Фон дер Лайен призова за ускорена независимост на ЕС в сигурността, икономиката и технологиите

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Европейския съюз да ускори усилията си за постигане на независимост в сфери като сигурността, икономиката, технологиите и демокрацията. Изказването ѝ беше направено тази сутрин в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, по време на представянето на заключенията на Съвета на ЕС от 18 декември, предава БТА.
Фон дер Лайен подчерта, че светът се променя бързо и Европа е изправена пред нови реалности - от протести и репресии в Иран, превземането на танкери в Северния Атлантик, нестабилността в Арктика и Гренландия, до бомбардировките върху гражданска инфраструктура в Украйна и напреженията в Близкия изток и Индо-тихоокеанския регион. „Живеем в свят, определян от грубата сила - икономическа, военна, технологична и политическа. Ние трябва да се справим с реалността такъв, какъвто е светът днес“, каза тя.
Председателят на ЕК наблегна на нуждата от укрепване на европейската независимост чрез силна икономика, процъфтяващ общ пазар, иновации и технологии, образовани и здрави общества и, най-вече, капацитет за защита. Според нея това не е продиктувано само от външни събития, а представлява възможност за изграждане на по-силен съюз.
Фон дер Лайен обърна специално внимание на Гренландия, подчертавайки, че територията е дом на свободен народ с право на суверенитет и териториална неприкосновеност. Европа подкрепя сигурността на арктическия регион заедно със САЩ чрез НАТО, като даде пример за сътрудничеството на Финландия и САЩ в разработването на ледоразбивачи.
По думите ѝ, заплахите на американския президент Доналд Тръмп за допълнителни мита, свързани със сигурността, могат да усложнят отношенията между съюзниците и да насърчат противниците им. „Ние сме на кръстопът“, подчерта Фон дер Лайен, като добави, че ЕС предпочита диалог, но е готов да предприеме единни, спешни и решителни действия при необходимост.
Тя анонсира пакет за арктическа сигурност, включително масирани инвестиции в Гренландия и удвояване на финансовата подкрепа в следващия бюджет на ЕС, както и сътрудничество със САЩ и партньори за по-широка арктическа стабилност.
Фон дер Лайен акцентира и върху Украйна като ключ за сигурността и независимостта на Европа, като изрази подкрепа за усилията на САЩ в мирните разговори и обеща продължаваща помощ от ЕС до постигане на траен и справедлив мир.
В областта на икономиката тя отбеляза значението на намаляване на зависимостите на ЕС и нарече сключеното споразумение с южноамериканския блок Меркосур „историческо“, подчертавайки потенциал за ръст на експорта на европейската индустрия и защитни клаузи за селското стопанство. Председателката на ЕК съобщи, че следващата седмица ще пътува за Индия за ново ключово търговско споразумение, а преговорите с други партньори също напредват.
Фон дер Лайен завърши с призив към единство и бързи промени: „Да живее Европа!“
1 Последния Софиянец
12:36 21.01.2026
2 604
12:37 21.01.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #48, #70
12:38 21.01.2026
4 Ква независимост ма
Коментиран от #16
12:39 21.01.2026
5 404
12:39 21.01.2026
6 ДрайвингПлежър
Не случайно от топ 100 най-големи компании в света под 10 са с произход европейски съюз!
И това няма да се промени с развяване на партийни лозунги!
12:40 21.01.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #32
12:40 21.01.2026
8 И Киев е Руски
12:41 21.01.2026
9 Механик
В реда на тия мисли, тая, Урсулестата за какво ми говори? Тази живее в някаква паралена вселена. Постоянно не е в час тая жена.
Коментиран от #18, #20, #28, #76
12:41 21.01.2026
10 хахаха
12:41 21.01.2026
11 Щурмбанфюрер Урсула Ойро
12:41 21.01.2026
12 Емил
12:42 21.01.2026
14 Сатана Z
12:42 21.01.2026
15 Хахо
12:43 21.01.2026
17 Ал Бънди
12:43 21.01.2026
18 Вашето мнение
До коментар #9 от "Механик":Не случайно всички тролове, които скачат на амбразурата да защитават мърцулите са меко казано неграмотни.
