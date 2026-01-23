Украински дронове подпалиха нефтена база в руския град Пенза

Атака с дронове в руския град Пенза около 4:00 ч. сутринта доведе до пожар в нефтена база. Няма жертви или ранени, заяви областния губернатор Олег Мелниченко.

„На мястото работят пожарни екипи, включително 46 души персонал и 14 бройки техника“, написа той в Telegram.

В 1:39 ч. московско време Мелниченко обяви, че в Пензенска област е издадена тревога за дронове. Около час по-късно той обяви плана „Килим“ в сила за региона. Летище Пенза спря полетите. В 4:54 ч. московско време Мелниченко обяви въздушна тревога за Пенза.

На 31 юли 2025 г. за първи път в Пенза беше издадена въздушна тревога. Инцидентът спря обществения транспорт в града, а автогарата беше затворена. След това Мелниченко съобщи, че девет дрона са се взривили в помещенията на фабрика в Заводской район на Пенза, причинявайки пожар.