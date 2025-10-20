Новини
Макрон на официално посещение в Словения за укрепване на двустранните отношения

20 Октомври, 2025 08:15 459 6

  • словения-
  • еманюел макрон-
  • двустранни отношения-
  • посещение

Фокус върху стратегическо партньорство, ЕС и икономическо сътрудничество

Макрон на официално посещение в Словения за укрепване на двустранните отношения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон е на официално посещение в Словения днес и утре по покана на словенския премиер Роберт Голоб, съобщава словенската новинарска агенция STA, предава БТА.

Визитата е първата на Макрон в Словения след срещата на върха на неформалната група МЕД 9, която обединява средиземноморските страни от ЕС, провела се днес в словенския адриатически курорт Порторож. Тя цели да укрепи допълнително двустранните връзки между двете държави.

Днес следобед Макрон ще бъде посрещнат в адриатическия град Копер, а утре сутринта ще се проведат срещи в столицата Любляна. В края на визитата е предвидена съвместна пресконференция на двамата лидери.

Според пресслужбата на словенското правителство, цитирана от държавната телевизия RTV Slo, визитата е важен етап в задълбочаването на стратегическото партньорство между Словения и Франция. Двете страни споделят сходни позиции по ключови въпроси на ЕС и международната общност и развиват широко икономическо сътрудничество.


Словения
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя дали знае, че

    7 1 Отговор
    е пътник.

    08:16 20.10.2025

  • 2 Макрончо

    5 1 Отговор
    Търси къде да се пресели , като го изгонят от Франция!

    08:26 20.10.2025

  • 3 Всичкото е Мара втасала

    3 1 Отговор
    с Франция всичко е наред! И да не остане без работа, ще оправя и Словения

    08:27 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    1 1 Отговор
    Микрончо оправи стабилността в африканци, сега отива да укрепва международните отношуния. Само се натиска и обикаля по света все едно е някъв фактор, а правителството му я изкара до нова година, я не.

    08:43 20.10.2025

  • 6 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    До Словения ли стигна, а щеше да громиш Русия.
    Хайде после в България и малката България с име Македония.

    08:44 20.10.2025

