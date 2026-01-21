Фон дер Лайен призова за ускорена независимост на ЕС в сигурността, икономиката и технологиите

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Европейския съюз да ускори усилията си за постигане на независимост в сфери като сигурността, икономиката, технологиите и демокрацията. Изказването ѝ беше направено тази сутрин в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, по време на представянето на заключенията на Съвета на ЕС от 18 декември, предава БТА.

Фон дер Лайен подчерта, че светът се променя бързо и Европа е изправена пред нови реалности - от протести и репресии в Иран, превземането на танкери в Северния Атлантик, нестабилността в Арктика и Гренландия, до бомбардировките върху гражданска инфраструктура в Украйна и напреженията в Близкия изток и Индо-тихоокеанския регион. „Живеем в свят, определян от грубата сила - икономическа, военна, технологична и политическа. Ние трябва да се справим с реалността такъв, какъвто е светът днес“, каза тя.

Председателят на ЕК наблегна на нуждата от укрепване на европейската независимост чрез силна икономика, процъфтяващ общ пазар, иновации и технологии, образовани и здрави общества и, най-вече, капацитет за защита. Според нея това не е продиктувано само от външни събития, а представлява възможност за изграждане на по-силен съюз.

Фон дер Лайен обърна специално внимание на Гренландия, подчертавайки, че територията е дом на свободен народ с право на суверенитет и териториална неприкосновеност. Европа подкрепя сигурността на арктическия регион заедно със САЩ чрез НАТО, като даде пример за сътрудничеството на Финландия и САЩ в разработването на ледоразбивачи.

По думите ѝ, заплахите на американския президент Доналд Тръмп за допълнителни мита, свързани със сигурността, могат да усложнят отношенията между съюзниците и да насърчат противниците им. „Ние сме на кръстопът“, подчерта Фон дер Лайен, като добави, че ЕС предпочита диалог, но е готов да предприеме единни, спешни и решителни действия при необходимост.

Тя анонсира пакет за арктическа сигурност, включително масирани инвестиции в Гренландия и удвояване на финансовата подкрепа в следващия бюджет на ЕС, както и сътрудничество със САЩ и партньори за по-широка арктическа стабилност.

Фон дер Лайен акцентира и върху Украйна като ключ за сигурността и независимостта на Европа, като изрази подкрепа за усилията на САЩ в мирните разговори и обеща продължаваща помощ от ЕС до постигане на траен и справедлив мир.

В областта на икономиката тя отбеляза значението на намаляване на зависимостите на ЕС и нарече сключеното споразумение с южноамериканския блок Меркосур „историческо“, подчертавайки потенциал за ръст на експорта на европейската индустрия и защитни клаузи за селското стопанство. Председателката на ЕК съобщи, че следващата седмица ще пътува за Индия за ново ключово търговско споразумение, а преговорите с други партньори също напредват.

Фон дер Лайен завърши с призив към единство и бързи промени: „Да живее Европа!“