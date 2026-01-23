Украински дронове подпалиха нефтена база в руския град Пенза

Атака с дронове в руския град Пенза около 4:00 ч. сутринта доведе до пожар в нефтена база. Няма жертви или ранени, заяви областния губернатор Олег Мелниченко.
„На мястото работят пожарни екипи, включително 46 души персонал и 14 бройки техника“, написа той в Telegram.
В 1:39 ч. московско време Мелниченко обяви, че в Пензенска област е издадена тревога за дронове. Около час по-късно той обяви плана „Килим“ в сила за региона. Летище Пенза спря полетите. В 4:54 ч. московско време Мелниченко обяви въздушна тревога за Пенза.
На 31 юли 2025 г. за първи път в Пенза беше издадена въздушна тревога. Инцидентът спря обществения транспорт в града, а автогарата беше затворена. След това Мелниченко съобщи, че девет дрона са се взривили в помещенията на фабрика в Заводской район на Пенза, причинявайки пожар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каунь
05:43 23.01.2026
2 ЯЗАРЕЖДАЙ ОРЕШНИКА
05:43 23.01.2026
3 Данко Харсъзина
05:45 23.01.2026
4 Ленин
05:46 23.01.2026
5 Володимир Зеленски, президент
Сравнете прецизните, хуманни украински удари с руската варварщина и геноцид !!! Максимум ефективност, нула жертви 👍
Коментиран от #6
05:46 23.01.2026
6 Каунь
До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":Те руснаците цял Орешник изстреляха, без да има жертви, ти ми говориш за някви дрончета дето не могат да счупят и стъклото на Ладата даже.
Коментиран от #7
05:54 23.01.2026
7 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #6 от "Каунь":Тоя Орешник показа нулева ефективност, нула поражения при цена 80млн $........
Коментиран от #10
06:04 23.01.2026
8 Глас от бункера
Важното е аз да оцелея ...
06:06 23.01.2026
9 Значи
06:07 23.01.2026
10 Малко си преувеличил.
До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":Келявият Орешник струва около 40 милиона.
06:08 23.01.2026
11 Накратко
За 4 години нито една от първоначално обявените цели на "СВО" не е изпълнена и няма да бъде, а вече на всички е ясно, че окупираните земи са разменната монета за да има някакъв мир .
Декември беше първия месец в който агресора имаше повече загуби отколкото попълнения в личния състав. Тази тенденция ще се запази и занапред.
06:12 23.01.2026
12 хихи
06:17 23.01.2026