Япония отива на предсрочни избори след разпускането на парламента

23 Януари, 2026 08:25 558 10

Премиерът Санае Такаичи търси по-силен мандат на фона на висока обществена подкрепа

Япония отива на предсрочни избори след разпускането на парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Японският министър-председател Санае Такаичи официално разпусна Камарата на представителите - долната камара на парламента, с което страната навлиза в кампания за предсрочни парламентарни избори. Гласуването е насрочено за 8 февруари, съобщава агенция Киодо, предава БТА.

Още на 19 януари Такаичи обяви намерението си да предприеме този ход, като целта е управляващото правителство да се възползва от високото си обществено одобрение и да си осигури по-стабилен и ясен мандат за управление.

Според последните социологически проучвания премиерът се радва на около 70 процента подкрепа сред избирателите. Въпреки това управляващата коалиция разполага с минимално мнозинство в парламента, което затруднява прокарването на ключови политики и законодателни инициативи, отбелязват медиите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мале малеее

    1 0 Отговор
    Тоя Путин им разказа играта и на джапанките, само урZула се опъва..., за сега.

    Коментиран от #10

    08:28 23.01.2026

  • 2 Хм...

    1 0 Отговор
    Тая пък кога успя да се здрависа със зеле?!?

    08:34 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    1 0 Отговор
    Да не видят нещо от нас.

    08:42 23.01.2026

  • 6 Стенли

    0 0 Отговор
    Брей много бързи тези японци за двадесет дни правят избори 😁

    08:42 23.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    В доме,где резной пааалииисааад!

    08:43 23.01.2026

  • 9 Тушира Микура

    3 0 Отговор
    Джапанките правят избори, СЛЕД РАЗПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА. Така че, цървулите в НС, ако обичат, да си събират бохчите и дисагите и да се прибират на село.

    08:53 23.01.2026

  • 10 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мале малеее":

    Коментираш без да си прочел статията. Типична копейка. Премиерът има 70% одобрение, но управляващата коалиция е с минимално мнозинство в парламента. Премиерът предизвиква предсрочни избори за да спечели повече депутати. Така кабинетът ще работи по-лесно. Какъв Путин те гони? Япония си е супер без руски ресурси. Нефт внася от арабите, а газ от Австралия.

    09:02 23.01.2026

