Китайски военни разиграха "обезглавяващ удар" срещу ръководството на Тайван за по-малко от 2 минути

Китайските военни проведоха ударно учение за „обезглавяващ удар“, симулирайки отстраняване на ръководството на Тайван, съобщава Nikkei Asia.
Мястото, времето и имената на конкретните подразделения, участващи в учението, не бяха разкрити.
Новите учения на Китай вероятно целят демонстриране на възможности, подобни на демонстрираните по време на операцията на САЩ за залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро, пише списанието.
Според кадри от Централната китайска телевизия (CCTV), учението е включвало идентифициране на целева сграда с помощта на военен дрон, последвано от нощен набег от екип на специалните части.
Съобщава се, че екипът е използвал арбалети от военен клас, за да заобиколи вражеските охранителни постове и да елиминира четирима „терористи“.
Симулираното нападение е завършено за по-малко от две минути.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
