Рецепта на деня: Бутер сладкиш с боровинки и крема сирене
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Бутер сладкиш с боровинки и крема сирене

31 Януари, 2026 10:05 564 3

Бърз домашен десерт с минимални усилия и максимален ефект

Рецепта на деня: Бутер сладкиш с боровинки и крема сирене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бутер тесто - 400 г;
  • крема сирене - 200 г;
  • пресни боровинки - 200 г;
  • захар - 80 г;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • яйце - 1 бр.;
  • царевично нишесте - 1 с.л.;
  • пудра захар - за поръсване.

Начин на приготвяне:

Бутер тестото се размразява и се разстила върху хартия за печене.

Крема сиренето се разбърква със захарта, ванилията и яйцето до гладък крем, след което се добавя нишестето.

Кремът се разпределя равномерно върху тестото, като се оставя свободен борд по краищата.

Боровинките се разпределят отгоре, леко се притискат и краищата на тестото се прегъват навътре и се нарязват.

Бутер сладкишът с боровинки се пече 25-30 минути в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят и хрупкава коричка. След изваждане се оставя да се охлади леко и се поръсва с пудра захар.

Комбинацията от крема сирене и нишесте предпазва бутер тестото от овлажняване и гарантира, че сладкишът остава хрупкав дори с пресни плодове, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еее...

    2 0 Отговор
    Малко въздух да си взема! Щяла нощ съм въртял бутер сладкиш с крема сирене!

    Коментиран от #2

    10:12 31.01.2026

  • 2 Успя

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еее...":

    Ли да се надуе?

    10:18 31.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.