Турция се утвърждава като посредник за мир в световни конфликти

12 Декември, 2025 10:36, обновена 12 Декември, 2025 10:35 442 15

Ердоган подчертава ролята на страната в преговорите между Русия и Украйна и в усилията за стабилност в Газа

Ели Стоянова

Турция излиза на преден план в света като посредник при търсенето на мир и разрешаването на конфликти, заяви турският президент Реджеп Ердоган по време на форум за мир и сигурност в Туркменистан, предава БТА, цитирана от News.bg.

Според него страната заема водеща позиция сред глобалните играчи по отношение на посредничеството, благодарение на подход, съчетаващ справедливост, безпристрастност и доверие. Ердоган посочи като пример ролята на Турция в преговорите между Русия и Украйна, както и ангажимента на страната като гарант за прекратяването на огъня в Газа и за търсенето на решение на Палестинския въпрос.

Турският президент подчерта, че диалогът е особено необходим на фона на настоящите конфликти и глобални несигурности. „Заради стратегическото си местоположение, Турция работи с всички сили за установяването на мир и диалог. Полагаме усилия да създадем зона на мир и сигурност чрез добри отношения с нашите съседи“, добави той.

Ердоган отбеляза готовността на страната да продължи дипломатическите усилия за постигането на мир между Русия и Украйна, както и да подпомогне възстановяването на Газа. По думите му е време международната общност да изпълни своя дълг към палестинския народ.

Президентът подчерта, че в момента светът е свидетел на най-много въоръжени конфликти след Втората световна война. Той посочи, че усилията за безпристрастност, мир, сигурност, развитие и дипломация на Туркменистан, домакин на международния форум, са от ключово значение. „Мирът може да бъде постигнат само със справедливост, сигурността, с взаимно уважение, а стабилността с диалог и сътрудничество“, заключи Ердоган.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    А България вече цяла седмица един кораб не може да избута от свои води

    Коментиран от #5

    10:39 12.12.2025

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Съпругът на Путлераз ханъм- Ердослав тоже е за нобел деа!

    10:39 12.12.2025

  • 3 Моряка

    3 0 Отговор
    Голям посредник е Ердо.Тъпче Азерите с оръжие- война с Армения.Тъпче Украйна с дронове- Зелю контраофанзира.Ашколсун!

    Коментиран от #7

    10:40 12.12.2025

  • 4 БРАВО

    2 0 Отговор
    Голяма конкуренция ще има на следващите нобелови награди за мир! Тва бай Дончо, тва султан ердоган, разни сopоcoиди, лапащи пори до сволят зононни президенти. Само трябва някой търговец на оръжия да включат в конкурса, че да изглежда по-достоверно и легитимно.

    10:43 12.12.2025

  • 5 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софиянче,що не си гледаш кебапчетата.И как се избутва 150 000 хиляден кораб,когато двигателят му не работи и дизелгенераторите не подават ток?И къде да го набутат?Правилният въпрос е защо Правителството безшумно,тихичко се надупи да ни обидят комшиите?

    Коментиран от #9, #12

    10:45 12.12.2025

  • 6 Tоя е ..

    1 0 Отговор
    .. диктатор, но нали е от "нашите" то не са казва от "демократите" . За пандела е дЪртия чифутин !!

    Коментиран от #14

    10:46 12.12.2025

  • 7 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Моряка":

    Човека произвежда слага на тезгяха и който иска купува,а който купува едва ли купува зар трофей
    Е, ние купуваме, ама мартенички от Китай

    10:46 12.12.2025

  • 8 Турция е коварен враг на България

    1 2 Отговор
    Най-големия враг на България от 1352 година до днес.

    Без 5-вековния геноцид Турция над българите, днес България би била велика европейска държава, съизмерима с Франция и с население от десетки милиони българи.

    10:48 12.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Моряка":

    Турците как успяха освен да бутнат този толкова голям кораб и даже да ни го н@бут@т,а на нас все космите ни пречат

    10:49 12.12.2025

  • 10 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Турция до сега никакъв посредник за мир не е

    Коментиран от #13

    10:52 12.12.2025

  • 11 Ердоган е заклет лъжец и измамник

    1 0 Отговор
    Кой изхвърли 274 метровия боклук - умрелия нефтен танкер "Кайрос" на българското южно крайбрежие, с цел да предизвика еко-катастрофа?

    Подлата държава Турция.

    Коментиран от #15

    10:54 12.12.2025

  • 12 До ахмака

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Моряка":

    Какво правителство те гони, ахмако?

    Правителството ли да свърши работата на Гранична полиция, ИА Морска сдминистрация, Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което следи корабния трафик?

    10:59 12.12.2025

  • 13 Е как

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха":

    Виж как помири азери с арменци

    11:04 12.12.2025

  • 14 Чифутин ли е Ердоган или арменски

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Tоя е ..":

    циганин?

    Каква е разликата?

    Путин му спаси кожата през лятото на 2016 г., а боклукът му прави мръсно в Туркменистан.

    Иска Турция от Адриатика до Чукотка, а нашите подлоги му поднасят панички с хладка вода за подмиване.

    11:05 12.12.2025

  • 15 норман

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ердоган е заклет лъжец и измамник":

    Нали ревем че руснаците са ни братушки и той човека остави кораба им на нас

    11:09 12.12.2025

