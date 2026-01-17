Новини
"Летяща болница" кацна в Грозни и се върна в Москва на фона на слуховете за тежкото здравословно състояние на Кадиров

17 Януари, 2026 10:07, обновена 17 Януари, 2026 10:16 985 8

  • кадиров-
  • самолет-
  • болница-
  • грозни-
  • чечения-
  • русия

Самолетът Ан-148-100ЕМ е кацнал на летище Внуково в 1:10 ч. сутринта местно време

"Летяща болница" кацна в Грозни и се върна в Москва на фона на слуховете за тежкото здравословно състояние на Кадиров - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет, използван от руското Министерство на извънредните ситуации като „летяща болница“, е пристигнал в Грозни, столицата на Чечня, сочат данни на Flightradar24.

Самолетът Ан-148-100ЕМ се е върнал в Москва, кацайки на летище Внуково в 1:10 ч. сутринта местно време.

Първата „летяща болница“ се появи в Русия през 2013 г. Модулът на борда на Ан-148 е оборудван с модернизирано медицинско оборудване, което позволява наблюдение на пациентите по време на полет и терапевтични процедури.

Преди това заместник-министърът на извънредните ситуации Виктор Яцуценко обяви, че министерството ще получи девет нови хеликоптера Ми-38 до края на годината. Те могат да се използват за превоз на товари и пътници, търсене и спасяване, както и за полети над водата. Максималната скорост на хеликоптера е 300 км/ч.

През седмицата лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, цитиран от ТАСС и Фокус.

"Кълна се в Аллах, нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха. Единственото нещо, което не мога да понасям, е пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?“, заяви Кадиров.

По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република. Твърди се, че политикът е страдал от бъбречна недостатъчност и състоянието му е оценено като сериозно.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 6 Отговор
    Дано се оправи човека.Здравето е най голямото богатство.

    10:18 17.01.2026

  • 2 Кадиров е хванал Спин

    7 9 Отговор
    От козата му
    Твърдят месни инфлуенсъри

    10:18 17.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор
    Кадирката и ЧЕЧНЯ са пример за тва , как можеш най тарикатски да смучеш от пр о с та та мечка с мания за величие , и да и забиеш нож в гърба когато му дойде времето

    10:19 17.01.2026

  • 4 Защо не е на Фронта

    7 4 Отговор
    Тикток Война
    Който превзе киев Онлайн 10 пъти за 5 дни

    10:20 17.01.2026

  • 5 Сила

    3 5 Отговор
    Груз 200 ....и сина му катастрофирал тежко , идва края на клана Ахмак !!!

    10:25 17.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Сина му са го катастрофирали.явно на путин ме му харесва идеята той да поеме чечня след баща.му.

    10:26 17.01.2026

  • 7 Свободен

    0 1 Отговор
    Бавно, но сигурно се пълни с урина.а!
    Чудесен завършек за толкова долно същество!

    10:36 17.01.2026

  • 8 Тома

    0 0 Отговор
    Кадиров го погребват всяка година.

    10:43 17.01.2026

Новини по държави:
