Украински дронове подпалиха нефтена база в руския град Пенза
  Тема: Украйна

23 Януари, 2026 05:35, обновена 23 Януари, 2026 05:40 636 12

Местните власти съобщиха, че при атаката не са установени жертви и ранени

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атака с дронове в руския град Пенза около 4:00 ч. сутринта доведе до пожар в нефтена база. Няма жертви или ранени, заяви областния губернатор Олег Мелниченко.

„На мястото работят пожарни екипи, включително 46 души персонал и 14 бройки техника“, написа той в Telegram.

В 1:39 ч. московско време Мелниченко обяви, че в Пензенска област е издадена тревога за дронове. Около час по-късно той обяви плана „Килим“ в сила за региона. Летище Пенза спря полетите. В 4:54 ч. московско време Мелниченко обяви въздушна тревога за Пенза.

На 31 юли 2025 г. за първи път в Пенза беше издадена въздушна тревога. Инцидентът спря обществения транспорт в града, а автогарата беше затворена. След това Мелниченко съобщи, че девет дрона са се взривили в помещенията на фабрика в Заводской район на Пенза, причинявайки пожар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Каунь

    2 4 Отговор
    Те тва е Украйнский мир!

    05:43 23.01.2026

  • 2 ЯЗАРЕЖДАЙ ОРЕШНИКА

    2 5 Отговор
    С КВОТО ТРЯБВА И ПРИКЮЧИ ТАЯ ЗАПАДАна УКРИЯ....

    05:43 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    И после ще реват, че енергийната инфраструктура на Украйна е станала на сол.

    05:45 23.01.2026

  • 4 Ленин

    0 4 Отговор
    Те и Бучата, така си избучиха, точно преди преговорите за мир

    05:46 23.01.2026

  • 5 Володимир Зеленски, президент

    6 3 Отговор
    "...няма жертви и ранени..."

    Сравнете прецизните, хуманни украински удари с руската варварщина и геноцид !!! Максимум ефективност, нула жертви 👍

    Коментиран от #6

    05:46 23.01.2026

  • 6 Каунь

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":

    Те руснаците цял Орешник изстреляха, без да има жертви, ти ми говориш за някви дрончета дето не могат да счупят и стъклото на Ладата даже.

    Коментиран от #7

    05:54 23.01.2026

  • 7 Кирило Буданов, разведчик

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Каунь":

    Тоя Орешник показа нулева ефективност, нула поражения при цена 80млн $........

    Коментиран от #10

    06:04 23.01.2026

  • 8 Глас от бункера

    6 3 Отговор
    Нямам друг избор и полезен ход, освен да изпращам още мужици на фронта в Украйна.

    Важното е аз да оцелея ...

    06:06 23.01.2026

  • 9 Значи

    2 5 Отговор
    пак е време за Орешник !

    06:07 23.01.2026

  • 10 Малко си преувеличил.

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Келявият Орешник струва около 40 милиона.

    06:08 23.01.2026

  • 11 Накратко

    3 1 Отговор
    Путлер не може да си позволи край на войната, защото така ще подпише сам смъртната си присъда. Това е истината.
    За 4 години нито една от първоначално обявените цели на "СВО" не е изпълнена и няма да бъде, а вече на всички е ясно, че окупираните земи са разменната монета за да има някакъв мир .
    Декември беше първия месец в който агресора имаше повече загуби отколкото попълнения в личния състав. Тази тенденция ще се запази и занапред.

    06:12 23.01.2026

  • 12 хихи

    0 1 Отговор
    Няма да има преговори...

    06:17 23.01.2026

