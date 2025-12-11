Зеленски допуска провеждането на референдум в Украйна за изтеглянето на войските от Донбас

Украинските граждани трябва да изразят мнението си по въпроса за изтеглянето на войските ни от част от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски, според РБК-Украйна.
„Независимо дали чрез избори или референдум, трябва да има позиция, заета от народа на Украйна“, каза той.
Според Зеленски, позицията на САЩ е за изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас и създаване на демилитаризирана зона, но въпросът кой ще управлява тази територия не е решен; Вашингтон „търси някакъв друг формат“.
„Нашата позиция е, че е честно да стоим там, където стоим, тоест на линията на контакт. Следователно дискусията между тези различни позиции продължава, тя все още не е определена“, каза той.
Москва настоява за изтегляне на украинските войски от Донбас. Руският президент Владимир Путин заяви, че това е историческа руска територия и че Москва ще си я върне с военни или други средства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СА кога ще има избори
18:52 11.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
18:52 11.12.2025
3 Геч
18:52 11.12.2025
4 Щом може референдум в украйна
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Може и избори
18:53 11.12.2025
5 си дзън
Коментиран от #7, #10, #13, #55
18:53 11.12.2025
6 БОЛШЕВИК
18:54 11.12.2025
7 вее се
До коментар #5 от "си дзън":само е главата ти.
Коментиран от #11
18:54 11.12.2025
8 Гост
18:55 11.12.2025
9 Зеления път
Коментиран от #14
18:55 11.12.2025
10 Шопо
До коментар #5 от "си дзън":Не знам защо знамето на Украйна се вее в центъра на София ?
Коментиран от #12
18:56 11.12.2025
11 Имаш ли интернет
До коментар #7 от "вее се":Бе Ма ло ум ник гледай не плещи.
Коментиран от #16
18:57 11.12.2025
12 Ти кой си
До коментар #10 от "Шопо":Че питаш
18:57 11.12.2025
13 РУСКИ ЩУРМОВИК
До коментар #5 от "си дзън":МНОГО СЕ ИЗВИНЯВАМ АМА МЕ БЕШЕ НАПЪНАЛО ЯКО
ТА СА ИЗБЪРСАХ С НЕГО
ПОСЛЕ ПАК ГО ОКАЧИХ
ВЕЧЕ Е ТРИБАГРЕНИК
Коментиран от #17
18:58 11.12.2025
14 Ти как
До коментар #9 от "Зеления път":Разбра с едната гънка.
Коментиран от #18
18:58 11.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гледаме бе
До коментар #11 от "Имаш ли интернет":Руски флаг се вее в Красноармейск. а украинския е в калта
Коментиран от #22
18:59 11.12.2025
17 Знаеш ли
До коментар #13 от "РУСКИ ЩУРМОВИК":Колко руски еднократни пиша ти щурмоваци се валят в калта .Пожелавам ти да ги смениш.
Коментиран от #20, #36, #47
19:00 11.12.2025
18 АМИ ПИТАХ ТРЪМП
До коментар #14 от "Ти как":И ТОЙ ТАКА МИСЛИ
19:00 11.12.2025
19 Феникс
19:01 11.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян георгиев
Коментиран от #23
19:02 11.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ?????
Дори и на сахибите му.
Интересно е как ще се оттърват от него.
19:06 11.12.2025
25 az СВО Победа 80
1. Киев признава загубата си, а като отчетем, че Киев не е самостоятелвн играч, то значи че западът признав, че загуби вокната срещу Русия!
2. На практика след 4 години безсмислена война за Киев, която му коства милион жертви и огромни загуби, и за която виновници са Байдън и Джонсън, Киев е принуден от обстоятелствата да се съгласи на далеч по-неизгодни за него усковия, отколкото ония, които му се предлагаха от руснаците в Истанбул през 2022г.
3. За пореден път станахме свидетели на максимата, че Русия не започва войните, а ги завършва...
Коментиран от #29
19:07 11.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ти да видиш
19:12 11.12.2025
28 нннн
Коментиран от #32
19:13 11.12.2025
29 На Русия и
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":Се видя силата Смешна армия воюваща като преди 80 г.В момента месни щурмове с мотори четириколки.Нема танкове нема бмп та.Всичко малка Украйна изтреби.20 Нефтохима горяха.В момента гори нефтена платформа в Каспийско море.Рускатс стратегическа авиация се изнесе в Сибир да не я посетят пак украинските дронове.Ей Смех.
Коментиран от #34
19:14 11.12.2025
30 От Кремъл
19:15 11.12.2025
31 В В.П.
Коментиран от #35
19:15 11.12.2025
32 Скоро няма
До коментар #28 от "нннн":Да го загуби.Там има 2 голями града ,а знаем колко време Русия превзема град 1 г и половина и жертви колкото е населението на града и повече.
Коментиран от #61
19:16 11.12.2025
33 Плъха Зеленски не да допуска
19:16 11.12.2025
34 Ко каза,ко?
