Зеленски допуска провеждането на референдум в Украйна за изтеглянето на войските от Донбас
Зеленски допуска провеждането на референдум в Украйна за изтеглянето на войските от Донбас

11 Декември, 2025 18:49 1 112 66

Президентът подчертава, че гражданите трябва да изразят позиция

Зеленски допуска провеждането на референдум в Украйна за изтеглянето на войските от Донбас - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Украинските граждани трябва да изразят мнението си по въпроса за изтеглянето на войските ни от част от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски, според РБК-Украйна.

„Независимо дали чрез избори или референдум, трябва да има позиция, заета от народа на Украйна“, каза той.

Според Зеленски, позицията на САЩ е за изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас и създаване на демилитаризирана зона, но въпросът кой ще управлява тази територия не е решен; Вашингтон „търси някакъв друг формат“.

„Нашата позиция е, че е честно да стоим там, където стоим, тоест на линията на контакт. Следователно дискусията между тези различни позиции продължава, тя все още не е определена“, каза той.

Москва настоява за изтегляне на украинските войски от Донбас. Руският президент Владимир Путин заяви, че това е историческа руска територия и че Москва ще си я върне с военни или други средства.


Украйна
  • 1 СА кога ще има избори

    28 1 Отговор
    че е с изтекъл срок на годност тоя .

    18:52 11.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    В Украйна може референдум а в България не

    Коментиран от #4

    18:52 11.12.2025

  • 3 Геч

    35 1 Отговор
    Докато го насрочи и изпълни, руските референдумни сили ще са в Одеса.

    18:52 11.12.2025

  • 4 Щом може референдум в украйна

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Може и избори

    18:53 11.12.2025

  • 5 си дзън

    3 27 Отговор
    Не знам защо знамето на Украйна сега се вее в центъра на Покровск.

    Коментиран от #7, #10, #13, #55

    18:53 11.12.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    32 1 Отговор
    Референдумите бяха проведени вече и хората от тия области бяха категорични, че искат да са в състава на РФ!

    18:54 11.12.2025

  • 7 вее се

    28 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    само е главата ти.

    Коментиран от #11

    18:54 11.12.2025

  • 8 Гост

    17 1 Отговор
    Ъъъъъ, кво да изтегли? Къде са тези войски? Според всички Русия е струпала около Покровския райот 150 000 аскера! А колко украинева ира срещу тях? И къде са локирани?

    18:55 11.12.2025

  • 9 Зеления път

    23 1 Отговор
    Зеленото не знае на кой свят се намира и на кой Господ да се моли. Само шикалкави и говори глупости.

    Коментиран от #14

    18:55 11.12.2025

  • 10 Шопо

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Не знам защо знамето на Украйна се вее в центъра на София ?

    Коментиран от #12

    18:56 11.12.2025

  • 11 Имаш ли интернет

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "вее се":

    Бе Ма ло ум ник гледай не плещи.

    Коментиран от #16

    18:57 11.12.2025

  • 12 Ти кой си

    1 8 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Че питаш

    18:57 11.12.2025

  • 13 РУСКИ ЩУРМОВИК

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    МНОГО СЕ ИЗВИНЯВАМ АМА МЕ БЕШЕ НАПЪНАЛО ЯКО
    ТА СА ИЗБЪРСАХ С НЕГО
    ПОСЛЕ ПАК ГО ОКАЧИХ
    ВЕЧЕ Е ТРИБАГРЕНИК

    Коментиран от #17

    18:58 11.12.2025

  • 14 Ти как

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Зеления път":

    Разбра с едната гънка.

    Коментиран от #18

    18:58 11.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гледаме бе

    20 1 Отговор

    До коментар #11 от "Имаш ли интернет":

    Руски флаг се вее в Красноармейск. а украинския е в калта

    Коментиран от #22

    18:59 11.12.2025

  • 17 Знаеш ли

    1 13 Отговор

    До коментар #13 от "РУСКИ ЩУРМОВИК":

    Колко руски еднократни пиша ти щурмоваци се валят в калта .Пожелавам ти да ги смениш.

    Коментиран от #20, #36, #47

    19:00 11.12.2025

  • 18 АМИ ПИТАХ ТРЪМП

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ти как":

    И ТОЙ ТАКА МИСЛИ

    19:00 11.12.2025

  • 19 Феникс

    13 1 Отговор
    Ти направи избори, да видиш след тях как ще увиснеш на първото дърво!

    19:01 11.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Значи референдум може да се проведе, а избори не може без гаранции за сигурност. Резултата от бъдещ референдум е ясен още от сега. Бой до последния украйнец, но кой ще бъде последния украйнец, зелката ли?

    Коментиран от #23

    19:02 11.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ?????

