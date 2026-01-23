Япония отива на предсрочни избори след разпускането на парламента

Японският министър-председател Санае Такаичи официално разпусна Камарата на представителите - долната камара на парламента, с което страната навлиза в кампания за предсрочни парламентарни избори. Гласуването е насрочено за 8 февруари, съобщава агенция Киодо, предава БТА.
Още на 19 януари Такаичи обяви намерението си да предприеме този ход, като целта е управляващото правителство да се възползва от високото си обществено одобрение и да си осигури по-стабилен и ясен мандат за управление.
Според последните социологически проучвания премиерът се радва на около 70 процента подкрепа сред избирателите. Въпреки това управляващата коалиция разполага с минимално мнозинство в парламента, което затруднява прокарването на ключови политики и законодателни инициативи, отбелязват медиите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мале малеее
Коментиран от #10
08:28 23.01.2026
2 Хм...
08:34 23.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
08:42 23.01.2026
6 Стенли
08:42 23.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸
До коментар #7 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":В доме,где резной пааалииисааад!
08:43 23.01.2026
9 Тушира Микура
08:53 23.01.2026
10 Факти
До коментар #1 от "Мале малеее":Коментираш без да си прочел статията. Типична копейка. Премиерът има 70% одобрение, но управляващата коалиция е с минимално мнозинство в парламента. Премиерът предизвиква предсрочни избори за да спечели повече депутати. Така кабинетът ще работи по-лесно. Какъв Путин те гони? Япония си е супер без руски ресурси. Нефт внася от арабите, а газ от Австралия.
09:02 23.01.2026