ЕС може да засили санкциите срещу Беларус заради хибридни действия

Европейският съюз се очаква да одобри разширяване на санкциите срещу беларуския режим, като новите мерки ще обхващат и хибридни действия срещу блока, съобщи литовският външен министър Кястутис Будрис пред Ройтерс, предава News.bg.

По-рано този месец Литва обяви извънредно положение и поиска от парламента разрешение за предоставяне на военна помощ на полицията и граничните служби. Решението идва след многократни нарушения на въздушния трафик от вълни балони, идващи от Беларус през последните месеци.

"Очаквам с интерес разширяване на санкциите срещу Беларус, ако тези хибридни действия продължат срещу нас", допълни Будрис.