    15 0 Отговор
    Тоя май им писна на всички.
    Дори и на сахибите му.
    Интересно е как ще се оттърват от него.

    19:06 11.12.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    16 0 Отговор
    Накратко:

    1. Киев признава загубата си, а като отчетем, че Киев не е самостоятелвн играч, то значи че западът признав, че загуби вокната срещу Русия!

    2. На практика след 4 години безсмислена война за Киев, която му коства милион жертви и огромни загуби, и за която виновници са Байдън и Джонсън, Киев е принуден от обстоятелствата да се съгласи на далеч по-неизгодни за него усковия, отколкото ония, които му се предлагаха от руснаците в Истанбул през 2022г.

    3. За пореден път станахме свидетели на максимата, че Русия не започва войните, а ги завършва...

    Коментиран от #29

    19:07 11.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ти да видиш

    6 0 Отговор
    Само клинчи зеленияпор!

    19:12 11.12.2025

  • 28 нннн

    6 0 Отговор
    След като загуби Донбас ли ще прави референдум?

    Коментиран от #32

    19:13 11.12.2025

  • 29 На Русия и

    0 12 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    Се видя силата Смешна армия воюваща като преди 80 г.В момента месни щурмове с мотори четириколки.Нема танкове нема бмп та.Всичко малка Украйна изтреби.20 Нефтохима горяха.В момента гори нефтена платформа в Каспийско море.Рускатс стратегическа авиация се изнесе в Сибир да не я посетят пак украинските дронове.Ей Смех.

    Коментиран от #34

    19:14 11.12.2025

  • 30 От Кремъл

    6 0 Отговор
    Късно е чадо.Скоро ще следвате Руската конституция

    19:15 11.12.2025

  • 31 В В.П.

    5 0 Отговор
    Зелю фашиста е един отчаян клоун..Затяга се въжето около кирливия врат .. Референдум е забранен.Не става ..

    Коментиран от #35

    19:15 11.12.2025

  • 32 Скоро няма

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "нннн":

    Да го загуби.Там има 2 голями града ,а знаем колко време Русия превзема град 1 г и половина и жертви колкото е населението на града и повече.

    Коментиран от #61

    19:16 11.12.2025

  • 33 Плъха Зеленски не да допуска

    4 0 Отговор
    А да изпълнява... от зад може нещо да си допуска

    19:16 11.12.2025

  • 34 Ко каза,ко?

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "На Русия и":

    С лопати и техника от 60-те години, руснаците попиляха НАТО и ЕС

    Коментиран от #42

    19:16 11.12.2025

  • 35 Тихо бе

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "В В.П.":

    Проруски тръбар.Кажи какво значи фашист първо да знаем.

    Коментиран от #41

    19:16 11.12.2025

  • 36 НИ МОГА

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Знаеш ли":

    УКРАИНСКИТЕ ВДОВИЦИ СА МИ ПО ВАЖНИ

    19:17 11.12.2025

  • 37 В В.П.

    4 0 Отговор
    Това тъпо пишлеме загуби Освен Крим,още 125000 км територия ..И сега ще прави референдум...След като тия територии са вписани в конституцията на РФ...

    Коментиран от #46

    19:17 11.12.2025

  • 38 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    Донбас вече не е ваш

    19:17 11.12.2025

  • 39 В В.П.

    3 0 Отговор
    Значи оня клесс,Бисмарк е бил прав...Първото предложение на руснаците ,е най добро..

    Коментиран от #43

    19:18 11.12.2025

  • 40 Не,че нещо, ама...

    3 0 Отговор
    Започна да се усеща,че започна началото на края

    19:18 11.12.2025

  • 41 ИТАЛИАНСКО ГОВОРЯЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тихо бе":

    УКРО ДЕ....БИЛ

    Коментиран от #44

    19:18 11.12.2025

  • 42 Кое НАТО

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "Ко каза,ко?":

    Са попиляли бе.Колко съвременни танка и самолета има в Украйна бе Смех.До вчера не можеха да стрелят по руска територия.САЩ не им дават и прочие.В Европа има само около 5 хил крилати ракети какво мислиш че ще стане с блатото.

    Коментиран от #45, #48, #56

    19:19 11.12.2025

  • 43 Нищо ново под слънцето

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "В В.П.":

    Не го е казал случайно

    19:19 11.12.2025

  • 44 Со кай

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "ИТАЛИАНСКО ГОВОРЯЩ":

    Ма руска УРус пи йо.

    19:19 11.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ти що

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "В В.П.":

    Си мислиш че на Русия може да и се вярва бе .

