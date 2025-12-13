Мария Захарова: Зеленски им го каза - вие сте длъжни да изберете мен и точка!

Владимир Зеленски шантажира свързаните с него в корупция западни политици, за да му осигурят победа в изборите. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Зеленски започна да шантажира своите западни куратори с това, че те трябва да му осигурят, както казва той, някаква сигурност на изборите, а всъщност просто да осигурят, очевидно, избора на самия него. Тук не може да се тълкува по друг начин. Той просто им казва направо – вие сте длъжни да изберете мен и точка“, заяви дипломатът пред журналисти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:18 13.12.2025
2 Майна
Щом всичко руско им пречи...
Предложи, че ако нямат такава, руските могат да им помогнат
Ще им осигурят
Коментиран от #14
19:23 13.12.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #6
19:23 13.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зелъо ново начало
19:27 13.12.2025
6 куррратор
До коментар #3 от "Сатана Z":ли искаш
19:27 13.12.2025
7 Зеленски
19:28 13.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Обещал им
По време на корона вируса беше файзер сега куче касичка ще бъде Украйна с шеф зеленский.
19:30 13.12.2025
10 Майна
Тези наистина са обезумели
,,Украинското ръководство представи контрапредложение за мирно споразумение, което отхвърля ключови точки от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-специално изтеглянето на войските от Донбас и отказа от членство в НАТО. "
19:30 13.12.2025
11 дядо поп
Коментиран от #23
19:34 13.12.2025
12 ами да
19:34 13.12.2025
13 Петър Волгин
Доста често тези две понятия се ползват като синоними. А не бива. Ето защо:
- Европа е свобода, многообразие, открити дискусии, където равноправно участват най-различни гледни точки. ЕС е административен диктат, място, където господства една-единствена "правилна" гледна точка.
- Европа е мястото, където спорят, понякога много ожесточено, но винаги с уважение към другия и със стремеж да бъде намерена истината. В ЕС няма уважение нито към различното мнение, нито към истината. Там има диктат.
- Европа е мястото, където Франция, Германия, Русия, Италия, България, Сърбия, както и останалите европейски държави общуват и никоя не се самовъзвеличава, че била на "правилната страна на историята". В ЕС господстват разделението и нетърпимостта. Брюксел постоянно ни кара да мразим някого: днес - Русия, утре-Унгария, следващата седмица - някоя друга европейска, а и не само, държава става обект на "петминутката на омразата"
- Европа е Леонардо, Бетовен, Чайковски, Жан Пол Сартр, Виктор Юго, Стефан Цвайг, Лен Толстой. ЕС е Урсула фон дер Лайен, Кая Калас, Фридрих Мерц и дузина едноизмерни прибалтийски чиновници с непроизносими имена.
За да съхраним нашата Европа, трябва да се освободим от днешния ЕС. Европейските държави могат и трябва да си сътрудничат, но без диктата на брюкселското чиновничество. Европа, където са родени най-смислените идеи в историята на човечеството, е преживяла какво ли не. Ще преживее и този ЕС. И ще се възроди п
19:35 13.12.2025
14 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Майна":Русия отича,нито ще е империя,нито Путлер император.
19:36 13.12.2025
15 Българин
19:36 13.12.2025
16 Б.cи безаналоговия KEH еф !
Коментиран от #24
19:36 13.12.2025
17 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
19:37 13.12.2025
18 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
19:38 13.12.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Фидел Кастро 1992 г.
19:38 13.12.2025
20 Стига ни
19:38 13.12.2025
21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
19:38 13.12.2025
22 Майна
Просто няма как да изкара зимата Окраина
Цялата инфракстура е разрушена...
Ток, вода, ..- нищо няма вече..
Кой ще гласува за тая пр@дня...
Всичко свърши
Ще играе сечено на Тръмп
Шегувате се?
19:38 13.12.2025
23 А бе
До коментар #11 от "дядо поп":Зеленски е най уважавания и почитан президент,а ти кой си,кой те знае?
19:38 13.12.2025
24 Ма н аф
До коментар #16 от "Б.cи безаналоговия KEH еф !":Посланието не е за неопределили се еднорози като теб, а за нормалните хора. Ходи да го дуфаш, от това поне разбираш.
19:39 13.12.2025