ЕС може да засили санкциите срещу Беларус заради хибридни действия

15 Декември, 2025 09:55

Снимкa: Shutterstock
Европейският съюз се очаква да одобри разширяване на санкциите срещу беларуския режим, като новите мерки ще обхващат и хибридни действия срещу блока, съобщи литовският външен министър Кястутис Будрис пред Ройтерс, предава News.bg.

По-рано този месец Литва обяви извънредно положение и поиска от парламента разрешение за предоставяне на военна помощ на полицията и граничните служби. Решението идва след многократни нарушения на въздушния трафик от вълни балони, идващи от Беларус през последните месеци.

"Очаквам с интерес разширяване на санкциите срещу Беларус, ако тези хибридни действия продължат срещу нас", допълни Будрис.


  • 1 БАЦЕ ЕООД

    18 2 Отговор
    ЕС не спира да настъпва мотиката, а ние да плащаме

    09:59 15.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 2 Отговор
    Жлътите звезди мачкат ЕсеСЕРци убедително.

    А Тов.Лукаш си го премести в десният.

    Коментиран от #14

    10:02 15.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 2 Отговор
    Айде санкции и срещу ШАШт, че ТръмПича не одобрява политиката ви❗

    10:02 15.12.2025

  • 4 Общото събрание на Международната

    11 1 Отговор
    шахматна федерация (ФИДЕ) гласува за възстановяване на използването на национални символи за руски и беларуски играчи. Източник: Пресслужба на ФИДЕ Две резолюции бяха подложени на гласуване: едната внесена от Руската шахматна федерация и друга от Съвета на ФИДЕ. Руското предложение предвиждаше пълно възстановяване на правата на съответните спортисти, докато Съветът на ФИДЕ предложи възстановяване само на юноши, в съответствие с препоръките на Международния олимпийски комитет (МОК). В крайна сметка делегатите гласуваха в полза и на двете резолюции. Руската резолюция получи 61 гласа "за" и 51 "против", с 15 въздържали се и 14 държави не гласуваха. Резолюцията на Съвета на ФИДЕ беше подкрепена с 69 гласа "за", 40 "против", с 15 въздържали се и 17 "против". В резултат и двете решения влязоха в сила=

    10:03 15.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🙄🙄🙄

    10 1 Отговор
    Бездарни бюрократи 😳🙄🤦😂🤣

    10:08 15.12.2025

  • 8 ...не било пудра захар

    14 1 Отговор
    ЕС прекалява с дишането на балони

    10:11 15.12.2025

  • 9 купидон

    9 1 Отговор
    Латвийците като поляците се оказаха големи гадове - само си търсят белята ...

    Коментиран от #11

    10:13 15.12.2025

  • 10 Гръм и мълнии

    10 1 Отговор
    Не се получи с Русия, пробват с Унгария и Беларус

    10:13 15.12.2025

  • 11 ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "купидон":

    Който търси - рано или късно си го намира !

    10:16 15.12.2025

  • 12 Луд

    6 0 Отговор
    Пак не знаят къде се намират. Един некомпетентен бюрократ неможе да измисли нищо друго освен санкции. Така е и със собствените си народи , забрани глоби и пак ,забрани глоби и пак ,забрани глоби и пак,забрани глоби и пак.

    10:17 15.12.2025

  • 13 А бе

    5 0 Отговор
    Тия са некакви лунатици. Има ли поне един нормален в тоя ес?

    10:18 15.12.2025

  • 14 Един

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Пука му на него, че беларусите ще страдат. Важното е да си запази властта.

    Коментиран от #16, #18

    10:20 15.12.2025

  • 15 Сакций

    4 0 Отговор
    След 70 годишния болшевишки модел в Русия, сега същото го правят и в ЕС и НАТО през 21-ви век. Какви ли резултати очакват?

    10:24 15.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Пука им на лидерите в ЕсеС, че населението СТРАДА от тяхната алчност и безумия‼️

    Коментиран от #17

    10:24 15.12.2025

  • 17 Един

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Айде бе, кой страда чак толкова в ЕС? Ако европейците наистина страдаха, нямаше мигранти от цял свят да се бутат да идват в ЕС. Виж за миграция в Рашистан или Беларус няма много желаещи.

    Коментиран от #21

    10:27 15.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    УрсузЛиза е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА с МИЛИАРДИ от ФАКсините, засега я спасява това,
    ЧЕ Е ИМУНИЗИРАНА🤔
    Копърката Калас е разследвана за ЗЛОУПОТРЕБА за МИЛИАРДИ от помощи и одъжие за У...йна 🤔
    Цените в ЕсеС нарастнаха В ПЪТИ, фирми фалират ежедневно🤔
    А те налагат санкции след санкции‼️

    Коментиран от #19

    10:32 15.12.2025

  • 19 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да, бе, те щото в Рашистан са честни като агънца. В ЕС може и да има корупция, но в Русия е много по-голяма. И едно е да присвояваш от население, което е с добър стандарт на живот, друго е да крадеш от мизерстващи хора. Неслучайно има толкова доброволци за СВО-то, щото там изкарват пари, които иначе няма и да сънуват. Ама и хашара вече е на привършване.

    Коментиран от #22

    10:37 15.12.2025

  • 20 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    ЕС усърдно сам си копае гроба.
    Толкова усърдно самоубийство няма в историята.
    Тъ пи управници, слаба държава, хилаво поколение.

    10:40 15.12.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Един":

    ЕДИН си, а смесваш ДВЕ теми❗
    ЕсеС вместо РЪСТ на икономиката и стандарта на живот, вече трета година отчита застой и дори спад❗
    А и това с мигрантите вече не е толкова актуално, защото и те нещо намаляха. Няма ги вече тълпите по хиляди пришълци‼️

    10:41 15.12.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Един":

    Гледам "отговаряш" с комунистическото
    🤔🤔🤔
    "А вие защо биете не.грите.?"
    🤔🤔🤔

    10:43 15.12.2025

