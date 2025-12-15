ЕС може да засили санкциите срещу Беларус заради хибридни действия

Европейският съюз се очаква да одобри разширяване на санкциите срещу беларуския режим, като новите мерки ще обхващат и хибридни действия срещу блока, съобщи литовският външен министър Кястутис Будрис пред Ройтерс, предава News.bg.
По-рано този месец Литва обяви извънредно положение и поиска от парламента разрешение за предоставяне на военна помощ на полицията и граничните служби. Решението идва след многократни нарушения на въздушния трафик от вълни балони, идващи от Беларус през последните месеци.
"Очаквам с интерес разширяване на санкциите срещу Беларус, ако тези хибридни действия продължат срещу нас", допълни Будрис.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАЦЕ ЕООД
09:59 15.12.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
А Тов.Лукаш си го премести в десният.
Коментиран от #14
10:02 15.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:02 15.12.2025
4 Общото събрание на Международната
10:03 15.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🙄🙄🙄
10:08 15.12.2025
8 ...не било пудра захар
10:11 15.12.2025
9 купидон
Коментиран от #11
10:13 15.12.2025
10 Гръм и мълнии
10:13 15.12.2025
11 ха-ха
До коментар #9 от "купидон":Който търси - рано или късно си го намира !
10:16 15.12.2025
12 Луд
10:17 15.12.2025
13 А бе
10:18 15.12.2025
14 Един
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Пука му на него, че беларусите ще страдат. Важното е да си запази властта.
Коментиран от #16, #18
10:20 15.12.2025
15 Сакций
10:24 15.12.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Един":Пука им на лидерите в ЕсеС, че населението СТРАДА от тяхната алчност и безумия‼️
Коментиран от #17
10:24 15.12.2025
17 Един
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Айде бе, кой страда чак толкова в ЕС? Ако европейците наистина страдаха, нямаше мигранти от цял свят да се бутат да идват в ЕС. Виж за миграция в Рашистан или Беларус няма много желаещи.
Коментиран от #21
10:27 15.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Един":УрсузЛиза е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА с МИЛИАРДИ от ФАКсините, засега я спасява това,
ЧЕ Е ИМУНИЗИРАНА🤔
Копърката Калас е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА за МИЛИАРДИ от помощи и одъжие за У...йна 🤔
Цените в ЕсеС нарастнаха В ПЪТИ, фирми фалират ежедневно🤔
А те налагат санкции след санкции‼️
Коментиран от #19
10:32 15.12.2025
19 Един
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да, бе, те щото в Рашистан са честни като агънца. В ЕС може и да има корупция, но в Русия е много по-голяма. И едно е да присвояваш от население, което е с добър стандарт на живот, друго е да крадеш от мизерстващи хора. Неслучайно има толкова доброволци за СВО-то, щото там изкарват пари, които иначе няма и да сънуват. Ама и хашара вече е на привършване.
Коментиран от #22
10:37 15.12.2025
20 Я пък тоя
Толкова усърдно самоубийство няма в историята.
Тъ пи управници, слаба държава, хилаво поколение.
10:40 15.12.2025
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Един":ЕДИН си, а смесваш ДВЕ теми❗
ЕсеС вместо РЪСТ на икономиката и стандарта на живот, вече трета година отчита застой и дори спад❗
А и това с мигрантите вече не е толкова актуално, защото и те нещо намаляха. Няма ги вече тълпите по хиляди пришълци‼️
10:41 15.12.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Един":Гледам "отговаряш" с комунистическото
🤔🤔🤔
"А вие защо биете не.грите.?"
🤔🤔🤔
10:43 15.12.2025