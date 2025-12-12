Урсула фон дер Лайен: Тръмп да не се бърка в демократичните процеси в Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не трябва да се намесва в демократичните процеси в Европа, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, коментирайки актуализираната стратегия за национална сигурност на САЩ.

„Що се отнася до избори, не е наша работа да решаваме кой ще ръководи дадена страна, а е работа на народа... Това е суверенитетът на избирателите и той трябва да бъде защитен. Никой друг не трябва да се намесва, няма съмнение“, каза председателят на ЕК, цитиран от Politico.

Новата стратегия на САЩ беше представена на 5 декември. Документът твърди, че Европа е на ръба на „унищожението на цивилизацията“, което може да се случи през следващите 20 години, и критикува мерките на ЕС срещу крайнодесните партии. Сред приоритетите на политиката на САЩ спрямо Европа е да ѝ се даде възможност „да стои на собствените си крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана, без доминацията на която и да е враждебна сила“.

Говорейки за стратегията, фон дер Лайен припомни, че ЕС насърчава инициативата „Щит на демокрацията“, предназначена да засили борбата срещу чуждестранната намеса в избори и други процеси.

Ръководителят на Европейската комисия заяви, че отношенията между САЩ и Европа са се променили и регионът трябва да се съсредоточи върху собствените си проблеми, вместо да се сравнява с другите.

Тръмп по-рано изрази мнение в интервю за Politico, че Русия би искала да види Европа отслабена. Според американския лидер той „няма визия за бъдещето на Европа“, а „визия за Съединените щати“. Въпреки това, добави републиканецът, би искал страните от региона да бъдат силни.