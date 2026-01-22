Новини
Свят »
Европейският съвет заседава спешно по трансатлантическите отношения

Европейският съвет заседава спешно по трансатлантическите отношения

22 Януари, 2026 05:52, обновена 22 Януари, 2026 04:54 661 9

  • антонио коща-
  • европейски съвет-
  • заседание

Очаква се заседанието, на което България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков, да продължи няколко часа

Европейският съвет заседава спешно по трансатлантическите отношения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Европейският съвет ще заседава тази вечер извънредно в Брюксел, за да обсъди въпросите, възникнали около настояването на САЩ да получат Гренландия.

Очаква се заседанието, на което България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков, да продължи няколко часа.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща уточни преди дни, че консултациите му с европейските лидери са показали единство по отношение на принципите на международното право, териториалната цялост и националния суверенитет; единство за подкрепа и съпричастност с Дания и Гренландия; отчитане на споделения трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, особено чрез НАТО; обща оценка, че митата биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ.

По думите на Коща страните от ЕС са готови да се защитят от всякаква форма на принуда. Според него те остават в готовност да продължат да се ангажират конструктивно със САЩ по всички въпроси от общ интерес.

Поканата на Коща към държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС бе отправена преди вчерашната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп пред участниците в Световния икономически форум в Давос. Тръмп уточни, че въпросите за Гренландия ще се решат в преговори и с участието на НАТО, без да се прибягва до употреба на сила. По-рано президентът бе заявил, че страните, които подкрепят Гренландия и Дания, ще бъдат облагани допълнително при търговията със САЩ. Тази седмица Европейската комисия отбеляза, че от 7 февруари може да бъдат въведени ограничения в търговията с Вашингтон, но решение още не е взето.

Тази нощ Тръмп обяви, че няма да налага митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари, след разговор в Давос с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Говорител на Коща след това уточни, че днешната среща ще бъде отменена и ще се състои, като темата са новите развития в трансатлантическите отношения и отражението им за ЕС.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    3 4 Отговор
    На кого му дреме за васил левски. Живеем в съвсем различна република цигания.

    04:59 22.01.2026

  • 2 Е, може ли в

    11 1 Отговор
    Оставка да представя страната където и да е и за квото и да е? И да подписва "валидни" международни договори??? Е, тогава НЕ е в оставка, щом подписите и становището му по света са действителни? И онзи милиард за укра, подписан от "оставката " ще отиде, нали? Побъркан свят. Да ви имам и системата. Така погледнато и баба Гицка също може да отиде и да подпише нещо по света и България да го плаща после? И тя е юридически толкова "премиер", колкото сега и този!!!! Система та дрънка!!!

    05:11 22.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Тези само заседават. Полза никаква.

    05:16 22.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Путин им продаваше евтин природен газ и евтини суровини и им купуваше боклуците. И много лош.
    Бай Дончо им продава скъп американски газ, сложи им мита, ще им вземе Гренландия и ризите от гърбовете, и много добър.
    Тези заседаващите са абсолютен боклук.

    05:21 22.01.2026

  • 5 Нека

    3 0 Отговор
    "Водопада" да поведе и Гьорг !

    05:29 22.01.2026

  • 6 Гориил

    8 0 Отговор
    Европа претърпява най-срамното и унизително поражение от края на Втората световна война. Освен ако Гренландия не бъде продадена на Съединените щати, и то на разумна цена, европейската история на обединението, основана на омраза към Русия, ще се провали за втори път (след 1938-1941 г.) и ще влезе в аналите на историята като повратна точка, сравнима с поражението при Сталинград през 1943 г. (което бележи радикалния поврат във вашата война срещу СССР). Но този път няма смисъл да се разчита на снизхождението или милостта на Путин.

    Коментиран от #7

    05:35 22.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Москва не вярва на сълзи.

    05:41 22.01.2026

  • 8 Механик

    6 0 Отговор
    Европейския съвет може да разсъждава само по "транссексуалните" отношения. За другото няма капацитет.

    06:05 22.01.2026

  • 9 Урсул фон дер Еврокапyтeн

    1 0 Отговор
    Майне дамен унд херен, и тоя път подлецът Тръмп ни би, защото все още не е построен завода за барут на Рундю Триморски и Бацо Банкянски и не можахме да заредим базуките!

    06:47 22.01.2026