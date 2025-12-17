The Guardian: Мирните преговори в Берлин няма да доведат до бързото приключване на войната

САЩ проведоха преговори в Берлин с украински и европейски лидери за потенциално мирно споразумение между Украйна и Русия, в резултат на което е постигнато съгласие по някои важни въпроси, по-специално относно гаранциите за сигурност, които САЩ и Европа биха могли да предложат на Украйна. Въпреки това, както пише The Guardian, все още е твърде рано да се говори за края на войната по редица причини, съобщава Фокус.



Така, в понеделник европейските лидери публикуваха съвместна декларация със списък от гаранции за сигурност. Сред тях са:



"Многонационални сили“ под ръководството на Европа за подкрепа на украинската армия и защита на нейното въздушно и морско пространство.



"Правно задължение“ на европейските страни "да предприемат мерки за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдещо въоръжено нападение“.



Европейска подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС.



"Стабилна и значителна подкрепа“ от страна на Европа за "укрепване на въоръжените сили“ на Украйна.



"Механизъм за мониторинг и проверка на прекратяването на огъня“ под ръководството на САЩ за "ранно предупреждение за всякакви бъдещи нападения“.



В съвместната декларация, подписана от европейските лидери, се посочва, че това "ще осигури надеждни гаранции за сигурност и мерки за подкрепа на икономическото възстановяване на Украйна в контекста на споразумението за прекратяване на войната“. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви пред журналисти, че "сега има шанс за реален мирен процес“.



Въпреки това, подчертават от The Guardian, засега това е нещо като "шатъл дипломация“, при която Украйна и нейните европейски съюзници са от едната страна, а Русия – от другата. След това американските преговарящи, начело с посланика Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, ще върнат предложението на Русия. Но е напълно неясно дали Кремъл ще подпише мирно споразумение на този етап.



"Американски служители, запознати с преговорите, твърдят, че Русия е готова да подпише споразумение с тези гаранции за сигурността на Украйна, но администрацията на Тръмп по-рано проявяваше прекален оптимизъм по отношение на постигането на примирие“, отбелязва изданието.



Освен това, страните все още не са постигнали съгласие какво да правят с завзетите от Русия територия на Украйна:



"Съобщава се, че американската делегация, водена от Виткоф и Къшнър, "обсъжда“ какво да прави с завзетите територии, превръщайки ги в "икономически свободни зони“. Но всъщност те се опитват да намерят начин да принудят Украйна да се съгласи да отстъпи суверенната си територия на нахлулата армия, което, според Киев, той не иска да направи".

