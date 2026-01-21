Новини
Свят »
Франция »
Фон дер Лайен призова за ускорена независимост на ЕС в сигурността, икономиката и технологиите

Фон дер Лайен призова за ускорена независимост на ЕС в сигурността, икономиката и технологиите

21 Януари, 2026 12:36 1 171 92

  • независимост-
  • европейски съюз-
  • икономика-
  • урсула фон дер лaйен

Председателят на ЕК акцентира върху Арктика, Гренландия и подкрепата за Украйна като приоритети за европейската сигурност

Фон дер Лайен призова за ускорена независимост на ЕС в сигурността, икономиката и технологиите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Европейския съюз да ускори усилията си за постигане на независимост в сфери като сигурността, икономиката, технологиите и демокрацията. Изказването ѝ беше направено тази сутрин в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, по време на представянето на заключенията на Съвета на ЕС от 18 декември, предава БТА.

Фон дер Лайен подчерта, че светът се променя бързо и Европа е изправена пред нови реалности - от протести и репресии в Иран, превземането на танкери в Северния Атлантик, нестабилността в Арктика и Гренландия, до бомбардировките върху гражданска инфраструктура в Украйна и напреженията в Близкия изток и Индо-тихоокеанския регион. „Живеем в свят, определян от грубата сила - икономическа, военна, технологична и политическа. Ние трябва да се справим с реалността такъв, какъвто е светът днес“, каза тя.

Председателят на ЕК наблегна на нуждата от укрепване на европейската независимост чрез силна икономика, процъфтяващ общ пазар, иновации и технологии, образовани и здрави общества и, най-вече, капацитет за защита. Според нея това не е продиктувано само от външни събития, а представлява възможност за изграждане на по-силен съюз.

Фон дер Лайен обърна специално внимание на Гренландия, подчертавайки, че територията е дом на свободен народ с право на суверенитет и териториална неприкосновеност. Европа подкрепя сигурността на арктическия регион заедно със САЩ чрез НАТО, като даде пример за сътрудничеството на Финландия и САЩ в разработването на ледоразбивачи.

По думите ѝ, заплахите на американския президент Доналд Тръмп за допълнителни мита, свързани със сигурността, могат да усложнят отношенията между съюзниците и да насърчат противниците им. „Ние сме на кръстопът“, подчерта Фон дер Лайен, като добави, че ЕС предпочита диалог, но е готов да предприеме единни, спешни и решителни действия при необходимост.

Тя анонсира пакет за арктическа сигурност, включително масирани инвестиции в Гренландия и удвояване на финансовата подкрепа в следващия бюджет на ЕС, както и сътрудничество със САЩ и партньори за по-широка арктическа стабилност.

Фон дер Лайен акцентира и върху Украйна като ключ за сигурността и независимостта на Европа, като изрази подкрепа за усилията на САЩ в мирните разговори и обеща продължаваща помощ от ЕС до постигане на траен и справедлив мир.

В областта на икономиката тя отбеляза значението на намаляване на зависимостите на ЕС и нарече сключеното споразумение с южноамериканския блок Меркосур „историческо“, подчертавайки потенциал за ръст на експорта на европейската индустрия и защитни клаузи за селското стопанство. Председателката на ЕК съобщи, че следващата седмица ще пътува за Индия за ново ключово търговско споразумение, а преговорите с други партньори също напредват.

Фон дер Лайен завърши с призив към единство и бързи промени: „Да живее Европа!“


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 1 Отговор
    Независимост със свалени гащи.

    12:36 21.01.2026

  • 2 604

    39 0 Отговор
    В панделата крадло....

    12:37 21.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    29 1 Отговор
    О, хайде, европейци, спрете да се преструвате на съдии в бели тоги. Веднага щом СССР се разпадна, в бившите му републики нахлу орда от всякакви мошеници, негодници и корумпирани чиновници, които започнаха да градят там „демокрации“, защото демокрацията и корупцията са едно и също нещо. Първоначално процесите в Руската федерация и бившата Украинска ССР вървяха паралелно: и ние имахме банда от хазартни играчи, предимно евреи, които купиха „демократичната Дума“ – първо Березовски, после Ходорковски, чиито агенти просто засипваха Думата с куфари с пари, за да я накарат да приеме желаните закони. Киевските евреи не бяха по-назад – всички онези Лазаренко, Тимошенко, Коломойски и т.н. правеха същото. Единственото е, че с идването на Путин „развитието на демокрацията“ у нас беше спряно (въпреки че от време на време изскача нещо гадно), докато в бившата Украинска ССР тази „демокрация“ продължава да се развива. Какво можем да направим, ако 65-годишното еврейско момиче, Юлия, вече не може да направи нищо? „Украинската демокрация“ е пораснала заедно с нея; тя може да се счита за централна фигура в този процес, тъй като останалите фигури са паднали от шахматната дъска, а кралицата на корупцията остава каквато е била. Тя ще надживее Зеленски. Може дори да се каже, че тя е „Независима Украйна

