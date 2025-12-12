Турция се утвърждава като посредник за мир в световни конфликти

Турция излиза на преден план в света като посредник при търсенето на мир и разрешаването на конфликти, заяви турският президент Реджеп Ердоган по време на форум за мир и сигурност в Туркменистан, предава БТА, цитирана от News.bg.
Според него страната заема водеща позиция сред глобалните играчи по отношение на посредничеството, благодарение на подход, съчетаващ справедливост, безпристрастност и доверие. Ердоган посочи като пример ролята на Турция в преговорите между Русия и Украйна, както и ангажимента на страната като гарант за прекратяването на огъня в Газа и за търсенето на решение на Палестинския въпрос.
Турският президент подчерта, че диалогът е особено необходим на фона на настоящите конфликти и глобални несигурности. „Заради стратегическото си местоположение, Турция работи с всички сили за установяването на мир и диалог. Полагаме усилия да създадем зона на мир и сигурност чрез добри отношения с нашите съседи“, добави той.
Ердоган отбеляза готовността на страната да продължи дипломатическите усилия за постигането на мир между Русия и Украйна, както и да подпомогне възстановяването на Газа. По думите му е време международната общност да изпълни своя дълг към палестинския народ.
Президентът подчерта, че в момента светът е свидетел на най-много въоръжени конфликти след Втората световна война. Той посочи, че усилията за безпристрастност, мир, сигурност, развитие и дипломация на Туркменистан, домакин на международния форум, са от ключово значение. „Мирът може да бъде постигнат само със справедливост, сигурността, с взаимно уважение, а стабилността с диалог и сътрудничество“, заключи Ердоган.