12:44 21.01.2026
19 запознат
12:45 21.01.2026
20 Омазана ватенка
До коментар #9 от "Механик":Ама от 1 февруари ще си купуваш хлебеца с центове.Това е положението.Щеш не щеш...
Коментиран от #29, #40
12:45 21.01.2026
21 И Киев е Руски
12:45 21.01.2026
12:46 21.01.2026
24 Хеми значи бензин
12:47 21.01.2026
25 Тази мумия я постигна независимостта,
12:47 21.01.2026
26 въпрос
12:47 21.01.2026
27 Баба Гошка
12:47 21.01.2026
28 Руски колхозник
До коментар #9 от "Механик":Те пари си имат и то доста, че даже и влияние...да му мисли обикновеният търпелив(пр0ст) гражданин на ЕС, който стои отстрани и наблюдава безучастно, ставащ съучастник в тези престъпления и който на края ще плати всичко.Това е проблемът.
12:47 21.01.2026
29 И Киев е Руски
До коментар #20 от "Омазана ватенка":Изперия тая ватенка че смърдиш .Ако имаш вода ДЕ и може да си я платиш
12:48 21.01.2026
30 С ТАКЪВ КОФТИ
12:50 21.01.2026
31 СЪС СИГУРНОСТ
12:51 21.01.2026
32 хахаха
До коментар #7 от "Вашето мнение":е мерси мерси ама пак си купихме фабрика на 8 септември
12:52 21.01.2026
33 пешо
12:52 21.01.2026
34 Докато ЕС е под
12:53 21.01.2026
35 Рублевка
12:54 21.01.2026
36 УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #63
12:54 21.01.2026
37 Българин
Коментиран от #46
12:54 21.01.2026
38 Ха ХаХа
Каква независимост?
5 бази има в България които тъпото племе издържа.
Каква независимост?
10000 фирми в Германия фалираха. ...
Коментиран от #49, #50
12:56 21.01.2026
40 Ако някой ще страда това си ти
До коментар #20 от "Омазана ватенка":защото финансовата политика на България ще я определя някой друг, извън България.
А на Русия много и дреме ние с какво ще плащаме, тя си има други грижи сега.
Това вие, плиткоумните tролейбуси, не го разбирате.
Че сте и абсолютни безполезнци на всичкото отгоре.
12:58 21.01.2026
41 Митю
12:58 21.01.2026
42 ускорена независимост на ЕС
12:58 21.01.2026
44 Да се разбира ли,
12:59 21.01.2026
45 хаспелге
12:59 21.01.2026
46 Рублевка
До коментар #37 от "Българин":Искам да видя наще либерали при Митрофанова с молби за визи, а след това на колене в Кремъл пред Путин с молби за нефт и газ. Тръмп им каза, че не го интересуват и да се оправят сами.
13:00 21.01.2026
47 Я пък тоя
Тъпотия до шия, дори повече.
13:00 21.01.2026
48 Затова го мразят Путин
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Западният елит си беше разпределил Русия, това на мен, това на теб.
И дойде Путин и им каза айде нема нужда от вас.
Дори му бяха заявили в оите да не се кандидатира за президент.
13:00 21.01.2026
49 хаспелге
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Не само издържаме , но и търпим нереципрочен визов режим. Реинджърите са и неподсъдими.
13:01 21.01.2026
51 Опа
Коментиран от #64
13:03 21.01.2026
52 Шалтето
13:04 21.01.2026
53 Да ама първо
Коментиран от #69
13:04 21.01.2026
54 българина
13:05 21.01.2026
55 Шалтето
13:05 21.01.2026
56 Рублевка
Коментиран от #61
13:05 21.01.2026
57 Ивилин
13:05 21.01.2026
58 Европеец
И как ще стане това като тъкмо такива като тази ни направиха напълно зависими от краварите. Процесори ли произвежда Европа, въоръжение ли си произвежда, газът и петрола от къде идват. Защо ли "независимите" са още в един военен съюз с тези от които искат да са независими и зависят от тях да ги пазят и военните бази си стоят и не смеят да ги изхвърлят. Изпокараха Европа с Китай и Русия и почнаха война заради интересите на краварите пък сега ще ставали "независими" - ами те вече нищо не зависи от тях - до там докараха Европа наведените евроатлантици.