До коментар #29 от "На Русия и":С лопати и техника от 60-те години, руснаците попиляха НАТО и ЕС
Коментиран от #42
19:16 11.12.2025
35 Тихо бе
До коментар #31 от "В В.П.":Проруски тръбар.Кажи какво значи фашист първо да знаем.
Коментиран от #41
19:16 11.12.2025
36 НИ МОГА
До коментар #17 от "Знаеш ли":УКРАИНСКИТЕ ВДОВИЦИ СА МИ ПО ВАЖНИ
19:17 11.12.2025
37 В В.П.
Коментиран от #46
19:17 11.12.2025
38 Гръм и мълнии
19:17 11.12.2025
39 В В.П.
Коментиран от #43
19:18 11.12.2025
40 Не,че нещо, ама...
19:18 11.12.2025
41 ИТАЛИАНСКО ГОВОРЯЩ
До коментар #35 от "Тихо бе":УКРО ДЕ....БИЛ
Коментиран от #44
19:18 11.12.2025
42 Кое НАТО
До коментар #34 от "Ко каза,ко?":Са попиляли бе.Колко съвременни танка и самолета има в Украйна бе Смех.До вчера не можеха да стрелят по руска територия.САЩ не им дават и прочие.В Европа има само около 5 хил крилати ракети какво мислиш че ще стане с блатото.
Коментиран от #45, #48, #56
19:19 11.12.2025
43 Нищо ново под слънцето
До коментар #39 от "В В.П.":Не го е казал случайно
19:19 11.12.2025
44 Со кай
До коментар #41 от "ИТАЛИАНСКО ГОВОРЯЩ":Ма руска УРус пи йо.
19:19 11.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ти що
До коментар #37 от "В В.П.":Си мислиш че на Русия може да и се вярва бе .
19:21 11.12.2025
47 АБЕ ТО ХУБАВО
До коментар #17 от "Знаеш ли":АМА ДЪЩЕРЯ ТИ С ТОЯ СУРЯТ КО ШИ ПРАЙ
19:21 11.12.2025
48 Няма танкове и самолети
До коментар #42 от "Кое НАТО":Руснаците ги унищожават още във влаковете
Коментиран от #53
19:22 11.12.2025
49 В В.П.
Коментиран от #51
19:22 11.12.2025
50 Ей Ватенките
До коментар #45 от "Ко каза,ко?":Се чудят къде по света да емигрират.Само в САЩ има 10 милиона.В Зап Европа са 3 милиона.Ти ходи живей у Русия малко щото те даже и тук емигрират.
19:23 11.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 В В.П.
19:25 11.12.2025
53 Абе Смех
До коментар #48 от "Няма танкове и самолети":Руски знаеш ли да те ограмитя колко са смешни.1 милион 150 хил дадоха фора щото са много силни.
19:25 11.12.2025
54 Може ли почитателите на Путин да ми
Коментиран от #64
19:26 11.12.2025
55 Аха, и на луната и
До коментар #5 от "си дзън":на Марс се вее, спокойно, изпий си хапченцата и си лягай.
19:27 11.12.2025
56 az СВО Победа 80
До коментар #42 от "Кое НАТО":Накратко всичкото НАТО с "модерните" му образци оръжие като започнем от Стингърите и Джавелините и стигнем до Абрамсите, Леопардите, Атакмсите.... и т.н., и Ф-16 и Старлинка.... 🤣
Ей това НАТО!
Коментиран от #58
19:27 11.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мурат
До коментар #56 от "az СВО Победа 80":Не забравяй че НАТО "воюваше и потопи половината черноморски флот начело с крайцер,а Москва , без авиация, без флот, без далекобойни ракети( накрая ги позволиха, но само до 250 км), докато Русия воюваше с всичко без ЯО. И пак нещата се проточиха 4 години. Поне да използваха ракети който да достигнат до заводите в Урал за ракети и самолети. То излиза че това НАТО се бие с половин ръка срещу Русия, която се бие с 2 ръце и 2 крака
19:32 11.12.2025
59 А ДРАГИ ПИСАТЕЛИ. ""ДРАГИ МИ""
19:33 11.12.2025
60 Ама вярвате ли че верно
19:34 11.12.2025
61 нннн
До коментар #32 от "Скоро няма":Сигурно ще трудно и Русия ще даде много жертви. Това ще доведе до нови условия и Украйна ще загуби още няколко области. Де е Киро на кирия?
19:34 11.12.2025
62 ХиХи
19:35 11.12.2025
63 Каунь
19:36 11.12.2025
64 ?????
До коментар #54 от "Може ли почитателите на Путин да ми":Как да ти кажа?
Задай си тоя въпрос относно Косово и Сърбия.
Гледай само да не дадеш на късо.
А от Турция нали ще ни спасява НАТО. Или няма да ни спасява? А?
19:36 11.12.2025
65 референдум в Украйна може
19:37 11.12.2025
66 Зеленски
19:39 11.12.2025