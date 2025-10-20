Макрон на официално посещение в Словения за укрепване на двустранните отношения

Френският президент Еманюел Макрон е на официално посещение в Словения днес и утре по покана на словенския премиер Роберт Голоб, съобщава словенската новинарска агенция STA, предава БТА.

Визитата е първата на Макрон в Словения след срещата на върха на неформалната група МЕД 9, която обединява средиземноморските страни от ЕС, провела се днес в словенския адриатически курорт Порторож. Тя цели да укрепи допълнително двустранните връзки между двете държави.

Днес следобед Макрон ще бъде посрещнат в адриатическия град Копер, а утре сутринта ще се проведат срещи в столицата Любляна. В края на визитата е предвидена съвместна пресконференция на двамата лидери.

Според пресслужбата на словенското правителство, цитирана от държавната телевизия RTV Slo, визитата е важен етап в задълбочаването на стратегическото партньорство между Словения и Франция. Двете страни споделят сходни позиции по ключови въпроси на ЕС и международната общност и развиват широко икономическо сътрудничество.