    Коментиран от #48, #70

    12:38 21.01.2026

  • 4 Ква независимост ма

    35 1 Отговор
    Върни ми лева и тогава говори за независимост

    Коментиран от #16

    12:39 21.01.2026

  • 5 404

    33 0 Отговор
    „Западни стандарти“!!! Някой все още ли вярва на това? Строс-Кан – кухо обвинение в изнасилване и никаква политическа фигура; Льо Пен – лопата пръст и никаква политическа фигура. Могерини и Урсула бяха хванати за ръка – нищо. Избори в Румъния, Молдова и САЩ – нормални ли са? Опит за сваляне на грузинското правителство – нормален ли е? Е, е... така че историите за постиженията на Киев в борбата с корупцията, разбира се, са глупости

    12:39 21.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    26 0 Отговор
    Другари, дайте да дадем!

    Не случайно от топ 100 най-големи компании в света под 10 са с произход европейски съюз!
    И това няма да се промени с развяване на партийни лозунги!

    12:40 21.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    29 0 Отговор
    Това ли е европа, за която лаят от ппдблгбт+? Европа на комсомолските секретари, европа на лозунгите, европа на аморфните, на лишените от суверинитет нации? С такава европа, мерси.

    Коментиран от #32

    12:40 21.01.2026

  • 8 И Киев е Руски

    36 0 Отговор
    Когато Донбас беше бомбардиран и кримскотатарски терористи от „Меджлиса“ взривиха стълбовете на електропроводите към Крим, Киев скачаше от радост и се поздравяваше в ресторантите. Когато Порошенко обеща, че „нашите (украинските) деца ще ходят на училище, докато техните (донбаски) деца ще седят в мазета“, всички го подкрепяха ентусиазирано. Защо хленчите сега? Мислехте ли, че работи само по един начин? Както е с добротата, така е и с благодарността. Вървете си и се стоплете със скачане на поредния Майдан. Може би този път ще имате късмета да изберете прилично правителство, поне според законите на статистиката

    12:41 21.01.2026

  • 9 Механик

    28 1 Отговор
    Държавите от ЕС НЯМАТ природни ресурси. Нямат научен потенциал. Нямат армия като хората. Нямат оръжие. Нямат... нищо нямат. И пари нямат. Нямат и стратегически съюзници. Сега и САЩ ги оставя и те ще са голи като отвертки.
    В реда на тия мисли, тая, Урсулестата за какво ми говори? Тази живее в някаква паралена вселена. Постоянно не е в час тая жена.

    Коментиран от #18, #20, #28, #76

    12:41 21.01.2026

  • 10 хахаха

    28 0 Отговор
    урсула трябваше да завърши речта със слава украине, защото на първо място е грижата за украина

    12:41 21.01.2026

  • 11 Щурмбанфюрер Урсула Ойро

    15 0 Отговор
    Голям 6оклук съм а?🤣

    12:41 21.01.2026

  • 12 Емил

    12 0 Отговор
    Без този б@бундер обкръжението и ще се справим по-добре!!!

    12:42 21.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    17 1 Отговор
    Европейският райх продължава да мърда благодарение на Тръмп,Путин и Си.Ако един от тях посочи с палец надолу,с Урсулите е приключено.

    12:42 21.01.2026

  • 15 Хахо

    13 0 Отговор
    Тоя д3вер не е човек!

    12:43 21.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ал Бънди

    3 5 Отговор
    За последен път се обръщам към вас в ролята си на разединител на нацията. Събирам всички фуражки... фигуранти.... фурнаджийски лопати... и ДС-безкомпромисни ченгета... в бъдещия си политически проект. Бареков и Доган вече обявиха подкрепа за мен. Всеки с диплома 3,00 от минимум спортно училище е добре дошъл при мен. Нека да направим България една по-добра държава за нас и нашите деца.

    12:43 21.01.2026

  • 18 Вашето мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Не случайно всички тролове, които скачат на амбразурата да защитават мърцулите са меко казано неграмотни.

