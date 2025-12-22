Жапаров и Путин обсъдиха стратегическото партньорство между Киргизстан и Русия

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров проведе вчера разговори с руския си колега Владимир Путин в Санкт Петербург по време на работното си посещение в Руската федерация, съобщава киргизстанската новинарска агенция КАБАР, предава БТА.

Двамата лидери обсъдиха актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително търговско-икономическото, финансовото, културното и хуманитарното сътрудничество, както и въпроси, свързани с миграцията. Те изразиха удовлетворение от високото ниво на стратегическо партньорство и съюзнически отношения между двете страни.

Жапаров отбеляза, че срещата се е състояла скоро след държавното посещение на Путин в Киргизстан през ноември и подчерта устойчивия характер на киргизстанско-руския диалог. Той изрази увереност, че разговорите са позволили задълбочено обсъждане на въпросите на стратегическото партньорство и съюзничеството в интерес на двете страни.

От своя страна Путин благодари на Жапаров за съдържателната програма и топлата атмосфера по време на неотдавнашното си посещение в Киргизстан. Руският президент подчерта, че срещата дава възможност за обсъждане на актуалните въпроси на двустранното сътрудничество и изрази увереност, че ще проведе съдържателни дискусии с колегите си от Евразийския икономически съюз относно перспективите за развитие на търговските и икономическите връзки.

В навечерието на празниците лидерите на Киргизстан и Русия размениха новогодишни поздравления и пожелаха на народите на двете държави стабилност и траен просперитет.