Кремъл все още няма информация за „пробив“ в преговорите за Украйна
Кремъл все още няма информация за „пробив“ в преговорите за Украйна

22 Декември, 2025 21:59 700 33

Песков очаква разяснения, докато САЩ и Киев съобщават за продуктивни разговори във Флорида

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл все още няма информация за съобщенията за пробив в преговорите за Украйна, но очаква по-късни разяснения. „Честно казано, нямам цялата информация за това какво означава това. Малко вероятно е толкова сложен въпрос да бъде разрешен публично, но с течение на времето вероятно ще получим разяснения“, каза Песков пред телевизионния канал „Россия 1“ (ВГТРК), цитирано от „Интерфакс“, предава News.bg.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ са постигнали „пробив“ в преговорите. „Пробивът, който постигнахме, е, че всички въпроси сега се обсъждат открито“, каза Ванс в интервю за Unherd.

Разговорите, проведени през последните три дни във Флорида между американски, европейски и украински представители, са били насочени към съгласуване на позиции с цел прекратяване на войната в Украйна, според специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Той определи срещите като продуктивни, включително отделните разговори с руски преговарящи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Киев и Москва да постигнат споразумение за прекратяване на почти четиригодишния конфликт възможно най-скоро, докато Русия настоява да запази завладените територии, а Украйна отказва да отстъпи.

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев ще докладва на президента Владимир Путин предложенията на САЩ за уреждане на конфликта веднага след завръщането си в Москва от Маями.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    10 11 Отговор
    Пробив няма как да има, когато Европа не го желае. Виждаме, че Европа е готова да хвърли в колапс целия Евросъюз, за да поддържа Зеленски. А вечно гладната украинска хидра ще смуче и изнудва всички за нови милиарди...

    Коментиран от #4, #5, #7, #16, #21

    22:05 22.12.2025

  • 2 протакане

    4 1 Отговор
    Толкоз ли няма кирил телефон за да докладва договореното с стив на володя или е тайна от володимир.

    22:07 22.12.2025

  • 3 ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА

    8 6 Отговор
    СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ПОЧЕРНЕЛИ ЖИВОТИ...НИКОГА НЕ СЪМ ОЧАКВАЛ ПУТИН ДА ВОДИ ВОЙНА С ХРИСТИЯНСТВОТО...БОГ ЗАБАВЯ НО НЕ ЗАБРАВЯ...ЩЕ ГНИЕ В АДА...

    Коментиран от #9

    22:07 22.12.2025

  • 4 ла ла бла

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Докато няма пробив на фронта, какъв друг пробив се очаква?

    Коментиран от #20

    22:09 22.12.2025

  • 5 Пробивач

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Путлер няма интерес от мир без да е постигната нито една от целите на СВО. Всичко в момента е разтягане на локуми с тези "преговори".

    22:11 22.12.2025

  • 6 Факт

    4 3 Отговор
    Изявленията на всички участници означават Ескалация на войната.

    22:11 22.12.2025

  • 7 Оди у русиа

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Дедовият ли ми търсиш още в ЕС?

    Коментиран от #32

    22:13 22.12.2025

  • 8 Али

    3 5 Отговор
    Абе с тоа клоун наркоман, Путин щом не може да се справи, а е тръгнал да се ежи!?!?
    Да се моли само клоунат да не спре белото, че тогава ще ги попилее.

    Коментиран от #14

    22:14 22.12.2025

  • 9 Гфтътрт6

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА":

    Затова срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #19

    22:15 22.12.2025

  • 10 Руски нещасници

    4 4 Отговор
    Избихте милиони от два братски народа.

    Коментиран от #17

    22:16 22.12.2025

  • 11 Държите

    3 5 Отговор
    Се като неподправени кретени! Не разбирате ли, че унищожителната война е надвиснала над хоризонта? И ще мрете без значение за Русия ли сте, или за Украйна?! Идиоти...

    22:18 22.12.2025

  • 12 Ами нищо!

    3 4 Отговор
    За сметка на това Одеса е във фактическа блокада. Мостовете и пътищата са разрушени!
    Та ще има пробив със сигурност, но не и в преговорите с нацистите!😂

    Коментиран от #18

    22:18 22.12.2025

  • 13 Президентът на Украйна Володимир

    3 4 Отговор
    Зеленски е признал официално, че група бойци от Въоръжените сили на страната са се предали в граничното село Грабоверско в област Суми. Президента е написал това в своя Telegram канал. Според него това селище се намира "частично в Украйна и частично в Русия." 52 цивилни, които са отказали евакуация в дълбините на Украйна, както и части на Украинската армия са останали там. Група Украински военнослужещи в Грабивско е била засечена от Руски дрон. Украинците, които са забелязали дрона, са се опитали да го ударят с леко стрелково оръжие, а после без успех да достигнат целта са започнали да показват неприлични жестове с ръка към оператора на дрона. В крайна сметка пехотинци на Руската армия нахлулава яростно в селото и пленяват войниците от Въоръжените сили на Украйна. Те са се извинили за поведението си във видеото и са обещали да не го правят отново. Зеленски е заявил, че въоръжените сили на Украйна са можели да атакуват Руснаците с дронове и артилерия, но не са го направили, уж от страх за безопасността на цивилните.

    22:20 22.12.2025

  • 14 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Али":

    Има и яки клоуни и яки наркомани...

