Самолет, използван от руското Министерство на извънредните ситуации като „летяща болница“, е пристигнал в Грозни, столицата на Чечня, сочат данни на Flightradar24.

Самолетът Ан-148-100ЕМ се е върнал в Москва, кацайки на летище Внуково в 1:10 ч. сутринта местно време.

Първата „летяща болница“ се появи в Русия през 2013 г. Модулът на борда на Ан-148 е оборудван с модернизирано медицинско оборудване, което позволява наблюдение на пациентите по време на полет и терапевтични процедури.

Преди това заместник-министърът на извънредните ситуации Виктор Яцуценко обяви, че министерството ще получи девет нови хеликоптера Ми-38 до края на годината. Те могат да се използват за превоз на товари и пътници, търсене и спасяване, както и за полети над водата. Максималната скорост на хеликоптера е 300 км/ч.

През седмицата лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, цитиран от ТАСС и Фокус.



"Кълна се в Аллах, нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха. Единственото нещо, което не мога да понасям, е пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?“, заяви Кадиров.



По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република. Твърди се, че политикът е страдал от бъбречна недостатъчност и състоянието му е оценено като сериозно.