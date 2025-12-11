Зеленски допуска провеждането на референдум в Украйна за изтеглянето на войските от Донбас

Украинските граждани трябва да изразят мнението си по въпроса за изтеглянето на войските ни от част от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски, според РБК-Украйна.

„Независимо дали чрез избори или референдум, трябва да има позиция, заета от народа на Украйна“, каза той.

Според Зеленски, позицията на САЩ е за изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас и създаване на демилитаризирана зона, но въпросът кой ще управлява тази територия не е решен; Вашингтон „търси някакъв друг формат“.

„Нашата позиция е, че е честно да стоим там, където стоим, тоест на линията на контакт. Следователно дискусията между тези различни позиции продължава, тя все още не е определена“, каза той.

Москва настоява за изтегляне на украинските войски от Донбас. Руският президент Владимир Путин заяви, че това е историческа руска територия и че Москва ще си я върне с военни или други средства.