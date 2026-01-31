Рецепта на деня: Бутер сладкиш с боровинки и крема сирене

Необходими продукти:
- бутер тесто - 400 г;
- крема сирене - 200 г;
- пресни боровинки - 200 г;
- захар - 80 г;
- ванилия - 1 ч.л.;
- яйце - 1 бр.;
- царевично нишесте - 1 с.л.;
- пудра захар - за поръсване.
Начин на приготвяне:
Бутер тестото се размразява и се разстила върху хартия за печене.
Крема сиренето се разбърква със захарта, ванилията и яйцето до гладък крем, след което се добавя нишестето.
Кремът се разпределя равномерно върху тестото, като се оставя свободен борд по краищата.
Боровинките се разпределят отгоре, леко се притискат и краищата на тестото се прегъват навътре и се нарязват.
Бутер сладкишът с боровинки се пече 25-30 минути в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят и хрупкава коричка. След изваждане се оставя да се охлади леко и се поръсва с пудра захар.
Комбинацията от крема сирене и нишесте предпазва бутер тестото от овлажняване и гарантира, че сладкишът остава хрупкав дори с пресни плодове, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еее...
Коментиран от #2
10:12 31.01.2026
2 Успя
До коментар #1 от "Еее...":Ли да се надуе?
10:18 31.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.