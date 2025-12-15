Новини
Нападението на плажа Бонди засилва напрежението между Австралия и Израел

15 Декември, 2025

Антъни Албанезе обещава действия срещу антисемитизма след смъртоносната атака на еврейски фестивал

Нападението на плажа Бонди засилва напрежението между Австралия и Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Смъртоносното нападение по време на еврейски фестивал на австралийския плаж Бонди задълбочи дипломатическото напрежение между премиера Антъни Албанезе и израелския му колега Бенямин Нетаняху, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Вътрешният натиск върху австралийското правителство за справяне с антисемитизма се увеличи, като Албанезе призова за единство и увери, че кабинетът му е готов да предприеме всички необходими мерки. Нетаняху обвини австралийския премиер, че не е направил достатъчно срещу нарастващия антисемитизъм от 2023 г. насам.

След нападението лидерите на еврейската общност изразиха тревога. Леви Волф, водещ равин в Централната синагога в Сидни, чийто приятел е бил убит, посочи, че високото ниво на антисемитизъм в Австралия и други държави е алармиращо.

На брифинг Албанезе изброи действията на правителството си, включително криминализиране на речта на омразата и на нацисткия поздрав, както и увеличаване на финансирането за охрана на еврейските общности. Той подчерта нуждата от по-строги закони за оръжията, въпреки че Австралия вече има едни от най-рестриктивните правила в света.

Специалният пратеник Джилиан Сегал, назначен за борба с антисемитски инциденти, отбеляза, че атаката на Бонди "не е дошла без предупреждение" и призова за допълнителни мерки, включително по-строг скрининг на кандидатите за визи и внимание към университетите и културните организации.

Лидерът на либералната опозиция Сюзан Лей обвини Лейбъристката партия, че е позволила антисемитизмът да се разраства, и настоя Албанезе да изпълни всички препоръки от доклада на Сегал.

Албанезе заяви, че правителството ще инвестира 25 милиона австралийски долара за повишаване на сигурността на еврейските обекти и подчерта важността на разграничаването между антисемитизъм и легитимна критика към Израел.

Данните от преброяването през 2021 г. показват, че в Австралия живеят около 116 967 евреи, главно в Сидни и Мелбърн. Австралийското правителство се опитва да балансира мултикултурния характер на обществото и нарастващите антисемитски настроения с миграционната политика.

Очаква се консервативните партии да представят нова имиграционна политика преди Коледа, под натиск от популистката партия "Една нация". Сенатор Полин Хансън обвини правителството в слабост по граничните въпроси като причина за нападението.

Министърът на имиграцията Тони Бърк уточни, че предполагаемият стрелец е австралийски гражданин, а баща му, също заподозрян, е загинал по време на атаката. Сред минувачите, помогнали за обезоръжаване на един от нападателите, е сирийският мюсюлманин Ахмед ал Ахмед.

Бившият премиер Малкълм Търнбул подчерта, че е трудно да се предотвратят единични терористични актове, въпреки усилията за защита на общностите.


Австралия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голяма трагедия, действително, жалко

    4 11 Отговор
    Голяма трагедия, действително, жалко за загиналите невинни.

    На видеата заснети от Терора в Бонди Бийч ясно се вижда как по младият от двамата терористи пропуска, waving with hand gesture посетители на Бонди Бийч докато продължава да стреля срещу евреи дошли да празнуват Ханука от другата страна на моста, ясен сигнал че терористичният акт е насочен срещу евреите дошли да празнуват на брега на океана.

    В един от терористите в портфейла е намерена карта на местният Сръбски shooting club Zastava.

    10:56 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 аноним

    32 2 Отговор
    Е защо се повишава нивото на антиеврейските прояви ,както твърди Нетеняху, има ли някаква причина ?

    10:59 15.12.2025

  • 4 купидон

    6 24 Отговор
    Израел ще отговори при всички случаи ! Не може да се избиват мирни хора , само защото на някой му хлопа дъската .

    Коментиран от #19

    11:00 15.12.2025

  • 5 Най големият разпространител на

    28 2 Отговор
    Най големият разпространител на Антисемитизъм е сАтаняху в Израел и Правителството на крайно ортодоксални евреи в Израел начело с Нетаняху но който и да им го каже моментално бива обявяван за антисемит.
    Професор Миаршаймър е един който го казва също и много други.

    killing begets killing 

    Сириеца който е на власт сега също е от Идил, имаше 10 000 000 награда за главата му от Щатите ноо са се оказа че е бил asset на ЦРУ и дядо Тръмп го обяви за най благочестивият мъшжж на планетата и свали наградата от 10 милиона за главата му.

