Борислав Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение

31 Януари, 2026 10:08 632 28

Няма никаква заплаха за най-уязвимите слоеве в населението в тази турбуленция, която се намираме

Борислав Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Социалната система остава стабилна, въпреки липсата на редовен бюджет и служебното управление, но БСП се намира в тежко положение. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, като настоя за провеждане на партиен конгрес преди изборите и отчет на допуснатите грешки в ръководството на партията.

"Няма никаква заплаха за най-уязвимите слоеве в населението в тази турбуленция, която се намираме. Независимо, че няма редовен бюджет, успяхме да направим определени действия, така че да защитим най-уязвимите хора в страната с няколко наши решения. По мое предложение се внесе в МС увеличаване на МРЗ. И от 1077 лева стана 1213 или от утре 620,20 евро. Което е с близо 14% увеличение. Не считам, че ние трябва да сме атрактивни за инвеститорите с ниско заплащане, а с високи технологии, с правова държава и с ясни действия - всеки един знае какво би се случило в тази държава, когато инвестира, а не с това, че плаща малко на хората", подчерта Гуцанов.

Като успешен ход той очерта вдигането на линията на бедност с близо 20% - на 390 евро.

"Това автоматично значи повече средства за хората с увреждания и повече социални помощи. На трето място - швейцарското правило. Успяхме да го вкараме в закон, който също знаете, че имаше напрежение колко да бъде. Така че от 1 юли 2 милиона и 100 000 души, толкова са пенсионерите в България ще могат да имат пенсия, която да бъде адаптирана с швейцарското правило. На следващо място покрай всичките бедствия, които ни сполетяха, в Кърджалийско последно, направихме така, че тези хора да могат да взимат малко повече средства 1550 евро в повече от това, което се полага по закон - три пъти линията на бедност. Да, може да не е много, но в крайна сметка това са едни средства, които в липса на бюджет успяхме да ги направим".

Гуцанов призна, че съжалява за няколко неща.

"Всеки един социален министър, който си стои на мястото, трябва да иска повече за хората. Смятам, че така е редно и така е правилно. Съжалявам само, че с липсата на бюджет не успяхме да направим втората година майчински, тъй като ги бяхме внесли в НС, дори има решение на НС по този въпрос - веднъж да се увеличат и втори път да се компенсират жените, младите майки, които отиват на работа втората година да се компенсират не с 50%, а със 75% да взимат от тези средства. Надявам се с приемането на редовния бюджет за годината това да остане в рамките."

Второто нещо, за което социалният министър изрази съжаление е, че парламентарната група на БСП не е събрала смелост за внасянето на закони за надценката в магазините.

"Има поскъпване на стоките, но това не е само от еврото. За жалост в нашите хранителни магазини виждаме стоки, които са по-скъпи от същите в Австрия, което не е нормално. И аз съжалявам, че не се приеха закони в НС, които да ограничат безобразното поскъпване и то не толкова от производителя, нека той да взима повече средства, а тези пари и увеличаването на цената на крайния продукт идва от прекупвачите и търговците, което аз не считач за нормално. Имаме огромен дефицит в парламентарната група, това е мое мнение."

Като успешна социалният министър определи програмата "Избирам България".

"Има над 3500 молби на наши съграждани, които са отишли извън пределите на България и искат да се върнат. Което значи, че сме уцелили нещо, което смятам, че наистина е много важно. Защото това са образовани, способни млади хора, които искат да се върнат в страната ни."

Относно въвеждането на еврото, Гуцанов каза:

"Няма никъде напрежение по вземане на пенсиите, получаване на помощи и подкрепата на най-уязвимите. Успяхме да гарантираме парите до края на годината за хората, които имат топъл обяд.
Не се стигна до сериозни катаклизми в обществото."

Борислав Гуцанов е на мнение, че Конгресът на БСП не трябва да се отменя.

"Аз съм един от инициаторите да има Конгреса. Не считам, че това е правилно действие да се отменя Конгреса на днешния пленум и не смятам, че ще се съберат гласове за подобна отмяна. Мисля, че наистина ние трябва да минем през Конгрес и там да се вземат решенията накъде и как върви БСП, кои са грешките, които са допуснати, кои са хубавите неща, които са се случили."

На въпрос дали ще се кандидатира за председател на БСП, Гуцанов отговори:

"Нека да стигнем до Конгреса и да преценим кое е най-доброто. Това, което за мен е важно в момента, социалното министерство да продължи да се развива по този начин, по който успяхме да го наложим през последната година, да има спокойствие в този сектор, защото не допуснахме да има напрежение."

