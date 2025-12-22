Кремъл все още няма информация за „пробив“ в преговорите за Украйна

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл все още няма информация за съобщенията за пробив в преговорите за Украйна, но очаква по-късни разяснения. „Честно казано, нямам цялата информация за това какво означава това. Малко вероятно е толкова сложен въпрос да бъде разрешен публично, но с течение на времето вероятно ще получим разяснения“, каза Песков пред телевизионния канал „Россия 1“ (ВГТРК), цитирано от „Интерфакс“, предава News.bg.
По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ са постигнали „пробив“ в преговорите. „Пробивът, който постигнахме, е, че всички въпроси сега се обсъждат открито“, каза Ванс в интервю за Unherd.
Разговорите, проведени през последните три дни във Флорида между американски, европейски и украински представители, са били насочени към съгласуване на позиции с цел прекратяване на войната в Украйна, според специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Той определи срещите като продуктивни, включително отделните разговори с руски преговарящи.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Киев и Москва да постигнат споразумение за прекратяване на почти четиригодишния конфликт възможно най-скоро, докато Русия настоява да запази завладените територии, а Украйна отказва да отстъпи.
Руският специален пратеник Кирил Дмитриев ще докладва на президента Владимир Путин предложенията на САЩ за уреждане на конфликта веднага след завръщането си в Москва от Маями.
1 Бялджип
Коментиран от #4, #5, #7, #16, #21
22:05 22.12.2025
2 протакане
22:07 22.12.2025
3 ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА
Коментиран от #9
22:07 22.12.2025
4 ла ла бла
До коментар #1 от "Бялджип":Докато няма пробив на фронта, какъв друг пробив се очаква?
Коментиран от #20
22:09 22.12.2025
5 Пробивач
До коментар #1 от "Бялджип":Путлер няма интерес от мир без да е постигната нито една от целите на СВО. Всичко в момента е разтягане на локуми с тези "преговори".
22:11 22.12.2025
6 Факт
22:11 22.12.2025
7 Оди у русиа
До коментар #1 от "Бялджип":Дедовият ли ми търсиш още в ЕС?
Коментиран от #32
22:13 22.12.2025
8 Али
Да се моли само клоунат да не спре белото, че тогава ще ги попилее.
Коментиран от #14
22:14 22.12.2025
9 Гфтътрт6
До коментар #3 от "ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА":Затова срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #19
22:15 22.12.2025
10 Руски нещасници
Коментиран от #17
22:16 22.12.2025
11 Държите
22:18 22.12.2025
12 Ами нищо!
Та ще има пробив със сигурност, но не и в преговорите с нацистите!😂
Коментиран от #18
22:18 22.12.2025
13 Президентът на Украйна Володимир
22:20 22.12.2025
14 Абе
До коментар #8 от "Али":Има и яки клоуни и яки наркомани...
22:20 22.12.2025
15 Ъъъъъъъъ
Всеки обсъжда нещо, но не е ясно какво. Украинци с американци, американци с руснаци пробиви, конструктивни разговори и накрая едно голямо НИЩО! 🤣
Чувам че Рубио, който е представителят на "Дълбоката държава" в администрацията на Тръмп, ще замени Уиткоф като главен преговарящ. Целта е да не се допусне някакво "сближаване" между САЩ и Русия....И това не е руска пропаганда, а разкрития на NBC коото първа разкриха информация за възникнал разрив между Рубио и Уиткоф относно ролите им в процеса на разрешаване на конфликта в Украйна.....За същото съобщават и Ройтерс. Противопоставянето на Рубио и Келог на Уткоф вече не може да бъде прикривано. Между другото, носят се слухове, че Уиткоф е поканил Кирил Дмитриев, който е под санкции , в личната си резиденция за вечеря преди срещата в Белия дом, което е предизвикало шок в Белия дом и Държавния департамент и се е наложило тази вечеря да бъде преместена в Белия дом, където и стените имат уши. Вече не може да бъде прикриван и разривът между Рубио, който минава за проукрайнски настроен и Ванс, който пък е в антиукраинския лагер.... Да не говорим за разривът е Европа, където Мерц и Макрон вече не са "приятели". Макрон вече е с етикет "копейка", след като стана ясно, че точно той и Мелони са осуетили кражбата на руските активи и на практика да забили нож в гърба на Мерц, а не Орбан или Фицо...Както се казва, нищо не е такова, каквото изглежда! 🤣
22:20 22.12.2025
16 Европеец
До коментар #1 от "Бялджип":Важно да продължават на фронта и да чистят до Полша, а пробив в преговорите ще има когато уври кратуната на зеления просяк милионер.....
