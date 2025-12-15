Нападението на плажа Бонди засилва напрежението между Австралия и Израел

Смъртоносното нападение по време на еврейски фестивал на австралийския плаж Бонди задълбочи дипломатическото напрежение между премиера Антъни Албанезе и израелския му колега Бенямин Нетаняху, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Вътрешният натиск върху австралийското правителство за справяне с антисемитизма се увеличи, като Албанезе призова за единство и увери, че кабинетът му е готов да предприеме всички необходими мерки. Нетаняху обвини австралийския премиер, че не е направил достатъчно срещу нарастващия антисемитизъм от 2023 г. насам.
След нападението лидерите на еврейската общност изразиха тревога. Леви Волф, водещ равин в Централната синагога в Сидни, чийто приятел е бил убит, посочи, че високото ниво на антисемитизъм в Австралия и други държави е алармиращо.
На брифинг Албанезе изброи действията на правителството си, включително криминализиране на речта на омразата и на нацисткия поздрав, както и увеличаване на финансирането за охрана на еврейските общности. Той подчерта нуждата от по-строги закони за оръжията, въпреки че Австралия вече има едни от най-рестриктивните правила в света.
Специалният пратеник Джилиан Сегал, назначен за борба с антисемитски инциденти, отбеляза, че атаката на Бонди "не е дошла без предупреждение" и призова за допълнителни мерки, включително по-строг скрининг на кандидатите за визи и внимание към университетите и културните организации.
Лидерът на либералната опозиция Сюзан Лей обвини Лейбъристката партия, че е позволила антисемитизмът да се разраства, и настоя Албанезе да изпълни всички препоръки от доклада на Сегал.
Албанезе заяви, че правителството ще инвестира 25 милиона австралийски долара за повишаване на сигурността на еврейските обекти и подчерта важността на разграничаването между антисемитизъм и легитимна критика към Израел.
Данните от преброяването през 2021 г. показват, че в Австралия живеят около 116 967 евреи, главно в Сидни и Мелбърн. Австралийското правителство се опитва да балансира мултикултурния характер на обществото и нарастващите антисемитски настроения с миграционната политика.
Очаква се консервативните партии да представят нова имиграционна политика преди Коледа, под натиск от популистката партия "Една нация". Сенатор Полин Хансън обвини правителството в слабост по граничните въпроси като причина за нападението.
Министърът на имиграцията Тони Бърк уточни, че предполагаемият стрелец е австралийски гражданин, а баща му, също заподозрян, е загинал по време на атаката. Сред минувачите, помогнали за обезоръжаване на един от нападателите, е сирийският мюсюлманин Ахмед ал Ахмед.
Бившият премиер Малкълм Търнбул подчерта, че е трудно да се предотвратят единични терористични актове, въпреки усилията за защита на общностите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голяма трагедия, действително, жалко
На видеата заснети от Терора в Бонди Бийч ясно се вижда как по младият от двамата терористи пропуска, waving with hand gesture посетители на Бонди Бийч докато продължава да стреля срещу евреи дошли да празнуват Ханука от другата страна на моста, ясен сигнал че терористичният акт е насочен срещу евреите дошли да празнуват на брега на океана.
В един от терористите в портфейла е намерена карта на местният Сръбски shooting club Zastava.
10:56 15.12.2025
3 аноним
10:59 15.12.2025
4 купидон
Коментиран от #19
11:00 15.12.2025
5 Най големият разпространител на
Професор Миаршаймър е един който го казва също и много други.
killing begets killing
Сириеца който е на власт сега също е от Идил, имаше 10 000 000 награда за главата му от Щатите ноо са се оказа че е бил asset на ЦРУ и дядо Тръмп го обяви за най благочестивият мъшжж на планетата и свали наградата от 10 милиона за главата му.
Коментиран от #16
11:00 15.12.2025
6 ДрайвингПлежър
Горчиво е, ама само то може да им помогне да станат нормални хора!
11:04 15.12.2025
7 маймуни пъси (жълтото еврейчи)
11:04 15.12.2025
8 Миролюб Войнов, хаджия
Еврейски фестивал в Австралия е като руснак в центъра на Киев. Какво дирят тия евреи на Края на света, че и реват ? Австралия незабавно да депортира всички евреи в Украйна !!!
Коментиран от #22
11:05 15.12.2025
9 Механик
11:06 15.12.2025
10 Хмм
11:06 15.12.2025
11 Сега
11:06 15.12.2025
12 И Мосад и ЦРУ са
11:07 15.12.2025
13 ЗОРО
11:10 15.12.2025
14 Напомнител
Коментиран от #17
11:11 15.12.2025
15 ДрайвингПлежър
мхм... А ЩО НЕ СЕ БОРИХТЕ СРЕЩУ ЕВРЕЙСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ?! Ако бяхте сега не само вашите 16 човека ами и 16 000 палестинци щяха да са живи!
11:14 15.12.2025
16 Леля Султан и чичо Айше от Черкезкьой
До коментар #5 от "Най големият разпространител на":Сирийеца от ИДИЛ дето е сега на власт,по баща е ЕВРЕЙН
11:17 15.12.2025
17 Ами не е точно така но трябва да се
До коментар #14 от "Напомнител":върнем в Историята в далечната 1933та година и възхода на един пропаднал артист, ефрейтор Адолф Хитлер но толкова за ефрейторчето и несбъдналият се Модилиани или там некой си.
По същество, Втората Световна Война и Германският Национал Социализъм унищожава Европейското Ортодоксално Еврейство до последният ортодоксален еврейн в Европа, това са Евреи които вярват че Юдаизмът така както Европейските Ортодоксални Евреи го разбират никога и при никакви обстоятелства не трябва да създава Еврейска Държава, такава структура е против същността Юдаизма и на еврейската религия изцяло.
След ВСВ надделяват Ционистите като създават Еврейска Държава в Близкият Изток - Палестински Територии.
Останалото е история която малко или повече всички ние знаем малко повече или малко по малко?
11:28 15.12.2025
18 флип
11:30 15.12.2025
19 туман
До коментар #4 от "купидон":Ами и ние това казваме, и ООН това казва, и всички хуманитарни и международно организации това казат, но Израел продължава да ги избива
11:31 15.12.2025
20 За Германия масовите убийства
върши черната работа на света", или с други думи всеки който извършва геноцид дори това да са евреи в Близкият Изток, върши "добре свършена работа за Германия"?
11:35 15.12.2025
23 БОНБА В ПИГ
12:17 15.12.2025
24 Терминът
Директивата на Адолф Хитлер, Директивата Вермахта е да се избива местното Население за да остане храна Вермахта - Германската Армия настъпваща на Изток.
12:20 15.12.2025