13:06 21.01.2026
59 И отново неадекватност на 200
13:06 21.01.2026
60 епични времена
Коментиран от #67, #71
13:06 21.01.2026
61 Zaхарова
До коментар #56 от "Рублевка":Брау бе гуведо!Още 100 рубли към надника!
13:07 21.01.2026
63 Това още Меркел го знаеше
До коментар #36 от "УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ":и затова я изпрати в Брюксел, да не и се мотае в краката.
Всъщност това е може би по-голяма грешка от поканата към атомните инженери да дойдат в Европа.
Насади я тая злобна но изключително посредствена вещица в Брюксел и глей кво става.
13:09 21.01.2026
64 Учуден
До коментар #51 от "Опа":"Това разбира се е лоша новина за Русия защото Европа започна да се превъоръжава с модерни ракети, дронове и технологии"
И от къде ще ги вземе бе - на модерните дронове и ракети им трябват процесори - я ми кажи един европейски процесор. Даже и руснаците си имат поне един Елбрус пък наведена Европа няма нищо. Няма даже собствена разплащателна система като SWIFT - не са решили краварите не са ни оставили без пари. Да не говорим че няма никакви ресурси - ама вие трябва да плюете по Русия и не се и напъвате да мислите.
Коментиран от #74
13:11 21.01.2026
65 независимост на ЕС...
13:12 21.01.2026
66 Олеееее....
13:14 21.01.2026
67 Запознат
До коментар #60 от "епични времена":Та да ръсиш пропаганда не е същото като да мислиш:
Путин никога не е казвал двуполюсен а многополюсен.
Второ Европа не я слагай сред полюсите защото нищо няма да постигне с тези наведените на власт - нито има технологии нито има ресурси да е някакъв полюс.
Коментиран от #73, #85
13:15 21.01.2026
68 Къде е кеша в България бре?
Коментиран от #75
13:15 21.01.2026
69 С дупе ще плащаме
До коментар #53 от "Да ама първо":На там вървят нещата. И революции
13:18 21.01.2026
70 Оракула от Делфи
До коментар #3 от "И Киев е Руски":СССР не се разпаднал напълно, но има още доста шанс за разпад ,
не може държава основана на лъжи и доноси , облечена гола пропаганда
да издържи толкова дълго !!!!
13:18 21.01.2026
71 Не точно!!
До коментар #60 от "епични времена":Америка ще си остане велика въпреки Тръмп.А Русия ще си е кочина каквато винаги си е била.
13:19 21.01.2026
72 И помнете ми думата
13:20 21.01.2026
73 Любо
До коментар #67 от "Запознат":Кой беше този Путин?
13:20 21.01.2026
74 койдазнай
До коментар #64 от "Учуден":Европейски процесори има колкото искаш.
STM32, АРМ архитектурата с която работят ВСИЧКИ телефони и таблети.
Коментиран от #84
13:20 21.01.2026
75 Възмутен
До коментар #68 от "Къде е кеша в България бре?":Ами и тя като нашите козячета само говорят без да мислят - даже и картите Виза и Мастър кард са американски да не говорим за SWIFT - утре Европа може да осъмне без пари ако краварите решат. Тия същите като тази първо ни направиха не васали ама направо роби на краварите и сега да сме мислели за независимост - те защо не мислиха когато заради интересите на краварите се скараха със целия свят.
Коментиран от #83
13:22 21.01.2026
76 Силиций
До коментар #9 от "Механик":Аааааа,имат други по-приятни неща: бръснати отзад метроменове , имат седемнайсет пола , имат пъстри и весели гейпаради , имат прави краставици , имат ценности дето и Хичкок не си е представял , имат няколко стандарта за производство на храни за дадена държава-членка според това "колко им е важна" , имат "зелени" сделки с който плаща най-добре-той си пуши ,другите имат правото да не дишат, имат още много благини.
13:22 21.01.2026
77 финансовата мрежа SWIFT
13:23 21.01.2026
78 Олеееее....
