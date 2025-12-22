Кремъл все още няма информация за „пробив“ в преговорите за Украйна

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл все още няма информация за съобщенията за пробив в преговорите за Украйна, но очаква по-късни разяснения. „Честно казано, нямам цялата информация за това какво означава това. Малко вероятно е толкова сложен въпрос да бъде разрешен публично, но с течение на времето вероятно ще получим разяснения“, каза Песков пред телевизионния канал „Россия 1“ (ВГТРК), цитирано от „Интерфакс“, предава News.bg.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ са постигнали „пробив“ в преговорите. „Пробивът, който постигнахме, е, че всички въпроси сега се обсъждат открито“, каза Ванс в интервю за Unherd.

Разговорите, проведени през последните три дни във Флорида между американски, европейски и украински представители, са били насочени към съгласуване на позиции с цел прекратяване на войната в Украйна, според специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Той определи срещите като продуктивни, включително отделните разговори с руски преговарящи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Киев и Москва да постигнат споразумение за прекратяване на почти четиригодишния конфликт възможно най-скоро, докато Русия настоява да запази завладените територии, а Украйна отказва да отстъпи.

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев ще докладва на президента Владимир Путин предложенията на САЩ за уреждане на конфликта веднага след завръщането си в Москва от Маями.