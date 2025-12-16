Новини
Щит за бързо реагиране срещу нисколетящи цели! Лондон ще доставя на Украйна дистанционно управляеми кули за борба с дронове
16 Декември, 2025 19:25 800 38

Съобщението е насрочено да съвпадне със среща на Контактната група по отбрана за Украйна, неофициално известна като "групата Рамщайн"

Щит за бързо реагиране срещу нисколетящи цели! Лондон ще доставя на Украйна дистанционно управляеми кули за борба с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Британското министерство на отбраната обяви, че през 2026 г. ще достави на Украйна "повече от 20" дистанционно управляеми кули за борба с дронове, придобити от Естония. Съобщава се, че това са нови системи, разработени специално за противодействие на атакуващи дронове тип "Шахед" в голям мащаб и на ниска цена.

Обединеното кралство скоро ще прехвърли и пет системи за противовъздушна отбрана Raven на Украйна. Плановете за този трансфер бяха обявени първоначално през лятото; те са предназначени да "осигурят на фронтовите части щит за бързо реагиране срещу нисколетящи цели". Освен това се очаква скоро и трансферът на системи за противовъздушна отбрана Gravehawk, обявен още през януари. Те ще "засилят способността на Украйна да защитава критична инфраструктура от руски залпови удари с дълбока ракетна установка".

Съобщението е насрочено да съвпадне със среща на Контактната група по отбрана за Украйна, неофициално известна като "групата Рамщайн". Според британската информационна агенция Press Association, това събитие вече се провежда чрез видеовръзка и се председателства от британския и германския министри на отбраната Джон Хийли и Борис Писториус. В прессъобщението на министерството се отбелязва, че ще участват и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет. Хегсет е отсъствал от поне една предишна среща в този формат.

Обединеното кралство се е ангажирало да достави на Украйна различни системи за противовъздушна отбрана на обща стойност 600 милиона британски лири (над 800 милиона долара) в рамките на една година. До 2025 г. то се е ангажирало да достави 1000 зенитни ракети и над 250 000 боеприпаса за противовъздушна отбрана.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ако Русия нападне нато

    6 26 Отговор
    За 1 седмица ще бъде унищожена

    Коментиран от #11, #25

    19:27 16.12.2025

  • 4 Бързоо, бързооо

    12 2 Отговор
    инат нужда. Пхахаха.

    19:27 16.12.2025

  • 5 сам у рай

    20 3 Отговор
    Ще гърмят гарги.
    Е, нали трябва да се източат няколко милиарда, ето ти повод след напоителна дезинформация.
    Лукови глави.

    19:28 16.12.2025

  • 6 Русия не е армия

    5 23 Отговор
    Русия се движи 80 години назад
    Та това е просто Позорно

    Коментиран от #13

    19:28 16.12.2025

  • 7 Русия не е армия

    3 19 Отговор
    Русия се движи 80 години назад
    Та това е просто Позорно

    Коментиран от #20

    19:28 16.12.2025

  • 8 ВРЕМЕ Е

    26 5 Отговор
    Голямата гъба да порасне в Лондон. И тогава ще има мир.

    Коментиран от #16

    19:30 16.12.2025

  • 9 Игра на дронове

    16 2 Отговор
    Някой и друг дракон, няма ли да им доставят?

    Коментиран от #21

    19:31 16.12.2025

  • 10 Няма такава анти дрон система

    20 2 Отговор
    Програма "Пране на пари".

    19:31 16.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ако Русия нападне нато":

    Само дето беше и беше да го нападне❗А тези НАТОпорчените вече 80 години плашат с льошия СССР/Русия , както едно време ни плашеха с Торбалан‼️

    Коментиран от #15

    19:32 16.12.2025

  • 12 Срам и позор 5 години 3 села

    3 16 Отговор
    Тотална Руска Измет

    19:32 16.12.2025

  • 13 пешо

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русия не е армия":

    а ти си просто пе....т

    19:32 16.12.2025

  • 14 Шопо

    5 12 Отговор
    С помощ от Обединеното кралство и България Зеленски може да победи Русия.
    Може би

