The Guardian: Мирните преговори в Берлин няма да доведат до бързото приключване на войната
  Тема: Украйна

The Guardian: Мирните преговори в Берлин няма да доведат до бързото приключване на войната

17 Декември, 2025 10:40 392 14

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • нато

САЩ проведоха преговори в Берлин с украински и европейски лидери за потенциално мирно споразумение между Украйна и Русия, в резултат на което е постигнато съгласие по някои важни въпроси, по-специално относно гаранциите за сигурност

The Guardian: Мирните преговори в Берлин няма да доведат до бързото приключване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ проведоха преговори в Берлин с украински и европейски лидери за потенциално мирно споразумение между Украйна и Русия, в резултат на което е постигнато съгласие по някои важни въпроси, по-специално относно гаранциите за сигурност, които САЩ и Европа биха могли да предложат на Украйна. Въпреки това, както пише The Guardian, все още е твърде рано да се говори за края на войната по редица причини, съобщава Фокус.

Така, в понеделник европейските лидери публикуваха съвместна декларация със списък от гаранции за сигурност. Сред тях са:

"Многонационални сили“ под ръководството на Европа за подкрепа на украинската армия и защита на нейното въздушно и морско пространство.

"Правно задължение“ на европейските страни "да предприемат мерки за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдещо въоръжено нападение“.

Европейска подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС.

"Стабилна и значителна подкрепа“ от страна на Европа за "укрепване на въоръжените сили“ на Украйна.

"Механизъм за мониторинг и проверка на прекратяването на огъня“ под ръководството на САЩ за "ранно предупреждение за всякакви бъдещи нападения“.

В съвместната декларация, подписана от европейските лидери, се посочва, че това "ще осигури надеждни гаранции за сигурност и мерки за подкрепа на икономическото възстановяване на Украйна в контекста на споразумението за прекратяване на войната“. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви пред журналисти, че "сега има шанс за реален мирен процес“.

Въпреки това, подчертават от The Guardian, засега това е нещо като "шатъл дипломация“, при която Украйна и нейните европейски съюзници са от едната страна, а Русия – от другата. След това американските преговарящи, начело с посланика Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, ще върнат предложението на Русия. Но е напълно неясно дали Кремъл ще подпише мирно споразумение на този етап.

"Американски служители, запознати с преговорите, твърдят, че Русия е готова да подпише споразумение с тези гаранции за сигурността на Украйна, но администрацията на Тръмп по-рано проявяваше прекален оптимизъм по отношение на постигането на примирие“, отбелязва изданието.

Освен това, страните все още не са постигнали съгласие какво да правят с завзетите от Русия територия на Украйна:

"Съобщава се, че американската делегация, водена от Виткоф и Къшнър, "обсъжда“ какво да прави с завзетите територии, превръщайки ги в "икономически свободни зони“. Но всъщност те се опитват да намерят начин да принудят Украйна да се съгласи да отстъпи суверенната си територия на нахлулата армия, което, според Киев, той не иска да направи".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕВРОГЛУПЕНДЕРИТЕ И УКРИТЕ

    8 0 Отговор
    СЕ САМОУБИВАТ,С ТЪПОТИЯТА СИ НАЛИВАТ ВОДА В МЕЛНИЦАТА НА ПУТИН .

    10:42 17.12.2025

  • 2 Тома

    4 0 Отговор
    Да напомня, че никой, никога не е успявал да сключи мирно споразумение без да е преговарял с победителя във войната, а участвайки в седенки заедно с групи клюкарки.

    Коментиран от #7

    10:43 17.12.2025

  • 3 хи хи

    1 3 Отговор
    Започнаха да публикуват некролозите на руснаците "превзели" Купянск.хи хи йо йо

    10:43 17.12.2025

  • 4 Европеец

    3 0 Отговор
    Определено тия преговори и исканията на европейските пудели и украинската хунта, които бя ха изказани и договорени в Берлин не помагат за разрешаване на конфликта, а напротив- задълбочават го..... От всичко това което прочетох в медиите е ясно, че ти я работи няма да бъдат въобще приети от Русия..... Но да изчакаме техния официален коментар, па да видим накъде ще отиват нещата.....

    10:44 17.12.2025

  • 5 ТОЗИ БЕРЛИНСКИ ЦИРК

    7 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА РОДИ НИЩО ,АКО ТАМ НЕ УЧАСТВА ПОБЕДИТЕЛЯ РУСИЯ.ПАРОДИЯ

    Коментиран от #9

    10:45 17.12.2025

  • 6 Докато натовско оръжие

    0 2 Отговор
    Бомби Русия, мир в Украйна нема да има.

    10:45 17.12.2025

  • 7 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    ВСУ подкараха вторият милион с чували от пАбедителите

    10:45 17.12.2025

  • 8 ИНЖ1

    2 6 Отговор
    Няма да има мир, без РФ да бъде разгромена и да се разпадне!!!! Болшевиките са войнстваща секта!!!!
    Другото са илюзии.....

    10:45 17.12.2025

  • 9 Я пъ тоа

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "ТОЗИ БЕРЛИНСКИ ЦИРК":

    Къв победител бре...бомбят му държавата и избиват руснаци като за последно.

    10:46 17.12.2025

  • 10 гръмовержецът

    1 0 Отговор
    На снимката наший зеля гледа като отровен , защо ли ?!

    10:46 17.12.2025

  • 11 Голем смех

    0 5 Отговор
    На победителя му бомбят държавата....егати победителя.

    10:47 17.12.2025

  • 12 Дориана

    3 0 Отговор
    Много ясно, че няма мир. Русия никога няма да допусне войски на НАТО в Украйна. Войната продължава с пълна сила. Така , че Европейските лидери напълно се провалиха. Имат само един ход и той е да се готвят за война, защото сами я провокираха.

    10:47 17.12.2025

  • 13 Дреме му на Дончо

    0 0 Отговор
    За мира...той си шитка оръжията и трупа дебели пачки....

    10:48 17.12.2025

  • 14 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    0 0 Отговор
    Иначе мир в Украйна и РУСИЯ нема да има....

    10:48 17.12.2025

