Новини
Свят »
Белгия »
Урсула фон дер Лайен: Тръмп да не се бърка в демократичните процеси в Европа

Урсула фон дер Лайен: Тръмп да не се бърка в демократичните процеси в Европа

12 Декември, 2025 05:17, обновена 12 Декември, 2025 05:22 1 233 25

  • урсула фон дер лaйен-
  • тръмп-
  • европа

Не е наша работа да решаваме кой ще ръководи страните, а е работа на народа, заяви председателят на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен: Тръмп да не се бърка в демократичните процеси в Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не трябва да се намесва в демократичните процеси в Европа, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, коментирайки актуализираната стратегия за национална сигурност на САЩ.

„Що се отнася до избори, не е наша работа да решаваме кой ще ръководи дадена страна, а е работа на народа... Това е суверенитетът на избирателите и той трябва да бъде защитен. Никой друг не трябва да се намесва, няма съмнение“, каза председателят на ЕК, цитиран от Politico.

Новата стратегия на САЩ беше представена на 5 декември. Документът твърди, че Европа е на ръба на „унищожението на цивилизацията“, което може да се случи през следващите 20 години, и критикува мерките на ЕС срещу крайнодесните партии. Сред приоритетите на политиката на САЩ спрямо Европа е да ѝ се даде възможност „да стои на собствените си крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана, без доминацията на която и да е враждебна сила“.

Говорейки за стратегията, фон дер Лайен припомни, че ЕС насърчава инициативата „Щит на демокрацията“, предназначена да засили борбата срещу чуждестранната намеса в избори и други процеси.

Ръководителят на Европейската комисия заяви, че отношенията между САЩ и Европа са се променили и регионът трябва да се съсредоточи върху собствените си проблеми, вместо да се сравнява с другите.

Тръмп по-рано изрази мнение в интервю за Politico, че Русия би искала да види Европа отслабена. Според американския лидер той „няма визия за бъдещето на Европа“, а „визия за Съединените щати“. Въпреки това, добави републиканецът, би искал страните от региона да бъдат силни.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Права е

    51 0 Отговор
    Тази каза голяма смешка))
    Все едно аз да кажа на началника ми да не се бърка в работата ми

    05:24 12.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тази

    44 0 Отговор
    не знае на кой свят е !

    05:27 12.12.2025

  • 4 Шопо

    43 0 Отговор
    Урсула да наложи санкции на САЩ и Тръмп ще се омекне.

    05:29 12.12.2025

  • 5 пфайзер

    33 0 Отговор
    питайте нас да се крадат милиарди е демократичен процес.

    05:30 12.12.2025

  • 6 ТАЯ СИ НЯМА ПОНЯТИЕ ОТ НИЩО!

    31 0 Отговор
    АХ КАКВА СМРЕЛА ДЕМОКРАТКА , ВЗЕ ЧЕ СЕ ИЗЦЕПИ НА ТРЪМ , НО И СМЕЛА КРАДЛА !!!!
    И ПАК!! КОРУПЦИОНИЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ НА УКРАИСКИТЕ ХУНТАРИ ЗА МИЛЯРДИ СА В ХОД , А ТАЗИ КРАДЛА И КОМПАНИЯ ОТНО КРАДАТ НАД 2 МИЛЯРДА ЕВРО ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИ ЗА ДА ГИ ПРАТЯ НА ТАЯ СЪЩАТА МАФИОТСКА ХУНТА !!!! ЩО ЗА ЦИНИЗЪМ , ЩО ЗА ПОБЪРКАНИ МАФИОТИ СА ТЕЯ УРСУЛАНЦИ!!!

    05:34 12.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хей, жълта преса

    27 0 Отговор
    Единственият приятел на европейските народи е Русия. Корумпираните европейски елити работят не за благоденствието на Европа, а единствено за собственото си забогатяване.... ЕС гарантира недосегаемост на гангстерските управляващи елити чрез Европейския прокурор Кьовеши, която води само няколко псевдо разследвания срещу няколко дребни кокошкари...

    05:38 12.12.2025

  • 9 Иван

    15 1 Отговор
    И едните и другите ще бъдат унищожени от Русия.

    05:40 12.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Още новини от Украйна

    31 0 Отговор
    "Що се отнася до избори, не е наша работа да решаваме кой ще ръководи дадена страна, а е работа на народа." - Например Румъния, Франция и др.

    05:49 12.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хи хи

    15 0 Отговор
    урсулската вещица да внимава кво приказва, че ще се срещне със Саддам и Кадафи !!

    05:59 12.12.2025

  • 14 Тръмп

    1 11 Отговор
    не разбира с добро.Той си е наумил,че трябва да съсипе ЕС и няма да се откаже до края на мандата си.Молете се да разбута федералния резерв и да се спасите от Тръмп или след междинните избори,пълно и безусловно отваряне на досиетата Епстеин и импичмън.Друга възможност нямате.Реснаците са го стегнали много яко в обръча и ще му го набиват,докато си постигнат целите.

    Коментиран от #16

    06:05 12.12.2025

  • 15 хихи

    5 1 Отговор
    дирли, дирли дишка.........

    06:06 12.12.2025

  • 16 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп":

    Ти ли ще кажеш ква да е политиката на Президента на Ю ЕС ЕЙ бе ??? Ти, Ганя от панелния коптор в Люлин ??!!

    06:09 12.12.2025

  • 17 така ли

    10 0 Отговор
    Каза човек ,който е назначен.

    06:15 12.12.2025

  • 18 Дърва ВЕЩИЦЕ

    9 0 Отговор
    Цяла Европа те мрази затова че я унищожи , а нещо за твоите мафиоти в територията да кажеш. Виж
    как позорно ги изритаха , и теб това те чака но със съд.

    Коментиран от #22

    06:19 12.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ако Германия

    0 1 Отговор
    беше победила опричината през ВСВ,днес със сигурност нямаше да има кой да създава пролеми.Грешките на фюрера бяха много,но тази,че разгърна армиите из Африка и отслаби източния фронт,беше фаталната.

    06:29 12.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дърва ВЕЩИЦЕ":

    "Цяла Европа те мрази затова че я унищожи...."

    Аз пък я харесвам... Кой друг щеше да съсипе Европа толкова качествено? 🤔

    06:31 12.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Марсуло не забравяй че Тръмп ти е началник , и при него стоиш не на диван а на колене

    06:32 12.12.2025

  • 25 А стига , бе !

    1 0 Отговор
    Тая фон Фекалеен никой не я избирал ! Наложиха я атлантически кръгове , които лесно могат да я шантажират и управляват заради далаверите ѝ с ковид ваксините .

    06:35 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания