Част от магистрала рухна в Португалия след наводнения, евакуирани са 3000 души

Част от магистрала между Лисабон и Порто се срути снощи в Португалия, след като обилни валежи и наводнения доведоха до скъсване на дига, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В северната част на страната са евакуирани около 3000 души.
Дигата край река Мондего, близо до град Коимбра, се е скъсала в района на подпорна колона на магистралата, съобщи кметицата Ана Абруньоса.
„Коимбра и околните градове изпитват много тежки проблеми заради наводненията, някои са изолирани… Обстановката е изключително нестабилна“, заяви тя пред националната телевизия RTP.
Премиерът Луиш Монтенегро по-рано предупреди, че властите са „на границата на капацитета да задържат тези води“.
Градските власти в Коимбра наредиха късно снощи евакуацията на 3000 души като предпазна мярка заради опасност от преливане на реката. Операцията продължава и днес.
Представител на местната гражданска защита предупреди, че съществува риск язовирът „Агиейра“, разположен на около 35 километра североизточно от Коимбра, да прелее, което може да доведе до нови наводнения и скъсване на диги.
Вследствие на проливните дъждове се е срутила и част от някогашната градска стена на Коимбра, разположена на хълм край един от най-старите университетски градове в Европа.
От края на миналия месец поредица от бури засегнаха основно централната и южната част на Португалия. Те нанесоха щети по покриви, причиниха наводнения в няколко града и оставиха стотици хиляди домакинства без електрозахранване за дни. Най-малко 15 души са загинали вследствие на бурите.
След временно затишие тази седмица явление, известно като „атмосферна река“, донесе големи количества влага от тропиците, предизвиквайки нови обилни валежи и в северната част на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Бесен - Язовец
Коментиран от #4
11:07 12.02.2026
4 вечна слава на путин
До коментар #3 от "Бесен - Язовец":важното е войната да продължава до последния бадеровец!
11:10 12.02.2026
