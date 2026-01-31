Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гръцки националист: Българите и турците ни колонизират

Гръцки националист: Българите и турците ни колонизират

31 Януари, 2026 09:16 1 119 16

Напрежение около покупките на имоти от българи в Северна Гърция

Гръцки националист: Българите и турците ни колонизират - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хиляди българи вече притежават жилища в Северна Гърция, а част от тях живеят там целогодишно. Точно този засилен интерес стана повод за остри политически реакции в южната ни съседка.

Според информация на НАП броят на българите с имоти в Гърция е нараснал рязко през последните години – от 772 души през 2020 г. до 3228 през 2024 г., като за 2025 г. все още няма окончателни данни, но тенденцията продължава. Брокерите отчитат ръст от около 50% при българските клиенти.​

Лидерът на крайнодясната националистическа партия „Гръцко решение“ Кириакос Велопулос определи покупката на имоти от българи и турци като „колонизиране“ и заплаха за националната сигурност. От парламентарната трибуна той заяви, че макар да са православни християни, това не оправдава, по думите му, „антинационално поведение“. Изказванията му предизвикаха сериозен отзвук сред българската общност в Гърция, съобщи "Нова телевизия".

Активисти и представители на бизнеса обаче отричат да има реално напрежение на местно ниво. Според българи, живеещи в страната, подобни думи са част от националистическа реторика, позната и в други държави, и не отразяват ежедневните отношения. Те подчертават, че към чужденците няма лошо отношение и че подобни изказвания не променят реалността извън парламента.

Междувременно гръцкият вестник Kathimerini описва районите с масово присъствие на български собственици като „българската ривиера“. Според брокери интересът започва да расте още преди ковид пандемията. На терен напрежение няма, но се усеща пазарен натиск – най-вече заради повишаването на цените и засилената конкуренция в популярните крайбрежни зони.

Все повече магазини, ресторанти и таверни се ориентират към българските клиенти – менюта и персонал на български вече не са рядкост. Това според местния бизнес не създава конфликти, а стимулира икономиката.

Българите често купуват имоти на едно и също място, което понякога поражда недоволство и спекулации, но реалният ефект върху районите е основно икономически – леко оскъпяване на имотите. Данните го потвърждават: цените, които преди години са били около 1000 евро на квадратен метър, днес при новото строителство започват от 2500 евро, в зависимост от локацията.

Най-често търсенето е мотивирано от спокойствие, сигурна инвестиция и близост до морето. Много от купувачите придобиват стари къщи, реновират ги и ги отдават под наем, което носи ползи за местния бизнес – от таверните до малките магазини и пекарни.

Напрежението ескалира и след като Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продавал църковни имоти на българи и турци. От Митрополията отговориха, че става дума за два имота, продадени преди години на православни християни – граждани на Европейския съюз, и определиха обвиненията като опит за разделение.

На въпросите дали Северна Гърция е обект на „колонизация“, местните представители са категорични – подобни твърдения не се подкрепят от никакви реални събития.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плочкаджия

    9 3 Отговор
    Изкупувам Беломорието връщаме си излаза 😏

    Коментиран от #2

    09:24 31.01.2026

  • 2 Програмист

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Плочкаджия":

    И аз имам 4 имота в ниа парамос

    Коментиран от #12

    09:24 31.01.2026

  • 3 Госあ

    9 3 Отговор
    откраднатите кинти от смешните еврофондчета, ганчетата засилват у Гърция и по екскурзии у чужбина.

    09:24 31.01.2026

  • 4 Гърците искат пътища и автомобили

    3 2 Отговор
    И въоръжение
    Ето го ефекта дългове от 350 милиарда евро

    09:26 31.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    4 3 Отговор
    На националиста можем да кажем - Какво ще определяш ти , като нямаш пари бе !!! Определя който купува!!!
    Т. Живков

    09:28 31.01.2026

  • 7 Фифи Перото

    5 4 Отговор
    Същото е в Св. Влас.
    Украинците са го окупирали и не допускат българи до заведения, автосервизи и детски градини.
    Дори си отвориха украинско училище в което преподават на руски.

    Коментиран от #15

    09:32 31.01.2026

  • 8 Ще съсипем

    3 2 Отговор
    и Гърция с нашата ци га н. ия.

    09:45 31.01.2026

  • 9 Оракула от Делфи

    5 2 Отговор
    Какво да кажем "ние с гайдите" ,като имаме заселени 300 000 Руски орки ,
    по Българските земи ,
    които управляват България от 1876 година насам???

    09:46 31.01.2026

  • 10 Боздуган

    2 0 Отговор
    Господин грък, виж ни демографията. Нищо не колонизираме, а изчезваме! Турците са друга бира.

    09:46 31.01.2026

  • 11 Георги

    1 0 Отговор
    оо да! За това влязохме в Шенген и еврозоната - за да ги превземе по-лесно, че иначе с тея гранични проверки и постоянна смяна на валутата не си заслужаваше.

    09:47 31.01.2026

  • 12 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Програмист":

    сигурно си и веган - иначе защо да се хвалиш с нещо, което никой не го интересува.

    09:48 31.01.2026

  • 13 Свобода за Гърция

    1 2 Отговор
    Национализация! Изгонете българските олигарси. Плевню изгонете. Стига е грабил ...

    09:49 31.01.2026

  • 14 Джо

    2 0 Отговор
    Гърците са си виновни, що си продават имотите?! Щото са алчни.

    09:49 31.01.2026

  • 15 Напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фифи Перото":

    украинците там са мн по културни и възпитани от местните диваци. Рушляците станаха проблем и то след СВО на кремълските тикви.

    09:51 31.01.2026

  • 16 Добре дошли

    0 1 Отговор
    на нашите украински братя и сестри в България!
    Добре дошли и на руските братя и сестри, бягащи от ботуша на Путин!

    09:51 31.01.2026

Новини по държави:
