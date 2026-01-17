Китайската ракета CERES-2 се разби още при дебютното си изстрелване

Първият старт на китайската ракета CERES-2 приключи с провал, съобщава China Daily, предава Фокус.
CERES-2 представлява нов модел ракета-носител с твърдо гориво, разработен от частната компания Galactic Energy.
Изстрелването се проведе от космодрума Джуджуан в 12:08 пекинско време (08:08 по космическо време). По време на полета се е появила извънредна ситуация, която е довела до неуспех на мисията. Екипи от специалисти вече разследват причините за аварията.
Това не е първият неуспешен старт в Китай напоследък. Преди това изстрелването на спътника „Шицзян-32“ от космодрума Сичан също завърши с неуспех, след като ракета-носител „Чанчжън-3B“ претърпя авария в хода на полета поради възникнала аномалия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Линда
11:28 17.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
Така е било и така ще бъде завинаги!
Коментиран от #4
11:31 17.01.2026
4 Хаха
До коментар #3 от "Българин":Сериозно ли говориш. Да не си пил газ.
Коментиран от #5
11:33 17.01.2026
5 Линда
До коментар #4 от "Хаха":Той тоя кво е пил , ама не знае и не помни
11:36 17.01.2026
6 Нищо ново
Китайците през 80-те години бяха обект на вицове, колко са зле... По-зле от нас бяха тогава. Ама днес вече никой не им се смее.
Коментиран от #11
11:40 17.01.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:41 17.01.2026
8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
За кумунизъма и качеството на ЧАЙНИЦИТЕ...
АПРОПО...ТЕЗИ СА 197%по вредни от ссср....
11:47 17.01.2026
9 хъхъ
11:49 17.01.2026
10 Бойлер
11:51 17.01.2026
11 ЕЛЛИН
До коментар #6 от "Нищо ново":В статията става дума за китайски частен производител . Неговия американски еквивалент е SPACE X - прави революция в астронавтиката (космонавтиката) ! Например ракетата Falcon-9 , чиято първа степен се приземява вертикално не е ли новост ?
Коментиран от #15
12:05 17.01.2026
12 Антикомуне
12:08 17.01.2026
13 Питам
12:11 17.01.2026
14 Лут
12:14 17.01.2026
15 "нищо ново"
До коментар #11 от "ЕЛЛИН":е за работата по сложни технически проекти. Докато проработят, се иска много инжинерна и техническа работа... От идеята до безотказната работа, минава много време и разочарования...
12:15 17.01.2026
16 Хипотетично
12:26 17.01.2026
17 така е.
12:27 17.01.2026