Нападението на плажа Бонди засилва напрежението между Австралия и Израел

Смъртоносното нападение по време на еврейски фестивал на австралийския плаж Бонди задълбочи дипломатическото напрежение между премиера Антъни Албанезе и израелския му колега Бенямин Нетаняху, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Вътрешният натиск върху австралийското правителство за справяне с антисемитизма се увеличи, като Албанезе призова за единство и увери, че кабинетът му е готов да предприеме всички необходими мерки. Нетаняху обвини австралийския премиер, че не е направил достатъчно срещу нарастващия антисемитизъм от 2023 г. насам.

След нападението лидерите на еврейската общност изразиха тревога. Леви Волф, водещ равин в Централната синагога в Сидни, чийто приятел е бил убит, посочи, че високото ниво на антисемитизъм в Австралия и други държави е алармиращо.

На брифинг Албанезе изброи действията на правителството си, включително криминализиране на речта на омразата и на нацисткия поздрав, както и увеличаване на финансирането за охрана на еврейските общности. Той подчерта нуждата от по-строги закони за оръжията, въпреки че Австралия вече има едни от най-рестриктивните правила в света.

Специалният пратеник Джилиан Сегал, назначен за борба с антисемитски инциденти, отбеляза, че атаката на Бонди "не е дошла без предупреждение" и призова за допълнителни мерки, включително по-строг скрининг на кандидатите за визи и внимание към университетите и културните организации.

Лидерът на либералната опозиция Сюзан Лей обвини Лейбъристката партия, че е позволила антисемитизмът да се разраства, и настоя Албанезе да изпълни всички препоръки от доклада на Сегал.

Албанезе заяви, че правителството ще инвестира 25 милиона австралийски долара за повишаване на сигурността на еврейските обекти и подчерта важността на разграничаването между антисемитизъм и легитимна критика към Израел.

Данните от преброяването през 2021 г. показват, че в Австралия живеят около 116 967 евреи, главно в Сидни и Мелбърн. Австралийското правителство се опитва да балансира мултикултурния характер на обществото и нарастващите антисемитски настроения с миграционната политика.

Очаква се консервативните партии да представят нова имиграционна политика преди Коледа, под натиск от популистката партия "Една нация". Сенатор Полин Хансън обвини правителството в слабост по граничните въпроси като причина за нападението.

Министърът на имиграцията Тони Бърк уточни, че предполагаемият стрелец е австралийски гражданин, а баща му, също заподозрян, е загинал по време на атаката. Сред минувачите, помогнали за обезоръжаване на един от нападателите, е сирийският мюсюлманин Ахмед ал Ахмед.

Бившият премиер Малкълм Търнбул подчерта, че е трудно да се предотвратят единични терористични актове, въпреки усилията за защита на общностите.