Новини
Свят »
Белгия »
Първият дипломат на ЕС призна: Финансирането на Украйна със замразени руски активи изглежда все по-трудно
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС призна: Финансирането на Украйна със замразени руски активи изглежда все по-трудно

15 Декември, 2025 17:15 1 021 39

  • кая калас-
  • русия-
  • украйна-
  • рубла-
  • европейска комисия-
  • руска централна банка-
  • владимир путин

Белгия отдавна се противопоставя на използването на замразените активи на Русия за подпомагане на Украйна, твърдейки, че това би застрашило мирния процес и би изложило Брюксел на съдебни ответни мерки от страна на Москва

Първият дипломат на ЕС призна: Финансирането на Украйна със замразени руски активи изглежда все по-трудно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Висшият дипломат на ЕС Кая Калас заяви в понеделник, че финансирането на Украйна чрез заем, базиран на замразените активи на Русия, изглежда "все по-трудно" преди важната среща на върха на Европейския съвет в четвъртък.

Предупреждението на Калас за стесняващия се път към постигане на сделка за замразените милиарди на Русия дойде, докато европейските лидери се събират в Берлин, за да се опитат да повлияят на формата на потенциално мирно споразумение в дискусии с украинския президент Володимир Зеленски и пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Още новини от Украйна

Лидерите на ЕС, включително германският канцлер Фридрих Мерц, настояват, че използването на замразените активи на Русия е единственият надежден метод за Европа да поддържа Украйна финансово на повърхността от следващата година.

Но в навечерието на срещата на върха в Брюксел нарастват опасенията, че усилията могат да бъдат провалени от противопоставянето на държавите от ЕС, които са под натиск както от Русия, както и от Съединените щати.

Докато белгийският премиер Барт де Вевер предупреждава за правни заплахи от Русия, ако Брюксел конфискува активите - двама висши европейски служители, участващи в усилията за отпускане на заема, заявиха, че САЩ също оказват натиск върху държавите от ЕС да се противопоставят на схемата.

"Американците не само настояват Украйна да отстъпи територии, които Русия не е успяла да завземе, но и оказват натиск върху няколко европейски държави да не дават на Украйна заем за репарации от 210 милиарда евро", каза един от високопоставените европейски служители.

Според изтекъл проект на мирен план между САЩ и Русия, Вашингтон възнамерява да насочи част от активите към ръководените от САЩ усилия за възстановяване, а същите европейски служители заявиха, че САЩ не са се отказали от основното си противопоставяне на това Европа да използва активите, за да помогне на Украйна.

Германският канцлер Мерц настоява, че руските активи не трябва да бъдат прехвърляни в икономическа полза за Америка.

Говорейки по пътя си към среща на външни министри в Брюксел, Калас отбеляза "значителен натиск от всички страни" относно заема за репарации, който тя нарече "най-надеждния вариант" за финансово поддържане на Киев през следващата година.

"Този [заем за репарации] е това, върху което работим. Все още не сме стигнали до целта и е все по-трудно, но вършим работата и все още имаме няколко дни", заяви Калас.

Белгия отдавна се противопоставя на използването на замразените активи на Русия за подпомагане на Украйна, твърдейки, че това би застрашило мирния процес и би изложило Брюксел на съдебни ответни мерки от страна на Русия.

През последните дни Италия, България и Малта се обявиха против схемата, докато Унгария и Словакия преди това изразиха несъгласие. През уикенда новоназначеният премиер на Чехия Андрей Бабиш се обяви против заема, заявявайки, че Прага няма да предостави никакви финансови гаранции в подкрепа на Белгия.

ЕС не се нуждае от единодушна подкрепа, за да използва активите, след като миналата седмица беше взето решение за използване на извънредни правомощия за обездвижване на активите за неопределено време. Гласуване с квалифицирано мнозинство може да бъде прието, дори ако всичките седем държави, посочени по-горе, се противопоставят, като се има предвид, че блокиращото малцинство изисква 35 процента от населението на ЕС.

Но Калас каза, че "няма да е лесно" да се отмени Белгия, като се има предвид, че по-голямата част от активите са в страната. "Мисля, че е важно те да са съгласни с каквото и да правим."

