Чешки гражданин, задържан за заговор срещу Мадуро, бе освободен от затвор във Венецуела

16 Януари, 2026 12:23 331 1

Мъжът е бил сред чужденците, задържани по обвинения за заговор срещу режима на Николас Мадуро

Чешки гражданин, задържан за заговор срещу Мадуро, бе освободен от затвор във Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чешки гражданин, който излежаваше присъда във венецуелски затвор от 2024 г., е бил освободен заедно с група други чуждестранни задържани, съобщи министърът на външните работи на Чехия Петър Мацинка, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според информация на чешките медии, мъжът е бил обвинен във връзка с предполагаем план за убийство на президента Николас Мадуро и участие в опит за сваляне на правителството в Каракас.

Председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес обяви в сряда, че броят на освободените политически затворници в страната вече надхвърля 400. Правозащитни организации обаче оспорват тези данни и твърдят, че реалният брой на освободените през последните дни е значително по-нисък - между 60 и 70 души.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    0 0 Отговор
    Ся да задържат Тръмп!

    12:32 16.01.2026