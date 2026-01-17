Новини
Китайската ракета CERES-2 се разби още при дебютното си изстрелване

17 Януари, 2026 11:24, обновена 17 Януари, 2026 11:38 1 178 17

  • китай-
  • ракета-
  • изстрелване-
  • провал

Частният производител Galactic Energy разследва причините за аварията

Китайската ракета CERES-2 се разби още при дебютното си изстрелване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първият старт на китайската ракета CERES-2 приключи с провал, съобщава China Daily, предава Фокус.

CERES-2 представлява нов модел ракета-носител с твърдо гориво, разработен от частната компания Galactic Energy.

Изстрелването се проведе от космодрума Джуджуан в 12:08 пекинско време (08:08 по космическо време). По време на полета се е появила извънредна ситуация, която е довела до неуспех на мисията. Екипи от специалисти вече разследват причините за аварията.

Това не е първият неуспешен старт в Китай напоследък. Преди това изстрелването на спътника „Шицзян-32“ от космодрума Сичан също завърши с неуспех, след като ракета-носител „Чанчжън-3B“ претърпя авария в хода на полета поради възникнала аномалия.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Линда

    10 13 Отговор
    Вечно така да им върви 😅😅😅

    11:28 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    12 27 Отговор
    Единтсвената Държава, която реално има космонавтика, е Русия!
    Така е било и така ще бъде завинаги!

    Коментиран от #4

    11:31 17.01.2026

  • 4 Хаха

    23 12 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Сериозно ли говориш. Да не си пил газ.

    Коментиран от #5

    11:33 17.01.2026

  • 5 Линда

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Той тоя кво е пил , ама не знае и не помни

    11:36 17.01.2026

  • 6 Нищо ново

    14 6 Отговор
    Техническият прогрес така върви. Това е сложна техника. Правят се много, много опити, докато надеждно проработи... САЩ си държат техните ракети още от 70-те г. на миналият век, за това не им се взривяват при старт, нямат нови разработки...
    Китайците през 80-те години бяха обект на вицове, колко са зле... По-зле от нас бяха тогава. Ама днес вече никой не им се смее.

    Коментиран от #11

    11:40 17.01.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    нищо не е -едни пробиха луната

    11:41 17.01.2026

  • 8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    10 3 Отговор
    Това е монументално доказателство
    За кумунизъма и качеството на ЧАЙНИЦИТЕ...
    АПРОПО...ТЕЗИ СА 197%по вредни от ссср....

    11:47 17.01.2026

  • 9 хъхъ

    13 2 Отговор
    Нормално, какво очаквате от ракета, на която пише "Made in China" ?

    11:49 17.01.2026

  • 10 Бойлер

    4 7 Отговор
    Спокойно, има кой да им даде СТРАХОТНИ ракети...

    11:51 17.01.2026

  • 11 ЕЛЛИН

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо ново":

    В статията става дума за китайски частен производител . Неговия американски еквивалент е SPACE X - прави революция в астронавтиката (космонавтиката) ! Например ракетата Falcon-9 , чиято първа степен се приземява вертикално не е ли новост ?

    Коментиран от #15

    12:05 17.01.2026

  • 12 Антикомуне

    1 1 Отговор
    Боли ги оная работа китайците. Ще си поръчат друга ракета от Temu.

    12:08 17.01.2026

  • 13 Питам

    0 1 Отговор
    08:08 по космическо време - нов космически часови пояс ли имаме?

    12:11 17.01.2026

  • 14 Лут

    2 0 Отговор
    Аз затова ракети от темуто не купувам.

    12:14 17.01.2026

  • 15 "нищо ново"

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕЛЛИН":

    е за работата по сложни технически проекти. Докато проработят, се иска много инжинерна и техническа работа... От идеята до безотказната работа, минава много време и разочарования...

    12:15 17.01.2026

  • 16 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Частна компания с държавни финансови средства е социалистическият капитализъм.

    12:26 17.01.2026

  • 17 така е.

    0 0 Отговор
    Пътя към успеха е труден и скъп.Нашите "учени" от БАН дори макет на хвърчило не могат да направят.Това не им пречи да си кротуват по лабораториите с правене на безмислени проекти до пенсия.

    12:27 17.01.2026