    22:20 22.12.2025

  • 15 Ъъъъъъъъ

    3 3 Отговор
    На кое казват "пробив"? 😁
    Всеки обсъжда нещо, но не е ясно какво. Украинци с американци, американци с руснаци пробиви, конструктивни разговори и накрая едно голямо НИЩО! 🤣
    Чувам че Рубио, който е представителят на "Дълбоката държава" в администрацията на Тръмп, ще замени Уиткоф като главен преговарящ. Целта е да не се допусне някакво "сближаване" между САЩ и Русия....И това не е руска пропаганда, а разкрития на NBC коото първа разкриха информация за възникнал разрив между Рубио и Уиткоф относно ролите им в процеса на разрешаване на конфликта в Украйна.....За същото съобщават и Ройтерс. Противопоставянето на Рубио и Келог на Уткоф вече не може да бъде прикривано. Между другото, носят се слухове, че Уиткоф е поканил Кирил Дмитриев, който е под санкции , в личната си резиденция за вечеря преди срещата в Белия дом, което е предизвикало шок в Белия дом и Държавния департамент и се е наложило тази вечеря да бъде преместена в Белия дом, където и стените имат уши. Вече не може да бъде прикриван и разривът между Рубио, който минава за проукрайнски настроен и Ванс, който пък е в антиукраинския лагер.... Да не говорим за разривът е Европа, където Мерц и Макрон вече не са "приятели". Макрон вече е с етикет "копейка", след като стана ясно, че точно той и Мелони са осуетили кражбата на руските активи и на практика да забили нож в гърба на Мерц, а не Орбан или Фицо...Както се казва, нищо не е такова, каквото изглежда! 🤣

    22:20 22.12.2025

  • 16 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Важно да продължават на фронта и да чистят до Полша, а пробив в преговорите ще има когато уври кратуната на зеления просяк милионер.....

    22:21 22.12.2025

  • 17 Гробар

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Руски нещасници":

    Украинците в бомбоубежищата, Зеленото в сащ, париж, лондон, берлин. Кой е тариката?

    Коментиран от #23

    22:23 22.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с питон.я

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гфтътрт6":

    Важното е че от догодина епилираните софтуерни индженери гласуващи за фашистите от ппдб ше са безработти.

    22:25 22.12.2025

  • 20 Моряка

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "ла ла бла":

    То пробив ще има,ама ще бъде в Одеска област,която си е чиста Русия.Най трудно ще бъде другата цел на Путин- денацификациятата.Как ще изтреби толкова внуци на Бандерата?И Сталин не мажа да го направи.ЯО не може да различи кой е галициец( по ново му украинец),кой е руснак, кой евреин,кой грък,,кой от смесен брак.Пък е Факти ежедневно ни втълпява,колко българи живеели в Одеска област.

    22:27 22.12.2025

  • 21 Накратко

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Европа няма друг избор, защото Украйна е буфера между нея и империалистическа Русия.
    Путлер трябва да го свалят , че вече няма какво повече да губи и затова може да направи и други глупости.

    Коментиран от #25

    22:27 22.12.2025

  • 22 Не точно!

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Надявам се да изтика НАТО на запад! След това се сещаш!

    22:28 22.12.2025

  • 23 Моряка

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гробар":

    Ами наобикаля си имотите човека.Дето ги е купил с парите на желаещите( нашите).

    22:31 22.12.2025

  • 24 Карго 200

    3 2 Отговор
    Местоимението за руски генерал е „беше/бяха“.

    Коментиран от #33

    22:39 22.12.2025

  • 25 Ъъъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Накратко":

    "Путлер трябва да го свалят...."

    И? Като го свалят какво? Следващия ще си изуе гащите, ще се наведе до земята и ще каже: Елате и си вземете от Русия каквото искате!

    Така ли ще стане? Щото има вариант наследникът на Путин да приключи с Украйна не за 3 дни, а за 3 часа!

    Коментиран от #26, #28

    22:40 22.12.2025

  • 26 Ганчев

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Ще мръзне ли пак Европа без руският мазут?

    Коментиран от #29

    22:43 22.12.2025

  • 27 Днес Военнослужещи от 60-та отделна

    1 4 Отговор
    механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна северно от Красный Лиман в ДНР са отказали да да заемат позиции на фронтовата линия, саботирайки заповедите на командването. Това докладвано от Руските сили за сигурност след разузнаване с радиоприхващане на разговорите. Това което се чува по време на радиоприхващането е, че командирът пита подчинените си дали са намерили лопати и предлага ако нямат да копаят с каски позициите си. Бойците казват защо да копаем и изкопаваме позиции като така или иначе до 1-2 дни ще трябва да се предадем, за да останем живи след пристигане на Руснаците, добавя източника на агенцията.

    22:44 22.12.2025

  • 28 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Ъъъъъъъъъъ

    22:44 22.12.2025

  • 29 Ъъъъъъъъъ

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ганчев":

    За "мръзнене" , няма да мръзне, че времето е топло, но фалитите в Европа продължават със страшна сила, а дълговете и безработицата се увеличават. В този смисъл, Европа вече "мръзне" и ще продължава да "мръзне"!

    Коментиран от #31

    22:47 22.12.2025

  • 30 Дърт путин

    2 2 Отговор
    Възмутен съм, че Украйна уби руски генерал в Москва. Исках да изхвърля некомпетентния негодник през прозореца.

    22:47 22.12.2025

  • 31 Ганчев

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъъъъъъъ":

    След още 100 години такива "фалити"Европа пак ще бъде на светлинни години от Папуа Нова Гвинея.Това е за отбелязване.

    22:51 22.12.2025

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оди у русиа":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    22:55 22.12.2025

  • 33 Груз 200

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Карго 200":

    Кой от всичките, че то много руски генерали станаха бивши?

    22:57 22.12.2025

