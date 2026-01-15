Венецуела освободи 14 журналисти и медийни сътрудници, сред тях известни опозиционни фигури

Съюзът на венецуелските журналисти съобщи за освобождаването на 14 журналисти и медийни сътрудници, сред които опозиционният активист Роланд Кареньо и политологът и издател Никмер Еванс. Информацията беше разпространена от испанската информационна агенция ЕФЕ, предава БТА.

Роланд Кареньо, известен като активен представител на опозицията, бе задържан на 2 август 2024 г., непосредствено след президентските избори, на които избирателните власти обявиха за победител действащия президент Николас Мадуро. Резултатите от вота бяха оспорени от опозицията, която твърди, че техният кандидат Едмундо Гонсалес Урутия е спечелил изборите.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ синдикатът уточни, че сред освободените са още Виктор Угас, Карлос Маркано, Рафаел Гарсия, Леандро Палмар, Белисарио Кубиан, Хулио Балса, Накари Рамос, Джани Гонсалес, Карлос Хулио Рохас, Габриел Гонсалес, Луис Лопес и Рамон Сентено. Последният е бил в ареста близо четири години. Организацията публикува и снимка от срещата на Сентено с майка му, като подчерта, че състоянието му е стабилно, въпреки наличието на здравословни проблеми.

Кареньо е бил задържан и през октомври 2020 г. по обвинения за финансиране на тероризъм и заговор, а през октомври 2023 г. е освободен в рамките на политическо споразумение между управляващите и опозицията. Никмер Еванс, който ръководи онлайн новинарски сайт, е бил арестуван през декември 2025 г., след предходно задържане през 2020 г. по обвинения в „подбуждане към омраза“.

Настоящите освобождавания последваха изявление от 8 януари на председателя на венецуелския парламент Хорхе Родригес, който обяви, че предстои освобождаването на „значителен брой“ задържани лица. По данни на правозащитни организации до неделя във Венецуела е имало над 800 политически затворници.

Междувременно Асоциацията на венецуелските журналисти в изгнание отправи призив към властите да освободят всички останали задържани журналисти, да прекратят практиките на преследване, цензура и тормоз над медиите, както и да отменят законодателството, което ограничава свободата на словото.