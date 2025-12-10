Казахстан пренасочва нефт към Китай след удара по терминала в Новоросийск

Казахстан започва да пренасочва част от добива на суров петрол от гигантското находище Кашаган към Китай след украинската атака с дронове срещу морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) в руското пристанище Новоросийск. Това съобщи в сряда енергийното министерство на страната, като потвърди по-ранна информация на източници на „Ройтерс“, предава News.bg.

Според тези източници през декември Казахстан планира за първи път да достави 50 000 тона суров петрол от Кашаган за китайския пазар. Промяната в логистиката е предприета, след като украински дрон повреди ключов елемент от инфраструктурата на CPC - система за едноточково акостиране (SPM), което ограничи възможностите за износ през консорциума.

Каспийският тръбопроводен консорциум транспортира около 1% от световните доставки на суров петрол и има акционери от Русия, Казахстан и Съединените щати. Макар атаката да не е довела до пълно спиране на износа, Казахстан обяви, че предприема спешни действия за пренасочване на част от петролните потоци. „Министерството заедно с товародателите извършва спешно преразпределение на обемите. Взети са мерки за пренасочване на определено количество кашагански петрол към Китай“, се посочва в официалното изявление.

По данни на индустриални източници пренасочените количества ще преминават по тръбопровода Атасу–Алашанкоу към китайския район Синцзян. По този маршрут обичайно се транспортира петрол от други казахстански находища, както и около 10 милиона тона годишно руски нефт, доставян от „Роснефт“, която е под американски санкции.

Кашаган е сред най-големите петролни открития в света през последните десетилетия и се разработва от консорциума NCOC, в който участват Eni, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, KazMunayGaz, японската Inpex и китайската CNPC. Частичната повреда на терминала в Новоросийск създава рискове за стабилността на глобалните петролни доставки и предизвика критики както от страна на Казахстан, така и от Кремъл към решението на Украйна да атакува обект с международно участие.

От казахстанска страна подчертават, че страната работи активно за ограничаване на прекъсванията и за гарантиране на непрекъснатия износ на суров петрол, докато продължават възстановителните дейности по инфраструктурата на CPC.