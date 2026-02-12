Част от магистрала рухна в Португалия след наводнения, евакуирани са 3000 души

Част от магистрала между Лисабон и Порто се срути снощи в Португалия, след като обилни валежи и наводнения доведоха до скъсване на дига, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В северната част на страната са евакуирани около 3000 души.

Дигата край река Мондего, близо до град Коимбра, се е скъсала в района на подпорна колона на магистралата, съобщи кметицата Ана Абруньоса.

„Коимбра и околните градове изпитват много тежки проблеми заради наводненията, някои са изолирани… Обстановката е изключително нестабилна“, заяви тя пред националната телевизия RTP.

Премиерът Луиш Монтенегро по-рано предупреди, че властите са „на границата на капацитета да задържат тези води“.

Градските власти в Коимбра наредиха късно снощи евакуацията на 3000 души като предпазна мярка заради опасност от преливане на реката. Операцията продължава и днес.

Представител на местната гражданска защита предупреди, че съществува риск язовирът „Агиейра“, разположен на около 35 километра североизточно от Коимбра, да прелее, което може да доведе до нови наводнения и скъсване на диги.

Вследствие на проливните дъждове се е срутила и част от някогашната градска стена на Коимбра, разположена на хълм край един от най-старите университетски градове в Европа.

От края на миналия месец поредица от бури засегнаха основно централната и южната част на Португалия. Те нанесоха щети по покриви, причиниха наводнения в няколко града и оставиха стотици хиляди домакинства без електрозахранване за дни. Най-малко 15 души са загинали вследствие на бурите.

След временно затишие тази седмица явление, известно като „атмосферна река“, донесе големи количества влага от тропиците, предизвиквайки нови обилни валежи и в северната част на страната.