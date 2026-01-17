Новини
Китайски военни разиграха "обезглавяващ удар" срещу ръководството на Тайван за по-малко от 2 минути
  Тема: Тайван

Китайски военни разиграха "обезглавяващ удар" срещу ръководството на Тайван за по-малко от 2 минути

17 Януари, 2026 08:17, обновена 17 Януари, 2026 08:23

  • тайван-
  • китай-
  • военни-
  • учение

Мястото, времето и имената на конкретните подразделения, участващи в учението, не бяха разкрити, съобщи Nikkei Asia

Китайски военни разиграха "обезглавяващ удар" срещу ръководството на Тайван за по-малко от 2 минути - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайските военни проведоха ударно учение за „обезглавяващ удар“, симулирайки отстраняване на ръководството на Тайван, съобщава Nikkei Asia.

Мястото, времето и имената на конкретните подразделения, участващи в учението, не бяха разкрити.

Новите учения на Китай вероятно целят демонстриране на възможности, подобни на демонстрираните по време на операцията на САЩ за залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро, пише списанието.

Според кадри от Централната китайска телевизия (CCTV), учението е включвало идентифициране на целева сграда с помощта на военен дрон, последвано от нощен набег от екип на специалните части.

Съобщава се, че екипът е използвал арбалети от военен клас, за да заобиколи вражеските охранителни постове и да елиминира четирима „терористи“.

Симулираното нападение е завършено за по-малко от две минути.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    10 4 Отговор
    Новият световен ред се крепи на силата.

    Коментиран от #28

    08:26 17.01.2026

  • 2 Фен

    6 6 Отговор
    Ами след като Тръмп им показа, как се прави...

    08:27 17.01.2026

  • 3 Симулация!

    8 2 Отговор
    НО!
    Само за сега...!

    Коментиран от #10

    08:28 17.01.2026

  • 4 Хаха

    5 4 Отговор
    Китайските военни са също толкова смахнати като троловете тук.

    08:28 17.01.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    10 2 Отговор
    Догодина Китай ще отвлече Тръмп 😏

    Коментиран от #29

    08:29 17.01.2026

  • 6 хе хе

    4 8 Отговор
    Самите китайци си признават, че китайската армия е книжен дракон.

    Коментиран от #9

    08:29 17.01.2026

  • 7 Исторически парк

    7 4 Отговор
    Китай е новата Америка

    08:29 17.01.2026

  • 8 Комунизма

    2 6 Отговор
    Си отива от целия свят. Това е новия световен ред

    Коментиран от #13

    08:29 17.01.2026

  • 9 Военен

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "хе хе":

    Само дето натупаха американците в Корея през 50те без дори да имат артилерия 😉

    Коментиран от #12, #16

    08:30 17.01.2026

  • 10 така е

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Симулация!":

    То и децата от руската Юнная армия тренираха върху макет на Райхстага....

    08:30 17.01.2026

  • 11 Госあ

    0 2 Отговор
    Давайте момчета ! И да се знае.

    08:30 17.01.2026

  • 12 хе хе

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Военен":

    Надупали са чушки. Дай нещо от 18ти век.

    Коментиран от #14

    08:30 17.01.2026

  • 13 Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Комунизма":

    В КИТАЙ няма комунизъм, а държавен капитализъм, ама г аню живее още в миналия век

    Коментиран от #15, #18

    08:31 17.01.2026

  • 14 Военен

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Американците поемат китайски чушки в дупките и плачат

    Коментиран от #17

    08:31 17.01.2026

  • 15 Бегай

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    Ставай пекинец

    08:33 17.01.2026

  • 16 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Военен":

    Понеже китайците са много по натупването, редовно изчезват безследно разни китайски генерали и всички ги обхваща рязка амнезия че са съществували. От натупването ще да е.

    08:33 17.01.2026

  • 17 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Военен":

    Това през 18 Век, или по времето на Луи XIV?

    08:34 17.01.2026

  • 18 Я бе

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    КАжи как се казва партията дето управлява Китай без да допуска опозиция от ВСВ насам

    Коментиран от #19

    08:35 17.01.2026

  • 19 Костадин съм

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Я бе":

    Много питаш ти.

    08:36 17.01.2026

  • 20 Госあ

    0 8 Отговор
    Книжния тигър притежава една много завидна територия 😂 А островът и принадлежи и според международното право, което Китай спазва.

    Коментиран от #22

    08:36 17.01.2026

  • 21 Джеки Чан

    4 4 Отговор
    А срещу обора за 8 мин.

    08:37 17.01.2026

  • 22 така е

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    Но притежанието на тази територия не е резултат от моженето на книжния тигър.

    Коментиран от #25

    08:37 17.01.2026

  • 23 Китай

    5 4 Отговор
    го могат само на анимационни филми. САЩ го могат наистина. Откакто Мадуро отече, всички диктаторчета са по-ниски от тревата

    08:38 17.01.2026

  • 24 Госあ

    0 5 Отговор
    Това, че Дания и ЕС мънкат и са готови да подарят Гренландия на сащ, изобщо не означава, че Китай трябва за прави с Тайван

    Коментиран от #26

    08:38 17.01.2026

  • 25 Госあ

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "така е":

    Аха, добре 😂 И я притежава от няколко хиляди години също така.

    Коментиран от #27

    08:39 17.01.2026

  • 26 виж ся

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Хич не ми пука за не особено умните американци гласували за Тръмп. Дори ак опиташ мене, малко им е. Между временно истинските американци масово получават чужди паспорти и се махат от територията. Последно Джордж Клуни стана гражданин на омразната Франция.

    08:41 17.01.2026

  • 27 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Госあ":

    Даже няколко стотици хиляди години. Вервай ми.
    А междувременно погледни картата от Втората световна война и до къде се е разпростирала японската империя.

    08:42 17.01.2026

  • 28 Ердоган

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    На копейките им казах, щом позволиха на Путлер да води завоевателна война през 21 век, ще наточат зъби и други диктатори, дано само комшията не измисли, че имало нацисти в Румелия

    Коментиран от #31

    08:43 17.01.2026

  • 29 Най-вече

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    Мелани по прашки.

    08:44 17.01.2026

  • 30 Накрая

    2 1 Отговор
    китайска работа....

    08:44 17.01.2026

  • 31 бхаха

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ердоган":

    Турския народ уважава българите, защото българското държавно устройство е в основата на модерната турска държава. Всеки българин ходил по някаква причина в Турция е забелязал с каква почит се отнасят обикновените турци към българите.

    08:46 17.01.2026

  • 32 ясно

    0 0 Отговор
    Това е реакцията на акцията срещу Мадуро.
    Засега китайската реакция е само имагинерна, де. Но като нищо ще се опитат да арестуват някого за баланс.

    08:48 17.01.2026