    12:44 21.01.2026

  • 19 запознат

    9 1 Отговор
    ЕС се разпада до края на годината !

    12:45 21.01.2026

  • 20 Омазана ватенка

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Ама от 1 февруари ще си купуваш хлебеца с центове.Това е положението.Щеш не щеш...

    Коментиран от #29, #40

    12:45 21.01.2026

  • 21 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Партизаните го направиха. Бункерът, в който се намираха съветниците на НАТО към украинските въоръжени сили, беше изгорен от руски военен удар.

    12:45 21.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1427 дни

    0 14 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    12:46 21.01.2026

  • 24 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор
    ЕС е Германия а Германия е дизел. А дизелът вече не се продава другото е излишно

    12:47 21.01.2026

  • 25 Тази мумия я постигна независимостта,

    10 0 Отговор
    от Европа вече нищо не зависи!?

    12:47 21.01.2026

  • 26 въпрос

    8 0 Отговор
    С какво ще я правиш тази отбрана бе другарко Урсула , ще пуснеш свободните кокошки срещу врага или ще въоражиш населенитео с прави краставици .Смешна работа .

    12:47 21.01.2026

  • 27 Баба Гошка

    10 0 Отговор
    Комсомолската секретарка на преклонна възраст тръгнала с лозунги да агитира евристадото? То беллите вече сме малцинство и на доизживяване, а от шарените нито аккъъл, нито работа чакай. Че и иновации и космос да правели, между сто хиляди рестрикции и административни спънки.

    12:47 21.01.2026

  • 28 Руски колхозник

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Те пари си имат и то доста, че даже и влияние...да му мисли обикновеният търпелив(пр0ст) гражданин на ЕС, който стои отстрани и наблюдава безучастно, ставащ съучастник в тези престъпления и който на края ще плати всичко.Това е проблемът.

    12:47 21.01.2026

  • 29 И Киев е Руски

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Омазана ватенка":

    Изперия тая ватенка че смърдиш .Ако имаш вода ДЕ и може да си я платиш

    12:48 21.01.2026

  • 30 С ТАКЪВ КОФТИ

    12 0 Отговор
    МАТРИАЛ КАТО УРСУЗА И КАЯ САМО ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ С ПРИЗОВАВАНИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ,А РЕЗУЛТАТИ ВИНАГИ ЩЕ СА КАТАСТРОФА.

    12:50 21.01.2026

  • 31 СЪС СИГУРНОСТ

    5 0 Отговор
    Кая Калас и подобните ще ни развият научно и технологично.

    12:51 21.01.2026

  • 32 хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    е мерси мерси ама пак си купихме фабрика на 8 септември

    12:52 21.01.2026

  • 33 пешо

    7 0 Отговор
    вещицата която разтури ЕС

    12:52 21.01.2026

  • 34 Докато ЕС е под

    14 0 Отговор
    женска команда на изявени олигофренки няма да има просперитет.Нещата отиват към разпад.

    12:53 21.01.2026

  • 35 Рублевка

    5 0 Отговор
    Дружбата на ЕС със САЩ е така жизнено необходима, като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Усраула в отставка, Орбан на нейното място.

    12:54 21.01.2026

  • 36 УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ

    7 0 Отговор
    И е време да си го признаем.

    Коментиран от #63

    12:54 21.01.2026

  • 37 Българин

    6 0 Отговор
    ЕС е робски съюз и не може да има независимост! Тръмп в прав текст заяви не колко кратно, че ни е оставил на милостта на Путин. Така че или ще се подчиним на Русия, или ще последваме съдбата на укрофашистите! Това е реалността!!

    Коментиран от #46

    12:54 21.01.2026

  • 38 Ха ХаХа

    11 0 Отговор
    37 военни бази има САЩ само в Германия.
    Каква независимост?
    5 бази има в България които тъпото племе издържа.
    Каква независимост?
    10000 фирми в Германия фалираха. ...

    Коментиран от #49, #50

    12:56 21.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ако някой ще страда това си ти

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Омазана ватенка":

    защото финансовата политика на България ще я определя някой друг, извън България.
    А на Русия много и дреме ние с какво ще плащаме, тя си има други грижи сега.
    Това вие, плиткоумните tролейбуси, не го разбирате.
    Че сте и абсолютни безполезнци на всичкото отгоре.

    12:58 21.01.2026

  • 41 Митю

    3 0 Отговор
    На метлата,и да почерпи днес

    12:58 21.01.2026

  • 42 ускорена независимост на ЕС

    5 0 Отговор
    От кого? А? .....

    12:58 21.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да се разбира ли,

    4 0 Отговор
    че в ЕС започва ,,перестройка” ?

    12:59 21.01.2026

  • 45 хаспелге

    1 0 Отговор
    Те джинелозите, са могу компетентни.

    12:59 21.01.2026

  • 46 Рублевка

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Искам да видя наще либерали при Митрофанова с молби за визи, а след това на колене в Кремъл пред Путин с молби за нефт и газ. Тръмп им каза, че не го интересуват и да се оправят сами.

    13:00 21.01.2026

  • 47 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Призовала е Зеленски.
    Тъпотия до шия, дори повече.

    13:00 21.01.2026

  • 48 Затова го мразят Путин

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Западният елит си беше разпределил Русия, това на мен, това на теб.
    И дойде Путин и им каза айде нема нужда от вас.
    Дори му бяха заявили в оите да не се кандидатира за президент.

    13:00 21.01.2026

  • 49 хаспелге

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Не само издържаме , но и търпим нереципрочен визов режим. Реинджърите са и неподсъдими.

    13:01 21.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Опа

    2 4 Отговор
    Тръмп показа на Европа, че не може да разчита на САЩ и трябва да се оправят сами. Това разбира се е лоша новина за Русия защото Европа започна да се превъоръжава с модерни ракети, дронове и технологии.

    Коментиран от #64

    13:03 21.01.2026

  • 52 Шалтето

    3 1 Отговор
    Клоуне прояви смелост.Посегни към твоя приятел пистолета или твоята приятелка отровата.И 800-те милиарда от Давос се изпариха.Мръзнеш ли вече?Хайде - жужето чака-зарадвай го!Дум!

    13:04 21.01.2026

  • 53 Да ама първо

    3 0 Отговор
    Европейската икономика трябва да се откъсне от щатския долар и финансовата мрежа SWIFT нали? Щото още утре може с банкови карти да не можем да плащаме ....ъхъъъ... А и кеш май нещо ние в България вече нямаме

    Коментиран от #69

    13:04 21.01.2026

  • 54 българина

    6 0 Отговор
    нещо за евтините енергоресурси и други ресурси? извън американските или там всичко си остава така? като си за демокрацията хайде да гласуваме за твоята длъжост и комисарите ? или на референдум за всеки нов регламент или споразумение като меркосур? ма ми цата ти фашистка

    13:05 21.01.2026

  • 55 Шалтето

    1 0 Отговор
    Клоуне -хайде да посвириш на Кобзон.Той ще ти попее.Дум!

    13:05 21.01.2026

  • 56 Рублевка

    2 0 Отговор
    Събеседването за визи при Митрофанова е на руски. Учете го!

    Коментиран от #61

    13:05 21.01.2026

  • 57 Ивилин

    0 0 Отговор
    Некъв от наще са го били.

    13:05 21.01.2026

  • 58 Европеец

    2 0 Отговор
    "Европейския съюз да ускори усилията си за постигане на независимост"

    И как ще стане това като тъкмо такива като тази ни направиха напълно зависими от краварите. Процесори ли произвежда Европа, въоръжение ли си произвежда, газът и петрола от къде идват. Защо ли "независимите" са още в един военен съюз с тези от които искат да са независими и зависят от тях да ги пазят и военните бази си стоят и не смеят да ги изхвърлят. Изпокараха Европа с Китай и Русия и почнаха война заради интересите на краварите пък сега ще ставали "независими" - ами те вече нищо не зависи от тях - до там докараха Европа наведените евроатлантици.

    13:06 21.01.2026

  • 59 И отново неадекватност на 200

    4 1 Отговор
    Арктика, Гренландия и подкрепата за Украйна като приоритети за европейската сигурност...

    13:06 21.01.2026

  • 60 епични времена

    1 2 Отговор
    От напъните на Тръмп и Путин, двуполюсния модел се превърна в четириполюсен, с новите играчи Китай и ЕС. Изключителни "постижения" на геополитическите шахматисти. Така ли се прави Америка отново велика?

    Коментиран от #67, #71

    13:06 21.01.2026

  • 61 Zaхарова

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Рублевка":

    Брау бе гуведо!Още 100 рубли към надника!

    13:07 21.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Това още Меркел го знаеше

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ":

    и затова я изпрати в Брюксел, да не и се мотае в краката.
    Всъщност това е може би по-голяма грешка от поканата към атомните инженери да дойдат в Европа.
    Насади я тая злобна но изключително посредствена вещица в Брюксел и глей кво става.

    13:09 21.01.2026

  • 64 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Опа":

    "Това разбира се е лоша новина за Русия защото Европа започна да се превъоръжава с модерни ракети, дронове и технологии"

    И от къде ще ги вземе бе - на модерните дронове и ракети им трябват процесори - я ми кажи един европейски процесор. Даже и руснаците си имат поне един Елбрус пък наведена Европа няма нищо. Няма даже собствена разплащателна система като SWIFT - не са решили краварите не са ни оставили без пари. Да не говорим че няма никакви ресурси - ама вие трябва да плюете по Русия и не се и напъвате да мислите.

    Коментиран от #74

    13:11 21.01.2026

  • 65 независимост на ЕС...

    4 0 Отговор
    Злато няма, пари в брой няма, в клещите на щатския долар и финансовата мрежа SWIFT и депозитари които реално пак са на САЩ и едни брюкселски зелки които и грам мозък нямат ...

    13:12 21.01.2026

  • 66 Олеееее....

    2 0 Отговор
    европейската независимост чрез силна икономика, процъфтяващ общ пазар, иновации и технологии, образовани и здрави общества и, най-вече, капацитет за защита.

    13:14 21.01.2026

  • 67 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "епични времена":

    Та да ръсиш пропаганда не е същото като да мислиш:

    Путин никога не е казвал двуполюсен а многополюсен.

    Второ Европа не я слагай сред полюсите защото нищо няма да постигне с тези наведените на власт - нито има технологии нито има ресурси да е някакъв полюс.

    Коментиран от #73, #85

    13:15 21.01.2026

  • 68 Къде е кеша в България бре?

    4 1 Отговор
    За ква независимост говори тая ?

    Коментиран от #75

    13:15 21.01.2026

  • 69 С дупе ще плащаме

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да ама първо":

    На там вървят нещата. И революции

    13:18 21.01.2026

  • 70 Оракула от Делфи

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    СССР не се разпаднал напълно, но има още доста шанс за разпад ,
    не може държава основана на лъжи и доноси , облечена гола пропаганда
    да издържи толкова дълго !!!!

    13:18 21.01.2026

  • 71 Не точно!!

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "епични времена":

    Америка ще си остане велика въпреки Тръмп.А Русия ще си е кочина каквато винаги си е била.

    13:19 21.01.2026

  • 72 И помнете ми думата

    1 1 Отговор
    Скоро кеша ще е по 5 спрямо парите по карта !

    13:20 21.01.2026

  • 73 Любо

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Запознат":

    Кой беше този Путин?

    13:20 21.01.2026

  • 74 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Учуден":

    Европейски процесори има колкото искаш.
    STM32, АРМ архитектурата с която работят ВСИЧКИ телефони и таблети.

    Коментиран от #84

    13:20 21.01.2026

  • 75 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Къде е кеша в България бре?":

    Ами и тя като нашите козячета само говорят без да мислят - даже и картите Виза и Мастър кард са американски да не говорим за SWIFT - утре Европа може да осъмне без пари ако краварите решат. Тия същите като тази първо ни направиха не васали ама направо роби на краварите и сега да сме мислели за независимост - те защо не мислиха когато заради интересите на краварите се скараха със целия свят.

    Коментиран от #83

    13:22 21.01.2026

  • 76 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Аааааа,имат други по-приятни неща: бръснати отзад метроменове , имат седемнайсет пола , имат пъстри и весели гейпаради , имат прави краставици , имат ценности дето и Хичкок не си е представял , имат няколко стандарта за производство на храни за дадена държава-членка според това "колко им е важна" , имат "зелени" сделки с който плаща най-добре-той си пуши ,другите имат правото да не дишат, имат още много благини.

    13:22 21.01.2026

  • 77 финансовата мрежа SWIFT

    1 1 Отговор
    е основната опастност за независимостта и за сигурността на ЕС ! И ако още някой не го е разбрал има сериозни ментални проблеми

    13:23 21.01.2026

  • 78 Олеееее....

    2 0 Отговор
    Председателката на ЕК съобщи, че следващата седмица ще пътува за Индия за ново ключово търговско споразумение. Индийците ще ни спасяват .....

    13:28 21.01.2026

  • 79 Теглете си парите в кеш хора

    1 1 Отговор
    Ако има кой да ви ги даде и ако малко разум ви е останал го направете. И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    Коментиран от #81

    13:29 21.01.2026

  • 80 Ъхъъъъъ.....

    1 1 Отговор
    Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. И сега ви питам коя е тази трета страна сещате ли се ?

    13:32 21.01.2026

  • 81 теглете си парите в кеш хора

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Теглете си парите в кеш хора":

    и ни ги хвърляйте през балкона.

    13:34 21.01.2026

  • 82 Симо

    2 1 Отговор
    Тази женица напълно е изгубена в "превода" на новото време. Люшка се според посоката на вятъра, който за жалост постоянно мени посоката си. Напълно неспособна на самостоятелно мислене, визия за бъдещето и посока. ЛУДОСТТА е че тази объркана женица има възможност и налага собственото си объркване на 500 милиона души.

    13:34 21.01.2026

  • 83 не позна

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Възмутен":

    В Европа се въвежда напълно европейска система за разплащане Wero, която ще изпрати американските кредитни карти в историята. Затова Тръмп подскача.

    Коментиран от #86, #91

    13:36 21.01.2026

  • 84 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "койдазнай":

    Е така де ама къде се произвеждат тези процесори - в Тайван подчинен на краварите.

    АРМ е просто архитектура - те нямат процесори. Процесори ползващи архитектурата АРМ са например Куалком, Самсунг, Медиатек - няма европейски процесор а с това че АРМ архитектурата е измислена в Европа никой няма да се съобразява ако стане напечено. STM32 е много слабо процесорче и мощтта му няма да стигне даже и за дрон да направят с него и да предава поточно видео. Руския Елбрус поне се равнява на I7 - 6-то поколение.

    Но не е само това - те са хиляди работи - къде са европейските военни сателити. Пък и всичко много хубаво ама от къде ресурси, от къде пари - то силна армия иска много и се прави със силна икономика.

    Единствения начин Европа да стане независима от краварите е да си подобри отношенията с Русия и Китай - друг път няма

    Коментиран от #92

    13:36 21.01.2026

  • 85 и да замиташ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Запознат":

    и на ръце да ходиш, фактите са си факти. Тръмп откъсна ЕС от американското влияние и сега ЕС става глобален играч също както и наравно със САЩ. Не случайно, че НАТО каза, че ще се оправя и без САЩ.

    Коментиран от #87

    13:38 21.01.2026

  • 86 И кога е точно това "ще"

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "не позна":

    .....ама си умен....

    Коментиран от #88

    13:39 21.01.2026

  • 87 (ЕС става глобален играч)

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "и да замиташ":

    Просто не знаеш какво пишеш ....

    Коментиран от #89

    13:40 21.01.2026

  • 88 ще ще

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "И кога е точно това "ще"":

    Wero в момента се въвежда.Това е наследника на SEPA за директни клиентски банкови разплащания без да минава през американската Ситибанк и другите американски кредитни институции..

    Коментиран от #90

    13:42 21.01.2026

  • 89 аве

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "(ЕС става глобален играч)":

    много добре знам какво пиша

    13:42 21.01.2026

  • 90 Вероятно за това

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "ще ще":

    След срещата декември на срещата в ЕЦБ шефовете на централните банки за първи път в историята мълчаха като риби и бяха като на панахида нали? Нито думичка нито един не промълви ...

    13:44 21.01.2026

  • 91 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "не позна":

    "В Европа се въвежда напълно европейска система за разплащане Wero"

    Сега правиш ли разлика между карти и система за разплащане между банки. Когато я въведат тази система тогава ми се обади - сега утре можеш да осъмнеш без пари в картата че и в банковата си сметка. Даже и да я въведат тази система краварите трябва да са съгласни да я свържат със SWIFT защото досегашните ти пари ще останат в небитието.

    Още от началото на войната в Украйна повтаряхме на нашите козячета че нейната цел е да убие Европа ама тогава бяхме "копейки и путинисти" а НАТО-то беше "силно и сплотено като никога до сега" и никой не можел да разруши "приятелството ни със САЩ" които ни пазели от "руската агресия". Пък сега олеле дай да ставаме независими.

    13:46 21.01.2026

  • 92 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Учуден":

    Европа може да сътрудничи с Русия, след като нацистката хунта в Кремъл получи заслуженото си възмездие.
    До тогава мир няма как да има. Какво сътрудничество може да има с някой, който се хвали, че е избил 2 млн от братския си украински народ, тъй като таквиа били инетресите на Русия?!?

    13:47 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания