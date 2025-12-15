Първият дипломат на ЕС призна: Финансирането на Украйна със замразени руски активи изглежда все по-трудно

Висшият дипломат на ЕС Кая Калас заяви в понеделник, че финансирането на Украйна чрез заем, базиран на замразените активи на Русия, изглежда "все по-трудно" преди важната среща на върха на Европейския съвет в четвъртък.

Предупреждението на Калас за стесняващия се път към постигане на сделка за замразените милиарди на Русия дойде, докато европейските лидери се събират в Берлин, за да се опитат да повлияят на формата на потенциално мирно споразумение в дискусии с украинския президент Володимир Зеленски и пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Още новини от Украйна

Лидерите на ЕС, включително германският канцлер Фридрих Мерц, настояват, че използването на замразените активи на Русия е единственият надежден метод за Европа да поддържа Украйна финансово на повърхността от следващата година.

Но в навечерието на срещата на върха в Брюксел нарастват опасенията, че усилията могат да бъдат провалени от противопоставянето на държавите от ЕС, които са под натиск както от Русия, както и от Съединените щати.

Докато белгийският премиер Барт де Вевер предупреждава за правни заплахи от Русия, ако Брюксел конфискува активите - двама висши европейски служители, участващи в усилията за отпускане на заема, заявиха, че САЩ също оказват натиск върху държавите от ЕС да се противопоставят на схемата.

"Американците не само настояват Украйна да отстъпи територии, които Русия не е успяла да завземе, но и оказват натиск върху няколко европейски държави да не дават на Украйна заем за репарации от 210 милиарда евро", каза един от високопоставените европейски служители.

Според изтекъл проект на мирен план между САЩ и Русия, Вашингтон възнамерява да насочи част от активите към ръководените от САЩ усилия за възстановяване, а същите европейски служители заявиха, че САЩ не са се отказали от основното си противопоставяне на това Европа да използва активите, за да помогне на Украйна.

Германският канцлер Мерц настоява, че руските активи не трябва да бъдат прехвърляни в икономическа полза за Америка.

Говорейки по пътя си към среща на външни министри в Брюксел, Калас отбеляза "значителен натиск от всички страни" относно заема за репарации, който тя нарече "най-надеждния вариант" за финансово поддържане на Киев през следващата година.

"Този [заем за репарации] е това, върху което работим. Все още не сме стигнали до целта и е все по-трудно, но вършим работата и все още имаме няколко дни", заяви Калас.

Белгия отдавна се противопоставя на използването на замразените активи на Русия за подпомагане на Украйна, твърдейки, че това би застрашило мирния процес и би изложило Брюксел на съдебни ответни мерки от страна на Русия.

През последните дни Италия, България и Малта се обявиха против схемата, докато Унгария и Словакия преди това изразиха несъгласие. През уикенда новоназначеният премиер на Чехия Андрей Бабиш се обяви против заема, заявявайки, че Прага няма да предостави никакви финансови гаранции в подкрепа на Белгия.

ЕС не се нуждае от единодушна подкрепа, за да използва активите, след като миналата седмица беше взето решение за използване на извънредни правомощия за обездвижване на активите за неопределено време. Гласуване с квалифицирано мнозинство може да бъде прието, дори ако всичките седем държави, посочени по-горе, се противопоставят, като се има предвид, че блокиращото малцинство изисква 35 процента от населението на ЕС.

Но Калас каза, че "няма да е лесно" да се отмени Белгия, като се има предвид, че по-голямата част от активите са в страната. "Мисля, че е важно те да са съгласни с каквото и да правим."

Съвместно разследване на EU Observer, Humo, De Morgen и Dossier Center заяви, че главният изпълнителен директор на Euroclear, Валери Юрбен, е била обект на заплахи и сплашване от симпатизиращ на Русия френски банкер, свързан с Euroclear, който е изисквал от нея да наеме частна охранителна компания.

В отговор бившият естонски премиер Калас заяви, че "някои страни са по-свикнали със заплахите, представени от Русия, отколкото други, но искам да ви кажа, че това са само заплахи. Ако останем единни, сме много по-силни".