Относно влизането във властта, Гуцанов коментира:

"Преди 1 година имаше Конгрес на БСП. Имаше две коренно различни тенденции едната начело седях аз, на другата - г-н Зафиров. Тогава Конгресът избра тенденцията, която е около г-н Зафиров. Дали е било правилно или не, кои подкрепиха едната и другата тенденция - нека всеки сам си направи изводите и заключенията. Смятам, че във всяко време трябва да бъде подбран правилно лидерът, който да седи начело на една партия, особено когато говорим за БСП. Защото това е партия, която повече от 120 години не е излизала от парламента и е партия, която има най-голямото влияние в страната ни през всичките тези години. Ключово важно е кой ще бъде начело на БСП. Важното е да отчетем правилно резултатите - до къде се стигна, какво се направи и защо БСП е в тежко положение - няма смисъл да ги крием тези неща, независимо, че ние участвахме в едно управление, където министрите се справиха добре и където трябваше БСП да участва в управление, ако не искахме да бъде избор след избор."


  • 1 Тоя е за затвора

    12 2 Отговор
    Без обяснение

    Коментиран от #26

    10:17 31.01.2026

  • 2 Актуализиране

    6 0 Отговор
    На Пенсиите От 01.01 !

    10:17 31.01.2026

  • 3 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Закривай! Разпускай! Освобождавай терена!

    10:18 31.01.2026

  • 4 анализиращ

    5 3 Отговор
    Аз мисля, че той беше най успешният министър, защото успя, да се справи с проблемите в домовете за стари хора и защото беше сериозно отдаден на задълженията си, като министър!

    Коментиран от #12, #18

    10:25 31.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Винаги съм се чудел какво изначава словосъчетанието "тежко положение". В крайна сметка колко кила тежи това положение. Когато бях студент, какдидат мисирка от Факултета по журналистика, с този акъл, нямаше да вземе изпит никога. Нямаше дори да я приемат в СУ. СУ беше класа. Сега е свърталище на пиеници.

    Коментиран от #25

    10:26 31.01.2026

  • 6 Добри

    7 2 Отговор
    Вън измамник!!!

    10:27 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сийка

    7 2 Отговор
    Гуцанов, това да сме технологична и правова държава , кога ти дойде наум - докато лежеше в затвора за далавери ли??

    Коментиран от #28

    10:32 31.01.2026

  • 9 Дориана

    4 1 Отговор
    Гуцанов, и ти беше патерица и марионетка на Борисов и Пеевски. Получаваш си заслуженото отпадаш отвсякъде. Вие убихте и унищожихте БСП ОЛ. заради алчност за власт.

    10:35 31.01.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    "СОЦИАЛНИЯ СЕКТОР Е ЗАЩИТЕН" , НО ....................... НИЕ СМЕ "ЧУГУНЕНИ" ГЛАВИ И СИ ......................... ИСКАМЕ , ПУТЛЕР , СТАЛИН И "МЪРТВИТЕ СИБИРСКИ ПОЛЕТА" ........................ ФАКТ !

    10:36 31.01.2026

  • 11 Дедо

    5 0 Отговор
    Такаааа, значи 2 млн. и 100 хил. пенсионера , 1 млн. деца под 18г. , 1 млн. от етноса които не работят , а живеят на социални помощи и фалшиви телкове и 600 хил. държавна админстрация която храним с бонуси и високи заплати. Общо 4 млн. и 700 хил. При население от 6 млн. и 400 хил. в България , излиза че по малко от 2 милиона сме хората които работим в частния сектор и храним пенсионерите, децата , етноса от махалите и държавната адмистрация. И на нас ни дават малки заплати , искат да ни вдигнат с 20 % осигуровките , данъците и да ни изтискат максимално.

    10:37 31.01.2026

  • 12 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "анализиращ":

    Гуцанов изпълняваше поръчките на Пеевски и Борисов каквото му наредят за да замажат очите на хората и им даваха трохички от корумпираната баница.

    10:38 31.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    И този като го слушам , смени козината от Варненски "чиляк" ,
    на Червен Велможа???
    И той е бил с "ергените" на "Сурава" с шарена торбичка!

    10:40 31.01.2026

  • 14 Тервел

    4 0 Отговор
    Гуцата не може да се примири и да прости на Зафирката ,че стана председател на БСП вместо него. Гуцата да разбере ,че никой не го харесва ,че е бандит и знаково лице на прехода , което е тясно обвързано с руските служби и трибуквената групировка във Варна.

