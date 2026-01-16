Чешки гражданин, задържан за заговор срещу Мадуро, бе освободен от затвор във Венецуела

Чешки гражданин, който излежаваше присъда във венецуелски затвор от 2024 г., е бил освободен заедно с група други чуждестранни задържани, съобщи министърът на външните работи на Чехия Петър Мацинка, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според информация на чешките медии, мъжът е бил обвинен във връзка с предполагаем план за убийство на президента Николас Мадуро и участие в опит за сваляне на правителството в Каракас.

Председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес обяви в сряда, че броят на освободените политически затворници в страната вече надхвърля 400. Правозащитни организации обаче оспорват тези данни и твърдят, че реалният брой на освободените през последните дни е значително по-нисък - между 60 и 70 души.