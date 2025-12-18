Новини
ВСУ удариха танкер в руското пристанище Ростов, има жертви
  Тема: Украйна

ВСУ удариха танкер в руското пристанище Ростов, има жертви

18 Декември, 2025 05:34, обновена 18 Декември, 2025 04:42

Най-малко 32 ранени е равносметката от вчерашните руски удари по югоизточния украински град Запорожие и околността

ВСУ удариха танкер в руското пристанище Ростов, има жертви - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Украински дронове атакуваха танкер в южното руско пристанище Ростов на Дон. При нападението има неуточнен брой убити и ранени и е възникнал пожар.

Това съобщи в ранните часове на днешния ден кметът на града, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Оперативните служби гасят пламъците на борда на танкер, пострадал при безпилотна атака по-рано, докато е бил на док", написа Андрей Скрябин в Телеграм. "Разливът на нефтопродукти е успешно предотвратен. Уви, има жертви и ранени."

По-рано регионалният губернатор Юрий Слюсар съобщи в Телеграм за украински удар по кораб в пристанището и за жертви сред екипажа му.

Той добави, че разрушения има и по строящ се многоетажен жилищен блок в града и по две жилищни сгради в съседно населено място.

ВСУ удариха танкер в руското пристанище Ростов, има жертви

Най-малко 32 ранени е равносметката от вчерашните руски удари по югоизточния украински град Запорожие и околността, съобщиха украинските власти, цитирани от Укринформ и Франс прес.

Според съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на областната военна администрация Иван Фьодоров продължават да пристигат местни жители, които търсят медицинска помощ. Някои от тях, след като са получили такава, са освободени за домашно лечение.

По-рано през деня украинските служби за спешна помощ съобщиха, че при руски въздушни нападения срещу града са били ранени 30 души, сред тях пет деца, след като били поразени "жилищен блок, къща и образователна институция".

На кадри, разпространени от Франс прес, се вижда пожарникари да се борят с пламъците в осеметажна жилищна сграда, чиято фасада е почерняла от огъня и е с изпочупени прозорци.

Според Фьодоров са постъпили сведения за още двама ранени при атака с дрон срещу лека кола в Кушугум, селище южно от Запорожие.

Град Запорожие, чието предвоенно население е около 710 000 души, редовно е подлаган на обстрел от руската армия, която бавно и постепенно настъпва към него. Фронтовата линия е достигнала на по-малко от 30 км от града.

Нападенията продължават, докато на този фон САЩ, които се позиционираха като посредник между Киев и Москва, настояват за уреждане на конфликта, най-кръвопролитния в Европа от Втората световна война.

Кремъл обяви Запорожка област заедно с още три региона в Източна и Южна Украйна за анексирани. Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа, е окупирана от руски сили от март 2022 г.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    1 3 Отговор
    Пак ще реват за морското право укрите😏

    04:44 18.12.2025

  • 2 Добро утро!

    3 0 Отговор
    Путлер още не е разбрал ,че "Насила хубост не става" и ,че Русия губи тази война...

    04:46 18.12.2025

  • 3 Кирил

    1 0 Отговор
    Русия допусна ужасна грешка като нападна Украйна

    04:47 18.12.2025