    10:41 31.01.2026

  • 15 Има пари дава

    4 1 Отговор
    Раздава, много е ларж.Човека е добър и ни дава.

    10:42 31.01.2026

  • 16 факти

    6 0 Отговор
    Истината е,че липсват симпатизанти.Човек така е устроен,че за да участва в нещо търси изгода,екстри.Точно заради тях през 1989г. БКП имаше 1млн.членове.Който не беше член не можеше да расте в йерархията и да прави кариера.Друг фактор е отворените граници.Хората видяха на живо и се докосноха до свободния свят и разбраха за голямата лъжа на социализЪма.Берлинската стена само отложи процесите които щяха да се случат.Живота е един ,неповторим,и всеки има право да избира как да живее,а не една Партия да го определя.После как ще обясните защо всички партийни другари една сутрин се събудихте капиталисти?Метармофоза ли е това?

    Коментиран от #20

    10:42 31.01.2026

  • 17 Цеци

    3 0 Отговор
    Откакто стана министър и веднага Правителството отпусна 30 милиона на Холдинга в морската столица , за строежа на безумно скъпия стадион. Само ,че с тези 30 милиона Холдинга на групировката вместо да довърши строежа на стадиона , започна да строи на крайбрежната алея ,която заграби от Държавата. Пак схема другари и другарки.

    10:49 31.01.2026

  • 18 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "анализиращ":

    Безспорно направи някои добри неща но да не забравяме че ударно се повишиха заплатите на служителите на МВР и прокуратурата и на още няколко прослойки включително на военните и учители за военните и учителите трябваше да е свързано с резултати защото не може едно ромче завършило осми клас едва да говори български език но това за резултатите трябва да важи за всички

    10:50 31.01.2026

  • 19 Гларуса

    4 0 Отговор
    Елате го вижте във Варна. Обикаля с ултра скъп джип. като все гледа да е с бял панталон и бели чепици и тъмносиня блузка с черни очила. Постоянно иска да се прави на яхтсмен и плейбой мултимилионер, което не му подхожда на годините и патешкия му глас.

    Коментиран от #22

    10:53 31.01.2026

  • 20 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "факти":

    Това донякъде е така но до къде ни докара Бойкича като ни "оправя " дванайсет години нали и партия му се казва така граждани за европейско развитие на България смях в залата всъщност ппдб са същите като партия гроб

    10:55 31.01.2026

  • 21 дидо дънката

    4 0 Отговор
    късай гуци лъжи ги!

    10:56 31.01.2026

  • 22 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гларуса":

    По принципи социалист не означава непременно че това е лош човек но тези господа отдавна нямат нищо общо с със социалната политика колкото руските олигарси са комунсти и социалисти толкова са и българските но това не означава че тези така наречени демократи са по добри всеки гледа да захлеби яко

    11:00 31.01.2026

  • 23 гуцито лъже

    1 0 Отговор
    Освен за унищожавате всеки ден социалните придобивки на народа дадени от комунистите когато България беше най-развита в развитието си спрямо останалите държави до 1989.После наложиха мракобесния режим на демокрация и див капитализъм и започнаха умишлени фалити на всичко държавно за да го гепят .Умишлено направиха инфлация и унищожение на държава и народ за да го оберат.

    11:01 31.01.2026

  • 24 Гост

    3 0 Отговор
    бесепето загина, ама не геройски

    11:03 31.01.2026

  • 25 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Ти за пиеници недей приказва,
    ами си върни рубриката:"Къде, какво винце точат"! :))

    11:05 31.01.2026

  • 26 моряк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя е за затвора":

    Когато беше изпълнителен директор на "Бляк сий шипинг"потънаха накъде 23 млн.долара,два луксозни катамарана и една прекрасна сграда намираща се до ЖП гара-Варна.Всичко потъна в Бермудския триъгълник.Не,никой не обвинява никого.Просто споменавам.Нещо като притча.

    11:09 31.01.2026

  • 27 Гнусна работа

    0 0 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията с Иран е аналогична но още по гнусна. Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    11:13 31.01.2026

  • 28 Ахинора

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сийка":

    Той в затвор не лежа.Но беше зачислен на порцион в подземията на Варненската пожарна шест месеца.Или поне така бяха съобщили.Може да си е бил у дома,знае ли някой?Но не отричам,че като министър свърши много неща и ще върши ако го оставят на този пост.

    11:18 31.01.2026

