Шефката на Euroclear: Планът на ЕК за използване на замразените руски активи подкопава международното право
  Тема: Украйна

Шефката на Euroclear: Планът на ЕК за използване на замразените руски активи подкопава международното право

11 Декември, 2025 04:02, обновена 11 Декември, 2025 04:08 482 0

В сегашния си вид предложението за репарационен заем може да бъде възприето от международните инвеститори като конфискация, смята Валери Юрбен

Шефката на Euroclear: Планът на ЕК за използване на замразените руски активи подкопава международното право - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Планът на Европейската комисия да предостави „репарационен заем“ на Украйна създава рискове на европейските капиталови пазари, тъй като използването на руски активи може да се възприеме като изземване, което заплашва да подкопае доверието на инвеститорите.

Това заяви Валери Юрбен, ръководител на белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват по-голямата част от замразените руски средства.

В интервю за италианския вестник Corriere della Sera тя посочи, че планът на ЕК подкопава международното право. „Последиците за Европа ще бъдат отрицателни. В сегашния си вид предложението за репарационен заем може да бъде възприето от международните инвеститори като конфискация. Това подкопава доверието в Европа и ще доведе до по-високи лихвени проценти за финансиране на всички страни от ЕС“, каза Урбен.

Освен това, според нея, ако международен трибунал постанови, че предприетите действия са конфискация, което е изключително вероятно, Euroclear няма да може да възстанови на Москва необходимата сума. Урбен заяви, че ако такова възстановяване е необходимо, са необходими същите гаранционни задължения, които страните от ЕС трябва да поемат. Както поясни ръководителят на Euroclear, използването на финансова инфраструктура като оръжие поставя под въпрос надеждността на европейските капиталови пазари.