    Коментиран от #16

    11:00 15.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    За евреите - това е лекарството!
    Горчиво е, ама само то може да им помогне да станат нормални хора!

    11:04 15.12.2025

  • 7 маймуни пъси (жълтото еврейчи)

    9 2 Отговор
    искам на тоя плаж

    11:04 15.12.2025

  • 8 Миролюб Войнов, хаджия

    21 1 Отговор
    "...еврейски фестивал на австралийския плаж..."

    Еврейски фестивал в Австралия е като руснак в центъра на Киев. Какво дирят тия евреи на Края на света, че и реват ? Австралия незабавно да депортира всички евреи в Украйна !!!

    Коментиран от #22

    11:05 15.12.2025

  • 9 Механик

    20 2 Отговор
    Защо ли и тоя случай ми мирише на еврейска провокацийка?

    11:06 15.12.2025

  • 10 Хмм

    22 2 Отговор
    Израел ще бомбардира ли Австралия като Газа?

    11:06 15.12.2025

  • 11 Сега

    14 2 Отговор
    да не би Австралия да нападат ?

    11:06 15.12.2025

  • 12 И Мосад и ЦРУ са

    7 2 Отговор
    един дол дренки в един кош обрани и едно сладко от дренки приготвено от една домакиня но те това го знаят много добре.

    11:07 15.12.2025

  • 13 ЗОРО

    17 1 Отговор
    Избиването на семитския палестински народ и геноцида срещу него, извършвани от фашистката държава Израел, не е ли антисемитизъм?

    11:10 15.12.2025

  • 14 Напомнител

    12 1 Отговор
    Евреите си имат държава. Да си стоят в нея, както всичик правят. Там е сигурно и безопасно. И все са в големите градове. По света ги няма в селата. Само в тяхната държава работят в селското стопанство.

    Коментиран от #17

    11:11 15.12.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Озитата днес с позиция: Ще се борим с тероризма какъвто и да е той...
    мхм... А ЩО НЕ СЕ БОРИХТЕ СРЕЩУ ЕВРЕЙСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ?! Ако бяхте сега не само вашите 16 човека ами и 16 000 палестинци щяха да са живи!

    11:14 15.12.2025

  • 16 Леля Султан и чичо Айше от Черкезкьой

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Най големият разпространител на":

    Сирийеца от ИДИЛ дето е сега на власт,по баща е ЕВРЕЙН

    11:17 15.12.2025

  • 17 Ами не е точно така но трябва да се

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Напомнител":

    върнем в Историята в далечната 1933та година и възхода на един пропаднал артист, ефрейтор Адолф Хитлер но толкова за ефрейторчето и несбъдналият се Модилиани или там некой си.

    По същество, Втората Световна Война и Германският Национал Социализъм унищожава Европейското Ортодоксално Еврейство до последният ортодоксален еврейн в Европа, това са Евреи които вярват че Юдаизмът така както Европейските Ортодоксални Евреи го разбират никога и при никакви обстоятелства не трябва да създава Еврейска Държава, такава структура е против същността Юдаизма и на еврейската религия изцяло.

    След ВСВ надделяват Ционистите като създават Еврейска Държава в Близкият Изток - Палестински Територии.

    Останалото е история която малко или повече всички ние знаем малко повече или малко по малко?

    11:28 15.12.2025

  • 18 флип

    10 1 Отговор
    Всички очаквахме това от МОСАД, сега наред е Европа. Изгубиха позорно пропагандната война и сега ще се се върнат към така добре разработената тактива - фалшиви флагове

    11:30 15.12.2025

  • 19 туман

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "купидон":

    Ами и ние това казваме, и ООН това казва, и всички хуманитарни и международно организации това казат, но Израел продължава да ги избива

    11:31 15.12.2025

  • 20 За Германия масовите убийства

    4 0 Отговор
    геноцид в палестинските територии е работа добре свършена, на Бундес Канцлер Мерц са думите, цитирам "Израел
    върши черната работа на света", или с други думи всеки който извършва геноцид дори това да са евреи в Близкият Изток, върши "добре свършена работа за Германия"?

    11:35 15.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БОНБА В ПИГ

    0 0 Отговор
    Хитлеряху се готви да набомби Австралия! О май гооод!

    12:17 15.12.2025

  • 24 Терминът

    2 0 Отговор
    "Drecksarbeit" който използва Бундес Канцлер Мерц е използван от SS Офицери през ВСВ при извършване на масови убийства на евреи, руснаци, украинци и др., !
    Директивата на Адолф Хитлер, Директивата Вермахта е да се избива местното Население за да остане храна Вермахта - Германската Армия настъпваща на Изток.

    12:20 15.12.2025

