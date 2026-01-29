Новини
Свят »
САЩ »
Автомобил се блъсна няколко пъти във вратата на синагога в Ню Йорк

Автомобил се блъсна няколко пъти във вратата на синагога в Ню Йорк

29 Януари, 2026 06:09, обновена 29 Януари, 2026 06:13 563 6

  • автомобил-
  • синагога-
  • ню йорк

Водачът е арестуван

Автомобил се блъсна няколко пъти във вратата на синагога в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кола се блъсна няколко пъти в синагога в Бруклин, Ню Йорк, съобщи New York Post.

При инцидента не е пострадал, уточнява изданието.

Шофьорът е задържан и обяснил, че колата се е подхлъзнала към входа на синагогата.

Изданието обаче отбелязва, че превозното средство е ударило вратите на сградата поне четири пъти.

Полицията разследва инцидента.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    9 1 Отговор
    Ех, тия евреи, що така всички ги мразят!?

    Коментиран от #4, #6

    06:15 29.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    2 0 Отговор
    егати вратата четири пъти е издържала на колата таран.

    06:17 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДОНАЛД ДЪК ПАТОКА...

    5 0 Отговор
    Общ брой: САЩ са извършили близо 400 военни нападения над други държави от създаването си до 2026 г..те са най бандитската дръжааааа след исраиль...

    06:30 29.01.2026

  • 6 Дж. Борн

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Не всички, само иди0Tите!

    06:37 29.01.2026