Съвместно разследване на EU Observer, Humo, De Morgen и Dossier Center заяви, че главният изпълнителен директор на Euroclear, Валери Юрбен, е била обект на заплахи и сплашване от симпатизиращ на Русия френски банкер, свързан с Euroclear, който е изисквал от нея да наеме частна охранителна компания.

В отговор бившият естонски премиер Калас заяви, че "някои страни са по-свикнали със заплахите, представени от Русия, отколкото други, но искам да ви кажа, че това са само заплахи. Ако останем единни, сме много по-силни".


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината:

    25 2 Отговор
    Урсулите ще Унищожат Икономически ЕС.

    17:18 15.12.2025

  • 2 Тръмп:

    24 0 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
    след 20 или по-малко години.

    17:19 15.12.2025

  • 3 гост

    18 0 Отговор
    ЦИТИРАМ ИЗКАЗВАНЕ НА ЕВРОДЕПУТАТ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА: " МОЯТ ХАМСТЕР ИМА ПОВЕЧЕ МОЗЪК ОТ НЕЯ!"

    17:19 15.12.2025

  • 4 как е кеша

    17 0 Отговор
    Само да попитам какво става с едни 47 милиарда изпрани в естонски банки

    17:19 15.12.2025

  • 5 коалиция на алчните дебили

    16 0 Отговор
    не се умориха да крадат, Украйна- кучета я яли, важно е да има печалба от оръжия и далавери

    17:19 15.12.2025

  • 6 Путин

    12 0 Отговор
    Ако ме преджобите ще режа ръката.

    17:19 15.12.2025

  • 7 Шопо

    4 10 Отговор
    Украйна побеждава на фронта, не им трябват помощи.

    17:20 15.12.2025

  • 8 Дориана

    15 0 Отговор
    Европейските лидери все повече се излагат да не говорим за ширещата се корупция при тях. Пълен провал са от всякъде.

    17:20 15.12.2025

  • 9 Питам:

    21 1 Отговор
    Тая "умна и прекрасна" ръководителка на евродипломацията : Как си представя държавата победител да плаща репарации на победената? Шизофренията в Брюксел е остро заразна!

    17:21 15.12.2025

  • 10 АКО ТАЗИ СВРАКА

    20 1 Отговор
    Е ДИПЛОМАТ АЗ СЪМ ПЪРВИЯТ КОСМОНАВТ ЮРИЙ ГАГРАИН.ТРАГИКОМЕДИЯ.

    Коментиран от #20

    17:22 15.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    Това си е диплоШматка‼️

    17:22 15.12.2025

  • 12 име

    14 0 Отговор
    Ужас, как сега нашите евроатлантици се пенявят над вица за победителя, дето щял да плаща репарации?!

    Коментиран от #23

    17:22 15.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    България, Белгия, Малта и Италия се обявиха против използването на замразените руски активи.

    17:23 15.12.2025

  • 14 НИЯ

    1 2 Отговор
    Трябва много добре да се помисли преди да се пристъпи към тази толкова болезнена тема за Русия .Тези замразени средства не би.трябвало да се използват за въоръжаване на Украйна ,може би за някакви социални дейности за Украйна- но само някаква определена сума

    17:23 15.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нещата финансово явно са много зле

    6 0 Отговор
    Без тези пари Украйна ще фалира и може би ще започне гражданска война. Тръмп се опитва да избегне това с мирния си план, но европейците май не го разбират. Не им излезе нещо сметката и се опитват да намерят най-малкото зло.

    17:25 15.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гай Турий

    8 0 Отговор
    Тая прибалтийска утайка, безмозъчна фитка, е срам за ЕС. Тая не може да представлява мирен съюз, а само нацистка клика по родова линия. Ние не сме такава. Оставка и шут заедно с урдзурлата и останалите купени маши на дълбоката държава!

    17:28 15.12.2025

  • 19 Ще признае тя

    5 1 Отговор
    Тъпо същество неграмотно....

    17:29 15.12.2025

  • 20 Кая е финна европейка

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "АКО ТАЗИ СВРАКА":

    Нищо общо със затлъстялата пияна крава Захарова.
    А парите са за Украйна.Другото са блъфове за руските ТПЦИ.

