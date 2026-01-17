Китайската ракета CERES-2 се разби още при дебютното си изстрелване

Първият старт на китайската ракета CERES-2 приключи с провал, съобщава China Daily, предава Фокус.

CERES-2 представлява нов модел ракета-носител с твърдо гориво, разработен от частната компания Galactic Energy.

Изстрелването се проведе от космодрума Джуджуан в 12:08 пекинско време (08:08 по космическо време). По време на полета се е появила извънредна ситуация, която е довела до неуспех на мисията. Екипи от специалисти вече разследват причините за аварията.

Това не е първият неуспешен старт в Китай напоследък. Преди това изстрелването на спътника „Шицзян-32“ от космодрума Сичан също завърши с неуспех, след като ракета-носител „Чанчжън-3B“ претърпя авария в хода на полета поради възникнала аномалия.