    19:32 16.12.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Само дето НЕ ЩЕ и НЕ ЩЕ да го нападне❗

    19:33 16.12.2025

  • 16 ДоТъпото

    3 13 Отговор

    До коментар #8 от "ВРЕМЕ Е":

    Лондон има ;Работещи Гъби ; за разлика от Фалшивите Руски оръжия

    19:33 16.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Британия 🇬🇧

    10 3 Отговор
    Стармър не Лондон, Стармър Ще им доставя удоволствие наречено смърт на украинските гущери,и ще ги гледа как умират като мухи срещу руските главорези

    19:34 16.12.2025

  • 19 Далавера "Импекс "

    14 4 Отговор
    Британците ще дават на Украйна, системи,придобити от Естония, ...ти да видиш. 🤣Англета,ако не ви завладеят индийци и пакистанци, пазете си оръжията,че и вашият ред ще дойде,боклуци д0лни.

    Коментиран от #22

    19:34 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Руски колхозник

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Игра на дронове":

    Да,ще получат и л@п@т едноокия червеноглав змей🍌🤣🤣🤣

    19:37 16.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пробита кофа

    11 2 Отговор
    Този щит ще стане като непробиваемия купол на ционистите🤣🤣🤣

    19:39 16.12.2025

  • 24 Мутата

    7 2 Отговор
    На кулата чавек с лопата и сюркме.

    Коментиран от #26

    19:39 16.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Брачед

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мутата":

    И с обръснати 3@дници

    19:41 16.12.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Британия 🇬🇧":

    Във Великобритания вече
    НАД ДЕСЕТ ГОДИНИ ПОДРЕД
    най-използваното име за новородени е...
    Седни да не паднеш и провери❗

    Коментиран от #30, #36

    19:42 16.12.2025

  • 28 дядото

    7 1 Отговор
    и с коя държава води война русия,видно с англия и не от вчера.

    19:43 16.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Британия 🇬🇧

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мохамед и Оливия

    19:45 16.12.2025

  • 31 Хахахахаха

    5 1 Отговор
    Полша никога не е имала истинско партньорство с Украйна. Това заяви днес заместник-председателят на полския Сейм Кшищоф Босак, цитиран от Известия.

    "Вярвам, че никога не е имало истинско партньорство между Полша и Украйна“, каза Босак.

    Той коментира и думите на полския президент Карол Навроцки, че елементът на сътрудничество между двете страни е изгубен.

    "Не съм съгласен с тези думи, защото за да загубиш нещо, трябва да имаш нещо“, отговори той.

    Според вицепредседателя, украинската страна не е проявила интерес към въпроса за партньорството и е водила политика, основана единствено на собствените си интереси.


    Накрая ще си останат наркомана, немеца с женско излъчване, английския траве
    .. , маняка където го бие жена му и тея ще обявяват война на Путин хаххахах, жалка пародия на Нато

    19:45 16.12.2025

  • 32 ТЕЗИ ПАЛЯЧОВЦИ

    5 1 Отговор
    СЪС ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН СТАВАТ ПО КОМИЧНИ И ТРАГИЧНИ.ИДВА КРАЯ НА НАТО,ЕС.

    19:54 16.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дано пристигнат живи и

    1 1 Отговор
    тези нови системи в Украйна. Дано и няма някой който да съобщи на Русия за мястото на пристигане, че езък за парите дадени от Англичаните за тях.

    19:58 16.12.2025

  • 35 По добре

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Далавера "Импекс "":

    На огледалото да говоря отколкото на такива като теб

    19:59 16.12.2025

  • 36 БОЛШЕВИК

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами да, Мохамед е най-ползваното име за новородените момчета!

    20:00 16.12.2025

  • 37 Браво

    1 1 Отговор
    Велианглийскатасвинкя е на-голяматасвинкя у свето.

    20:07 16.12.2025

  • 38 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    А Лондон има ли дистанционно управляеми кули за Орешник ,па недай си боже Посейдон отдоле и буревестник за капак ,че заради тях и наш ще хване отровята

    20:16 16.12.2025

