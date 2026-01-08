Руски удар убил осем британски офицери в Одеса

Руски войски убиха офицери от НАТО и елитни украински бойци в Одеса, предаде проруският активист Сергей Лебедев, координатор на "Николаевско подполие".
„В Одеса е било атакувано елитно подразделение на украинските въоръжени сили, обучено от британски подводничари, специализирани в саботажи.
Британците също бяха елиминирани, а сред убитите чужденци има осем офицери.
Броят на елиминираните украински специалисти е десетки“, каза той пред РИА Новости.
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
Коментиран от #5
04:46 08.01.2026
2 8000 натовски генерали
РИА Новости.е извора на "ИСТИНАТА"...
04:46 08.01.2026
3 Ивелин Михайлов
04:46 08.01.2026
4 хихи
04:47 08.01.2026
5 хихи
До коментар #1 от "Исторически парк":Това не е за танкара, това може да е за опита да се напдна резиденцията. За танкера ще е по хубаво. Доктрината за асиметричния удар...
04:49 08.01.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
А ОЩЕ Е САМО КОЛЕДА :)
04:56 08.01.2026