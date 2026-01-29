Автомобил се блъсна няколко пъти във вратата на синагога в Ню Йорк

Кола се блъсна няколко пъти в синагога в Бруклин, Ню Йорк, съобщи New York Post.
При инцидента не е пострадал, уточнява изданието.
Шофьорът е задържан и обяснил, че колата се е подхлъзнала към входа на синагогата.
Изданието обаче отбелязва, че превозното средство е ударило вратите на сградата поне четири пъти.
Полицията разследва инцидента.
