Жапаров и Путин обсъдиха стратегическото партньорство между Киргизстан и Русия

22 Декември, 2025 19:34 405 3

Лидерите акцентираха върху търговско-икономическото, културното и хуманитарното сътрудничество

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров проведе вчера разговори с руския си колега Владимир Путин в Санкт Петербург по време на работното си посещение в Руската федерация, съобщава киргизстанската новинарска агенция КАБАР, предава БТА.

Двамата лидери обсъдиха актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително търговско-икономическото, финансовото, културното и хуманитарното сътрудничество, както и въпроси, свързани с миграцията. Те изразиха удовлетворение от високото ниво на стратегическо партньорство и съюзнически отношения между двете страни.

Жапаров отбеляза, че срещата се е състояла скоро след държавното посещение на Путин в Киргизстан през ноември и подчерта устойчивия характер на киргизстанско-руския диалог. Той изрази увереност, че разговорите са позволили задълбочено обсъждане на въпросите на стратегическото партньорство и съюзничеството в интерес на двете страни.

От своя страна Путин благодари на Жапаров за съдържателната програма и топлата атмосфера по време на неотдавнашното си посещение в Киргизстан. Руският президент подчерта, че срещата дава възможност за обсъждане на актуалните въпроси на двустранното сътрудничество и изрази увереност, че ще проведе съдържателни дискусии с колегите си от Евразийския икономически съюз относно перспективите за развитие на търговските и икономическите връзки.

В навечерието на празниците лидерите на Киргизстан и Русия размениха новогодишни поздравления и пожелаха на народите на двете държави стабилност и траен просперитет.


  бай Бай

    Отговор
    Ето на, еврошматароците хубаво да вземат пример: търговско-икономическото, културното и хуманитарното сътрудничество.

    19:36 22.12.2025

  БОЛШЕВИК

    Отговор
    Бившите съветски републики видяха, че без приятелство и партньорство с Русия няма напредък!

    19:37 22.12.2025

  си дзън

    Отговор
    Всички републики на "стан" вече са към Китай и ще таксуват скъпичко руснаците.

    19:40 22.12.2025

