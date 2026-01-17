"Летяща болница" кацна в Грозни и се върна в Москва на фона на слуховете за тежкото здравословно състояние на Кадиров

Самолет, използван от руското Министерство на извънредните ситуации като „летяща болница“, е пристигнал в Грозни, столицата на Чечня, сочат данни на Flightradar24.
Самолетът Ан-148-100ЕМ се е върнал в Москва, кацайки на летище Внуково в 1:10 ч. сутринта местно време.
Първата „летяща болница“ се появи в Русия през 2013 г. Модулът на борда на Ан-148 е оборудван с модернизирано медицинско оборудване, което позволява наблюдение на пациентите по време на полет и терапевтични процедури.
Преди това заместник-министърът на извънредните ситуации Виктор Яцуценко обяви, че министерството ще получи девет нови хеликоптера Ми-38 до края на годината. Те могат да се използват за превоз на товари и пътници, търсене и спасяване, както и за полети над водата. Максималната скорост на хеликоптера е 300 км/ч.
През седмицата лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, цитиран от ТАСС и Фокус.
"Кълна се в Аллах, нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха. Единственото нещо, което не мога да понасям, е пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?“, заяви Кадиров.
По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република. Твърди се, че политикът е страдал от бъбречна недостатъчност и състоянието му е оценено като сериозно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
10:18 17.01.2026
2 Кадиров е хванал Спин
Твърдят месни инфлуенсъри
10:18 17.01.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:19 17.01.2026
4 Защо не е на Фронта
Който превзе киев Онлайн 10 пъти за 5 дни
10:20 17.01.2026
5 Сила
10:25 17.01.2026
6 стоян георгиев
10:26 17.01.2026
7 Свободен
Чудесен завършек за толкова долно същество!
10:36 17.01.2026
8 Тома
10:43 17.01.2026