13:28 21.01.2026
79 Теглете си парите в кеш хора
Коментиран от #81
13:29 21.01.2026
80 Ъхъъъъъ.....
13:32 21.01.2026
81 теглете си парите в кеш хора
До коментар #79 от "Теглете си парите в кеш хора":и ни ги хвърляйте през балкона.
13:34 21.01.2026
82 Симо
13:34 21.01.2026
83 не позна
До коментар #75 от "Възмутен":В Европа се въвежда напълно европейска система за разплащане Wero, която ще изпрати американските кредитни карти в историята. Затова Тръмп подскача.
Коментиран от #86, #91
13:36 21.01.2026
84 Учуден
До коментар #74 от "койдазнай":Е така де ама къде се произвеждат тези процесори - в Тайван подчинен на краварите.
АРМ е просто архитектура - те нямат процесори. Процесори ползващи архитектурата АРМ са например Куалком, Самсунг, Медиатек - няма европейски процесор а с това че АРМ архитектурата е измислена в Европа никой няма да се съобразява ако стане напечено. STM32 е много слабо процесорче и мощтта му няма да стигне даже и за дрон да направят с него и да предава поточно видео. Руския Елбрус поне се равнява на I7 - 6-то поколение.
Но не е само това - те са хиляди работи - къде са европейските военни сателити. Пък и всичко много хубаво ама от къде ресурси, от къде пари - то силна армия иска много и се прави със силна икономика.
Единствения начин Европа да стане независима от краварите е да си подобри отношенията с Русия и Китай - друг път няма
Коментиран от #92
13:36 21.01.2026
85 и да замиташ
До коментар #67 от "Запознат":и на ръце да ходиш, фактите са си факти. Тръмп откъсна ЕС от американското влияние и сега ЕС става глобален играч също както и наравно със САЩ. Не случайно, че НАТО каза, че ще се оправя и без САЩ.
Коментиран от #87
13:38 21.01.2026
86 И кога е точно това "ще"
До коментар #83 от "не позна":.....ама си умен....
Коментиран от #88
13:39 21.01.2026
87 (ЕС става глобален играч)
До коментар #85 от "и да замиташ":Просто не знаеш какво пишеш ....
Коментиран от #89
13:40 21.01.2026
88 ще ще
До коментар #86 от "И кога е точно това "ще"":Wero в момента се въвежда.Това е наследника на SEPA за директни клиентски банкови разплащания без да минава през американската Ситибанк и другите американски кредитни институции..
Коментиран от #90
13:42 21.01.2026
89 аве
До коментар #87 от "(ЕС става глобален играч)":много добре знам какво пиша
13:42 21.01.2026
90 Вероятно за това
До коментар #88 от "ще ще":След срещата декември на срещата в ЕЦБ шефовете на централните банки за първи път в историята мълчаха като риби и бяха като на панахида нали? Нито думичка нито един не промълви ...
13:44 21.01.2026
91 Възмутен
До коментар #83 от "не позна":"В Европа се въвежда напълно европейска система за разплащане Wero"
Сега правиш ли разлика между карти и система за разплащане между банки. Когато я въведат тази система тогава ми се обади - сега утре можеш да осъмнеш без пари в картата че и в банковата си сметка. Даже и да я въведат тази система краварите трябва да са съгласни да я свържат със SWIFT защото досегашните ти пари ще останат в небитието.
Още от началото на войната в Украйна повтаряхме на нашите козячета че нейната цел е да убие Европа ама тогава бяхме "копейки и путинисти" а НАТО-то беше "силно и сплотено като никога до сега" и никой не можел да разруши "приятелството ни със САЩ" които ни пазели от "руската агресия". Пък сега олеле дай да ставаме независими.
13:46 21.01.2026
92 койдазнай
До коментар #84 от "Учуден":Европа може да сътрудничи с Русия, след като нацистката хунта в Кремъл получи заслуженото си възмездие.
До тогава мир няма как да има. Какво сътрудничество може да има с някой, който се хвали, че е избил 2 млн от братския си украински народ, тъй като таквиа били инетресите на Русия?!?
13:47 21.01.2026