Щит за бързо реагиране срещу нисколетящи цели! Лондон ще доставя на Украйна дистанционно управляеми кули за борба с дронове

Британското министерство на отбраната обяви, че през 2026 г. ще достави на Украйна "повече от 20" дистанционно управляеми кули за борба с дронове, придобити от Естония. Съобщава се, че това са нови системи, разработени специално за противодействие на атакуващи дронове тип "Шахед" в голям мащаб и на ниска цена.
Обединеното кралство скоро ще прехвърли и пет системи за противовъздушна отбрана Raven на Украйна. Плановете за този трансфер бяха обявени първоначално през лятото; те са предназначени да "осигурят на фронтовите части щит за бързо реагиране срещу нисколетящи цели". Освен това се очаква скоро и трансферът на системи за противовъздушна отбрана Gravehawk, обявен още през януари. Те ще "засилят способността на Украйна да защитава критична инфраструктура от руски залпови удари с дълбока ракетна установка".
Съобщението е насрочено да съвпадне със среща на Контактната група по отбрана за Украйна, неофициално известна като "групата Рамщайн". Според британската информационна агенция Press Association, това събитие вече се провежда чрез видеовръзка и се председателства от британския и германския министри на отбраната Джон Хийли и Борис Писториус. В прессъобщението на министерството се отбелязва, че ще участват и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет. Хегсет е отсъствал от поне една предишна среща в този формат.
Обединеното кралство се е ангажирало да достави на Украйна различни системи за противовъздушна отбрана на обща стойност 600 милиона британски лири (над 800 милиона долара) в рамките на една година. До 2025 г. то се е ангажирало да достави 1000 зенитни ракети и над 250 000 боеприпаса за противовъздушна отбрана.
