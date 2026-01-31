Рецепта на деня: Бутер сладкиш с боровинки и крема сирене

Необходими продукти:

бутер тесто - 400 г;

крема сирене - 200 г;

пресни боровинки - 200 г;

захар - 80 г;

ванилия - 1 ч.л.;

яйце - 1 бр.;

царевично нишесте - 1 с.л.;

пудра захар - за поръсване.

Начин на приготвяне:

Бутер тестото се размразява и се разстила върху хартия за печене.

Крема сиренето се разбърква със захарта, ванилията и яйцето до гладък крем, след което се добавя нишестето.

Кремът се разпределя равномерно върху тестото, като се оставя свободен борд по краищата.

Боровинките се разпределят отгоре, леко се притискат и краищата на тестото се прегъват навътре и се нарязват.

Бутер сладкишът с боровинки се пече 25-30 минути в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят и хрупкава коричка. След изваждане се оставя да се охлади леко и се поръсва с пудра захар.

Комбинацията от крема сирене и нишесте предпазва бутер тестото от овлажняване и гарантира, че сладкишът остава хрупкав дори с пресни плодове, пише gotvach.bg.