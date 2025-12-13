Владимир Зеленски шантажира свързаните с него в корупция западни политици, за да му осигурят победа в изборите. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



"Зеленски започна да шантажира своите западни куратори с това, че те трябва да му осигурят, както казва той, някаква сигурност на изборите, а всъщност просто да осигурят, очевидно, избора на самия него. Тук не може да се тълкува по друг начин. Той просто им казва направо – вие сте длъжни да изберете мен и точка“, заяви дипломатът пред журналисти.

