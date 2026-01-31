Борислав Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение

Социалната система остава стабилна, въпреки липсата на редовен бюджет и служебното управление, но БСП се намира в тежко положение. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, като настоя за провеждане на партиен конгрес преди изборите и отчет на допуснатите грешки в ръководството на партията.

"Няма никаква заплаха за най-уязвимите слоеве в населението в тази турбуленция, която се намираме. Независимо, че няма редовен бюджет, успяхме да направим определени действия, така че да защитим най-уязвимите хора в страната с няколко наши решения. По мое предложение се внесе в МС увеличаване на МРЗ. И от 1077 лева стана 1213 или от утре 620,20 евро. Което е с близо 14% увеличение. Не считам, че ние трябва да сме атрактивни за инвеститорите с ниско заплащане, а с високи технологии, с правова държава и с ясни действия - всеки един знае какво би се случило в тази държава, когато инвестира, а не с това, че плаща малко на хората", подчерта Гуцанов.

Като успешен ход той очерта вдигането на линията на бедност с близо 20% - на 390 евро.

"Това автоматично значи повече средства за хората с увреждания и повече социални помощи. На трето място - швейцарското правило. Успяхме да го вкараме в закон, който също знаете, че имаше напрежение колко да бъде. Така че от 1 юли 2 милиона и 100 000 души, толкова са пенсионерите в България ще могат да имат пенсия, която да бъде адаптирана с швейцарското правило. На следващо място покрай всичките бедствия, които ни сполетяха, в Кърджалийско последно, направихме така, че тези хора да могат да взимат малко повече средства 1550 евро в повече от това, което се полага по закон - три пъти линията на бедност. Да, може да не е много, но в крайна сметка това са едни средства, които в липса на бюджет успяхме да ги направим".

Гуцанов призна, че съжалява за няколко неща.

"Всеки един социален министър, който си стои на мястото, трябва да иска повече за хората. Смятам, че така е редно и така е правилно. Съжалявам само, че с липсата на бюджет не успяхме да направим втората година майчински, тъй като ги бяхме внесли в НС, дори има решение на НС по този въпрос - веднъж да се увеличат и втори път да се компенсират жените, младите майки, които отиват на работа втората година да се компенсират не с 50%, а със 75% да взимат от тези средства. Надявам се с приемането на редовния бюджет за годината това да остане в рамките."

Второто нещо, за което социалният министър изрази съжаление е, че парламентарната група на БСП не е събрала смелост за внасянето на закони за надценката в магазините.

"Има поскъпване на стоките, но това не е само от еврото. За жалост в нашите хранителни магазини виждаме стоки, които са по-скъпи от същите в Австрия, което не е нормално. И аз съжалявам, че не се приеха закони в НС, които да ограничат безобразното поскъпване и то не толкова от производителя, нека той да взима повече средства, а тези пари и увеличаването на цената на крайния продукт идва от прекупвачите и търговците, което аз не считач за нормално. Имаме огромен дефицит в парламентарната група, това е мое мнение."

Като успешна социалният министър определи програмата "Избирам България".

"Има над 3500 молби на наши съграждани, които са отишли извън пределите на България и искат да се върнат. Което значи, че сме уцелили нещо, което смятам, че наистина е много важно. Защото това са образовани, способни млади хора, които искат да се върнат в страната ни."

Относно въвеждането на еврото, Гуцанов каза:

"Няма никъде напрежение по вземане на пенсиите, получаване на помощи и подкрепата на най-уязвимите. Успяхме да гарантираме парите до края на годината за хората, които имат топъл обяд.

Не се стигна до сериозни катаклизми в обществото."

Борислав Гуцанов е на мнение, че Конгресът на БСП не трябва да се отменя.

"Аз съм един от инициаторите да има Конгреса. Не считам, че това е правилно действие да се отменя Конгреса на днешния пленум и не смятам, че ще се съберат гласове за подобна отмяна. Мисля, че наистина ние трябва да минем през Конгрес и там да се вземат решенията накъде и как върви БСП, кои са грешките, които са допуснати, кои са хубавите неща, които са се случили."

На въпрос дали ще се кандидатира за председател на БСП, Гуцанов отговори:

"Нека да стигнем до Конгреса и да преценим кое е най-доброто. Това, което за мен е важно в момента, социалното министерство да продължи да се развива по този начин, по който успяхме да го наложим през последната година, да има спокойствие в този сектор, защото не допуснахме да има напрежение."

Относно влизането във властта, Гуцанов коментира:

"Преди 1 година имаше Конгрес на БСП. Имаше две коренно различни тенденции едната начело седях аз, на другата - г-н Зафиров. Тогава Конгресът избра тенденцията, която е около г-н Зафиров. Дали е било правилно или не, кои подкрепиха едната и другата тенденция - нека всеки сам си направи изводите и заключенията. Смятам, че във всяко време трябва да бъде подбран правилно лидерът, който да седи начело на една партия, особено когато говорим за БСП. Защото това е партия, която повече от 120 години не е излизала от парламента и е партия, която има най-голямото влияние в страната ни през всичките тези години. Ключово важно е кой ще бъде начело на БСП. Важното е да отчетем правилно резултатите - до къде се стигна, какво се направи и защо БСП е в тежко положение - няма смисъл да ги крием тези неща, независимо, че ние участвахме в едно управление, където министрите се справиха добре и където трябваше БСП да участва в управление, ако не искахме да бъде избор след избор."