    Коментиран от #22, #26

    17:30 15.12.2025

  • 21 Много разбира тая пуйка

    4 0 Отговор
    От финанси и депозитари нали ?

    17:30 15.12.2025

  • 22 Кухарка на 200

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кая е финна европейка":

    Това е тя.....

    17:31 15.12.2025

  • 23 Йосиф Кобзон

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Един милион вече платиха.Още ли ти трябват?

    17:32 15.12.2025

  • 24 Ъхъъъъ....

    3 1 Отговор
    Какво да очакваш от човек който в Япония отиде и се изцепи мощно, че по времето на ВСВ съюзници сме били

    17:34 15.12.2025

  • 25 Върховната чутура

    3 1 Отговор
    Почнала да поумнява представете си

    17:37 15.12.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кая е финна европейка":

    Кая КРАДЛА ПРЕВЪРТЯЛА 48 МИЛИАРДА от парите за У...йна през естонски банки‼️

    17:37 15.12.2025

  • 27 Нещастници

    2 1 Отговор
    кражбите винаги са трудни и с последствия

    17:39 15.12.2025

  • 28 дончичо

    2 0 Отговор
    Айде взимайте ги тия пари!Ако крадете кражте, а така,хем сърби ама и боли! Или ...за крадец не ставаш сине , ти си будалааааа

    17:39 15.12.2025

  • 29 Факти

    1 2 Отговор
    Тия пари са блокирани от 4 години. Русия никога няма да ги види. Кога ще потекат към Украйна е въпрос на време.

    17:40 15.12.2025

  • 30 Нещастници

    1 1 Отговор
    ама разбира се германия победи Русия. 1945, правилния новоговор е вонаги лъжа

    17:42 15.12.2025

  • 31 Бялджип

    2 1 Отговор
    Докога европейците ще търпят диктат от естонската нацистка ?

    17:42 15.12.2025

  • 32 фбр

    1 1 Отговор
    Тъпа естонска булонка ! Дядо - нацист, тате - комунист, Кая - крадлива розова демократка !!!

    17:43 15.12.2025

  • 33 Като резнат парите Джей Пи Морган и Ко

    1 0 Отговор
    За ЕЦБ тогава да ги питам аз, и като се изнесат в САЩ

    17:44 15.12.2025

  • 34 Григор

    1 0 Отговор
    Най-напред на подобна идея се противопоставят Белгия, Малта и БЪЛГАРИЯ. По-късно към тях се присъединява Италия, а сега се присъединяват Унгария и Словакия. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ. Войната скоро ще свърши и ще се търсят отново не изгорени мостове към Русия, защото там са пазарите и евтините енергоносители!

    17:44 15.12.2025

  • 35 Туистър

    0 1 Отговор
    Кая калас фашистка мръсна долна

    17:45 15.12.2025

  • 36 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Смрсзяващо дипломатическо послание е било предадено от Стив Уиткоф на украинската и европейската делегация в преговорите, провеждащи се в Берлин.

    Послание - ултиматум, което се състои от две части:

    Първо, присъединяването на Украйна към НАТО вече не се обсъжда, защото такова няма да има и второ, Уиткоф е предал смразяващ ултиматум:

    "Ако незабавно не изтеглите войските си Донбас, руската армия ще открие нов фронт в Одеса и Чернигов и ще завладее цяла Украйна!"

    Това според AFP, позоваваща се на източник, присъствал на преговорите.

    17:45 15.12.2025

  • 37 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор
    Навремето Европа имаше истински мъже с топки...които знаеха как да се справят с империята на злото. Расия Британия сащ и това бяха Хитлер,Мусолини ,Франко и други...а сега има само К..у...Р..ви мъ...РШИ Калас урсули Меркел вещицата и т н

    17:49 15.12.2025

  • 38 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор
    Ако беше сега чичо Ади щеше да прати един водороден коледен подарък на джуджето хаяско в Кремъл и цял атомен облак щеше да има чак до волград ......ДА ЖИВЕЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

    17:51 15.12.2025

  • 39 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ох,ох! Май ще го инкасират целия.

    17:52 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания