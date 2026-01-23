Япония отива на предсрочни избори след разпускането на парламента

Японският министър-председател Санае Такаичи официално разпусна Камарата на представителите - долната камара на парламента, с което страната навлиза в кампания за предсрочни парламентарни избори. Гласуването е насрочено за 8 февруари, съобщава агенция Киодо, предава БТА.

Още на 19 януари Такаичи обяви намерението си да предприеме този ход, като целта е управляващото правителство да се възползва от високото си обществено одобрение и да си осигури по-стабилен и ясен мандат за управление.

Според последните социологически проучвания премиерът се радва на около 70 процента подкрепа сред избирателите. Въпреки това управляващата коалиция разполага с минимално мнозинство в парламента, което затруднява прокарването на ключови политики и законодателни инициативи, отбелязват медиите.