    19:21 11.12.2025

  • 47 АБЕ ТО ХУБАВО

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Знаеш ли":

    АМА ДЪЩЕРЯ ТИ С ТОЯ СУРЯТ КО ШИ ПРАЙ

    19:21 11.12.2025

  • 48 Няма танкове и самолети

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кое НАТО":

    Руснаците ги унищожават още във влаковете

    Коментиран от #53

    19:22 11.12.2025

  • 49 В В.П.

    1 0 Отговор
    Скоро говорих с един мой авер от преди 25 год ,окропитек от Днепропетровск..Живее във Франция .и ми каза че в Окрайната ,преди 15 год е било по хубаво ..Отколкото във Франция..Сега било много гадно във Лион .Само черни печки..И малко пари ,цените яко нагоре ..Мизерия ..

    Коментиран от #51

    19:22 11.12.2025

  • 50 Ей Ватенките

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ко каза,ко?":

    Се чудят къде по света да емигрират.Само в САЩ има 10 милиона.В Зап Европа са 3 милиона.Ти ходи живей у Русия малко щото те даже и тук емигрират.

    19:23 11.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 В В.П.

    0 0 Отговор
    През 2018 год напуснах Франция .защото покрай оня боклук Макрон ,нещата не бяха читави ..Яко инфлация и режима му оскъпи всичко по 3 ..Нуждаеха се от една война ..

    19:25 11.12.2025

  • 53 Абе Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Няма танкове и самолети":

    Руски знаеш ли да те ограмитя колко са смешни.1 милион 150 хил дадоха фора щото са много силни.

    19:25 11.12.2025

  • 54 Може ли почитателите на Путин да ми

    0 1 Отговор
    отговорят на следното: Ако Русия си вземе, каквото си иска - и това стане новата световна норма, какво ще попречи на Турция да си вземе, каквото си поиска? И къде почитателите на Путин ще бягат да се се спасяват?

    Коментиран от #64

    19:26 11.12.2025

  • 55 Аха, и на луната и

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    на Марс се вее, спокойно, изпий си хапченцата и си лягай.

    19:27 11.12.2025

  • 56 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кое НАТО":

    Накратко всичкото НАТО с "модерните" му образци оръжие като започнем от Стингърите и Джавелините и стигнем до Абрамсите, Леопардите, Атакмсите.... и т.н., и Ф-16 и Старлинка.... 🤣

    Ей това НАТО!

    Коментиран от #58

    19:27 11.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мурат

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "az СВО Победа 80":

    Не забравяй че НАТО "воюваше и потопи половината черноморски флот начело с крайцер,а Москва , без авиация, без флот, без далекобойни ракети( накрая ги позволиха, но само до 250 км), докато Русия воюваше с всичко без ЯО. И пак нещата се проточиха 4 години. Поне да използваха ракети който да достигнат до заводите в Урал за ракети и самолети. То излиза че това НАТО се бие с половин ръка срещу Русия, която се бие с 2 ръце и 2 крака

    19:32 11.12.2025

  • 59 А ДРАГИ ПИСАТЕЛИ. ""ДРАГИ МИ""

    0 1 Отговор
    ЗЕЛЬО АЗ ТОВА ГО ПИША ВЕЧЕ 4 ГОДИНИ. РЕФЕРЕНДУМ. И ТОВА АКО БЕШЕ НАПРАВЕНО ПО РАНО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ МИЛИОНИ МЛАДИ ЖИВОТИ ЩЕШЕ ДА СЕ СПАСЯТ. НО КОРУПЦИЯТА АЛЧНОСТТА СА ПО СИЛНИ ОТ ЖИВОТА.

    19:33 11.12.2025

  • 60 Ама вярвате ли че верно

    1 0 Отговор
    Ще допусне да му влезе в дууупенцето а ? Аре по сериозно

    19:34 11.12.2025

  • 61 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Скоро няма":

    Сигурно ще трудно и Русия ще даде много жертви. Това ще доведе до нови условия и Украйна ще загуби още няколко области. Де е Киро на кирия?

    19:34 11.12.2025

  • 62 ХиХи

    0 0 Отговор
    То и Северск падна, те ще ги изтеглят ама в чували

    19:35 11.12.2025

  • 63 Каунь

    0 0 Отговор
    Мъките му край нямат

    19:36 11.12.2025

  • 64 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Може ли почитателите на Путин да ми":

    Как да ти кажа?
    Задай си тоя въпрос относно Косово и Сърбия.
    Гледай само да не дадеш на късо.
    А от Турция нали ще ни спасява НАТО. Или няма да ни спасява? А?

    19:36 11.12.2025

  • 65 референдум в Украйна може

    0 0 Отговор
    А в нацистка атлантическа България не може а?

    19:37 11.12.2025

  • 66 Зеленски

    0 0 Отговор
    Не допуска че американците ще му клъцнат тиквата

    19:39 11.12.2025

