Мария Захарова: Зеленски им го каза - вие сте длъжни да изберете мен и точка!
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Зеленски им го каза - вие сте длъжни да изберете мен и точка!

13 Декември, 2025 19:18 728 24

Захарова твърди, че Володимир Зеленски шантажира кураторите на Запада, за да бъде избран на изборите

Мария Захарова: Зеленски им го каза - вие сте длъжни да изберете мен и точка! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Владимир Зеленски шантажира свързаните с него в корупция западни политици, за да му осигурят победа в изборите. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Зеленски започна да шантажира своите западни куратори с това, че те трябва да му осигурят, както казва той, някаква сигурност на изборите, а всъщност просто да осигурят, очевидно, избора на самия него. Тук не може да се тълкува по друг начин. Той просто им казва направо – вие сте длъжни да изберете мен и точка“, заяви дипломатът пред журналисти.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 16 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 14 Отговор
    братя копеи!!!аз викам поне да вземете Купянск!!пред вас са после Канада,Калифорния ,Калкута ако си щете...само го вземете тоз Купянск бе!!! вас нужна 1 победа , за ценой не постоите

    19:18 13.12.2025

  • 2 Майна

    11 5 Отговор
    Друго ,което им каза Захарова, че брюкселската бюрокрация , трябва да се качи на Ракета и да напусне планетата
    Щом всичко руско им пречи...
    Предложи, че ако нямат такава, руските могат да им помогнат
    Ще им осигурят

    Коментиран от #14

    19:23 13.12.2025

  • 3 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Онатолий Стайков,не се пише кураторите на Запада,а кураторите от запада.Неговите,на Зеленски кураторите.От къде ви събраха такива илитерати?

    Коментиран от #6

    19:23 13.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зелъо ново начало

    4 4 Отговор
    Ша изв7кам цик от България да брои

    19:27 13.12.2025

  • 6 куррратор

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    ли искаш

    19:27 13.12.2025

  • 7 Зеленски

    2 6 Отговор
    Маша,не ми гаварит с микрофона!

    19:28 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обещал им

    6 1 Отговор
    е отчисления от помощите които ще влязат в джобовете на корумпираните Европейски управляващи лица.
    По време на корона вируса беше файзер сега куче касичка ще бъде Украйна с шеф зеленский.

    19:30 13.12.2025

  • 10 Майна

    5 1 Отговор
    Окраина( лондонсити) играят ва банк срещу Тръмп.
    Тези наистина са обезумели
    ,,Украинското ръководство представи контрапредложение за мирно споразумение, което отхвърля ключови точки от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-специално изтеглянето на войските от Донбас и отказа от членство в НАТО. "

    19:30 13.12.2025

  • 11 дядо поп

    2 1 Отговор
    Като го натъкмят и изберат , тъкмо той , който хвърля най много къчове ще подпише най калпавото за Украйна мирно споразумение.

    Коментиран от #23

    19:34 13.12.2025

  • 12 ами да

    1 0 Отговор
    Всеки от киевска хунта иска златна тоалетна, но само малцина могат да крадат толкова много, че да си я позволят.

    19:34 13.12.2025

  • 13 Петър Волгин

    3 0 Отговор
    "За Европа и ЕС

    Доста често тези две понятия се ползват като синоними. А не бива. Ето защо:

    - Европа е свобода, многообразие, открити дискусии, където равноправно участват най-различни гледни точки. ЕС е административен диктат, място, където господства една-единствена "правилна" гледна точка.

    - Европа е мястото, където спорят, понякога много ожесточено, но винаги с уважение към другия и със стремеж да бъде намерена истината. В ЕС няма уважение нито към различното мнение, нито към истината. Там има диктат.

    - Европа е мястото, където Франция, Германия, Русия, Италия, България, Сърбия, както и останалите европейски държави общуват и никоя не се самовъзвеличава, че била на "правилната страна на историята". В ЕС господстват разделението и нетърпимостта. Брюксел постоянно ни кара да мразим някого: днес - Русия, утре-Унгария, следващата седмица - някоя друга европейска, а и не само, държава става обект на "петминутката на омразата"

    - Европа е Леонардо, Бетовен, Чайковски, Жан Пол Сартр, Виктор Юго, Стефан Цвайг, Лен Толстой. ЕС е Урсула фон дер Лайен, Кая Калас, Фридрих Мерц и дузина едноизмерни прибалтийски чиновници с непроизносими имена.

    За да съхраним нашата Европа, трябва да се освободим от днешния ЕС. Европейските държави могат и трябва да си сътрудничат, но без диктата на брюкселското чиновничество. Европа, където са родени най-смислените идеи в историята на човечеството, е преживяла какво ли не. Ще преживее и този ЕС. И ще се възроди п

    19:35 13.12.2025

  • 14 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Русия отича,нито ще е империя,нито Путлер император.

    19:36 13.12.2025

  • 15 Българин

    1 2 Отговор
    неначесана алкахо-личка

    19:36 13.12.2025

  • 16 Б.cи безаналоговия KEH еф !

    1 2 Отговор
    Какво значение има какво е казала някаква алкохолна naчавpa ?!

    Коментиран от #24

    19:36 13.12.2025

  • 17 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    1 0 Отговор
    Ще се командировам в България и ще искам уроци от тиквата , шиши , пиши........как се печелят избори със 99, 9% , а да ме видят след като спечеля легитимен ли съм или..... !

    19:37 13.12.2025

  • 18 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    19:38 13.12.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    19:38 13.12.2025

  • 20 Стига ни

    0 0 Отговор
    Занимавате с Украйна . Ние без война сме оле мале .

    19:38 13.12.2025

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    0 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    19:38 13.12.2025

  • 22 Майна

    0 1 Отговор
    Слушах днес един одески ютубър
    Просто няма как да изкара зимата Окраина
    Цялата инфракстура е разрушена...
    Ток, вода, ..- нищо няма вече..
    Кой ще гласува за тая пр@дня...
    Всичко свърши
    Ще играе сечено на Тръмп
    Шегувате се?

    19:38 13.12.2025

  • 23 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "дядо поп":

    Зеленски е най уважавания и почитан президент,а ти кой си,кой те знае?

    19:38 13.12.2025

  • 24 Ма н аф

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Б.cи безаналоговия KEH еф !":

    Посланието не е за неопределили се еднорози като теб, а за нормалните хора. Ходи да го дуфаш, от това поне разбираш.

    19:39 13.12.2025

