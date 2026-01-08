Новини
Руски удар убил осем британски офицери в Одеса
Руски удар убил осем британски офицери в Одеса

8 Януари, 2026 04:34, обновена 8 Януари, 2026 04:42 510 6

Информацията предаде проруският активист Сергей Лебедев, координатор на "Николаевско подполие"

Руски удар убил осем британски офицери в Одеса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски войски убиха офицери от НАТО и елитни украински бойци в Одеса, предаде проруският активист Сергей Лебедев, координатор на "Николаевско подполие".

„В Одеса е било атакувано елитно подразделение на украинските въоръжени сили, обучено от британски подводничари, специализирани в саботажи.

Британците също бяха елиминирани, а сред убитите чужденци има осем офицери.

Броят на елиминираните украински специалисти е десетки“, каза той пред РИА Новости.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    7 6 Отговор
    Като крадат танкери, така ще е 😏

    Коментиран от #5

    04:46 08.01.2026

  • 2 8000 натовски генерали

    6 8 Отговор
    са били убити с този удар...

    РИА Новости.е извора на "ИСТИНАТА"...

    04:46 08.01.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    6 4 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Русия и й пожелава още много убити натовци!

    04:46 08.01.2026

  • 4 хихи

    5 1 Отговор
    От няколко дни новините от Украйна подозрително липсваха и ето тазаи сутрин еднонремено политнекоректна и много хубава новина

    04:47 08.01.2026

  • 5 хихи

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Това не е за танкара, това може да е за опита да се напдна резиденцията. За танкера ще е по хубаво. Доктрината за асиметричния удар...

    04:49 08.01.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    И ДВАМА АМЕРИКАНЦИ СА ДАЛИ ФИРА :)
    ......
    А ОЩЕ Е САМО КОЛЕДА :)

    04:56 08.01.2026

