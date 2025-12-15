Специален прокурор обвинява Юн Сок-йол в опит за провокация срещу Северна Корея

Бившият президент на Южна Корея Юн Сок-йол е направил опит да предизвика въоръжена реакция от страна на Северна Корея, за да използва евентуална ескалация като основание за обявяване на военно положение през декември 2024 г. и за разчистване на политическата опозиция. Това съобщи специален прокурор, цитиран от агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Специалният прокурор Чо Ън-сок заяви, че след шестмесечно разследване екипът му е повдигнал обвинения срещу общо 24 души. Сред тях са самият Юн, както и петима бивши министри от неговия кабинет. По думите на Чо, историческият опит показва, че оправданията за преврати често служат като прикритие, чиято истинска цел е концентрирането и запазването на властта.

Разследването е установило съществуването на сложен план, за който се твърди, че е разработен от Юн и тогавашния министър на отбраната Ким Йон-хюн още през октомври 2023 г. Схемата е предвиждала временно суспендиране на правомощията на парламента и замяната му с извънреден законодателен орган. За да оправдаят подобна стъпка, те са се опитали да въвлекат Северна Корея във военна конфронтация, но усилията им са се провалили, тъй като Пхенян не е реагирал с въоръжени действия.

По-рано екипът на специалния прокурор обвини Юн и висши военни командири, че са разпоредили тайна операция с използване на дронове на територията на Северна Корея с цел умишлено изостряне на напрежението между двете държави. Според обвинението, обявяването на военно положение е трябвало да послужи и за представяне на политическите опоненти като антидържавни елементи.

В момента Юн Сок-йол е подсъдим по обвинение в бунт. При осъдителна присъда той може да получи доживотен затвор или смъртно наказание. Бивши министри и други длъжностни лица също са изправени пред различни обвинения, свързани с неуспешния опит за въвеждане на военно положение.

След обявяването на извънредните мерки парламентът ги отмени в рамките на часове. Впоследствие Юн беше подложен на процедура по импийчмънт и отстранен от президентския пост.