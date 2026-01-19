Челен удар между два високоскоростни влака взе 21 жертви в Испания, ранените са около сто ВИДЕО

Два високоскоростни влака дерайлираха в Испания, а броят на загиналите до този момент е 21, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от Министерството на вътрешните работи на страната.

Според испанския телевизионен канал TVE приблизително 100 души са ранени, 25 от които са в тежко състояние.

Държавната компания Adif, която контролира железопътната инфраструктура на Испания, съобщи, че инцидентът е станал в 19:45 ч. местно време в неделя в автономната област Андалусия. Влакът е пътувал от Малага за Мадрид с 317 пътници. Дерайлиралият влак се е сблъскал с друг влак, превозващ около 100 човека, пътувал от столицата за Уелва, също в Андалусия.

Причината за трагедията, станала случило край град Адамус (провинция Кордоба), все още не е установена. Услугите за високоскоростни влакове по линията Мадрид-Андалусия са спрени до 20 януари.

Според Ройтерс, влакът, който първоначално е дерайлирал, е бил управляван от частния оператор Iryo, който се контролира от италианската държавна железопътна група Ferrovie dello Stato. Компанията уточни, че инцидентът е свързан с високоскоростен влак Freccia 1000, считан за един от най-модерните в Европа.

Вторият влак, пътуващ от Мадрид до Уелва, се управлява от испанския национален оператор Renfe. Според испанските медии, машинистът му е загинал.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте съобщи в социалната медийна платформа X, че сблъсъкът е бил толкова силен, че „първите два вагона на влака Renfe са били изхвърлени от релсите“.

Според Адиф, на гарите в Мадрид, Севиля, Кордоба, Малага и Уелва са създадени специални зони за приемане на семействата на загиналите и ранените при катастрофата.

Испанското кралско семейство изрази своите съболезнования. „С дълбока загриженост следим тежката катастрофа с два високоскоростни влака в Адамуз. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите и отправяме думи на подкрепа и най-добри пожелания за бързо възстановяване на ранените“, се казва в изявление, публикувано от X.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази своите „най-дълбоки съболезнования“.