преговорите на Гай Пармелин. Като министър на икономиката той отговаря и за търговските отношения, а под негово ръководство Швейцария успя да постигне споразумение със САЩ в средата на ноември. Въпреки това договорените по-ниски мита - 15% за повечето стоки вместо досегашните 39% - все още не са влезли в сила.
Гай Пармелин е родом от френскоговорящата част на Швейцария и е най-дългогодишният член на Федералния съвет. Той вече е заемал президентския пост през 2021 г. Представител е на дясната Швейцарска народна партия и по образование е лозар.
В качеството си на бъдещ президент Пармелин ще произнесе приветствена реч на годишната среща на Световния икономически форум в Давос през януари. На форума се очаква лично участие и на Доналд Тръмп за първи път от 2020 г. насам, след като тази година той се включи с виртуално обръщение непосредствено след встъпването си в длъжност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пиянка Залянка
Коментиран от #5, #7, #15
14:37 10.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
14:37 10.12.2025
3 хаха
14:37 10.12.2025
4 демократ
14:37 10.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
14:40 10.12.2025
7 1488
До коментар #1 от "Пиянка Залянка":а цезаp къв е бил
14:40 10.12.2025
8 Механик
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Питай Сирски. Той ти е приятл и на теб ще сподели тъжната истина.
Коментиран от #14
14:46 10.12.2025
9 Боруна Лом
Коментиран от #16
14:47 10.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Коко Н
За нас са познати тия дето са на власт над 10-15 години и трябва да се пазим от тях,като отиват да "работят".
14:48 10.12.2025
12 Гей Сперм@лин
14:49 10.12.2025
13 Бендида
14:49 10.12.2025
14 скоро
До коментар #8 от "Механик":тресчотката не та е прала
15:43 10.12.2025
15 ам ти куе си ма
До коментар #1 от "Пиянка Залянка":пуутин или отмирал короедов?
15:47 10.12.2025
16 моруно
До коментар #9 от "Боруна Лом":пак за лом ривеш
15:48 10.12.2025