22:21 22.12.2025
17 Гробар
До коментар #10 от "Руски нещасници":Украинците в бомбоубежищата, Зеленото в сащ, париж, лондон, берлин. Кой е тариката?
Коментиран от #23
22:23 22.12.2025
19 оня с питон.я
До коментар #9 от "Гфтътрт6":Важното е че от догодина епилираните софтуерни индженери гласуващи за фашистите от ппдб ше са безработти.
22:25 22.12.2025
20 Моряка
До коментар #4 от "ла ла бла":То пробив ще има,ама ще бъде в Одеска област,която си е чиста Русия.Най трудно ще бъде другата цел на Путин- денацификациятата.Как ще изтреби толкова внуци на Бандерата?И Сталин не мажа да го направи.ЯО не може да различи кой е галициец( по ново му украинец),кой е руснак, кой евреин,кой грък,,кой от смесен брак.Пък е Факти ежедневно ни втълпява,колко българи живеели в Одеска област.
22:27 22.12.2025
21 Накратко
До коментар #1 от "Бялджип":Европа няма друг избор, защото Украйна е буфера между нея и империалистическа Русия.
Путлер трябва да го свалят , че вече няма какво повече да губи и затова може да направи и други глупости.
Коментиран от #25
22:27 22.12.2025
22 Не точно!
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":Надявам се да изтика НАТО на запад! След това се сещаш!
22:28 22.12.2025
23 Моряка
До коментар #17 от "Гробар":Ами наобикаля си имотите човека.Дето ги е купил с парите на желаещите( нашите).
22:31 22.12.2025
24 Карго 200
Коментиран от #33
22:39 22.12.2025
25 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #21 от "Накратко":"Путлер трябва да го свалят...."
И? Като го свалят какво? Следващия ще си изуе гащите, ще се наведе до земята и ще каже: Елате и си вземете от Русия каквото искате!
Така ли ще стане? Щото има вариант наследникът на Путин да приключи с Украйна не за 3 дни, а за 3 часа!
Коментиран от #26, #28
22:40 22.12.2025
26 Ганчев
До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъъ":Ще мръзне ли пак Европа без руският мазут?
Коментиран от #29
22:43 22.12.2025
27 Днес Военнослужещи от 60-та отделна
22:44 22.12.2025
28 Ъъъъъъъъъ
До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъъ":Ъъъъъъъъъъ
22:44 22.12.2025
29 Ъъъъъъъъъ
До коментар #26 от "Ганчев":За "мръзнене" , няма да мръзне, че времето е топло, но фалитите в Европа продължават със страшна сила, а дълговете и безработицата се увеличават. В този смисъл, Европа вече "мръзне" и ще продължава да "мръзне"!
Коментиран от #31
22:47 22.12.2025
30 Дърт путин
22:47 22.12.2025
31 Ганчев
До коментар #29 от "Ъъъъъъъъъ":След още 100 години такива "фалити"Европа пак ще бъде на светлинни години от Папуа Нова Гвинея.Това е за отбелязване.
22:51 22.12.2025
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "Оди у русиа":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
22:55 22.12.2025
33 Груз 200
До коментар #24 от "Карго 200":Кой от всичките, че то много руски генерали станаха бивши?
22:57 22.12.2025