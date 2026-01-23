Фон дер Лайен: Единството на ЕС спря ескалацията около Гренландия

Твърдата, но балансирана реакция, заедно със запазеното единство на Европейския съюз, са изиграли ключова роля за оттеглянето на президента на САЩ Доналд Тръмп от заплахите, свързани с Гренландия. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Euractiv, предава News.bg.
Коментарът ѝ дойде след среща на лидерите на страните от ЕС в Брюксел, свикана от председателя на Европейския съвет Антониу Коща, на която бе направен преглед на напрегнатата седмица, последвала предупреждението на Тръмп за възможно налагане на 25-процентови мита срещу шест държави от ЕС. Причината бе подкрепата им за запазване на статута на Гренландия като автономна датска територия.
На въпрос дали други фактори - като дипломатическите усилия на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, вътрешнополитически съображения в САЩ или пазарната нестабилност - са допринесли повече за промяната в позицията на Вашингтон, фон дер Лайен не изключи подобно влияние. Тя обаче подчерта, че решаваща е била именно стратегията на ЕС.
„Всички тези елементи може да са оказали влияние, но без твърдост, без неескалиращи отговори и без единство в Европейския съюз, нищо от това нямаше да сработи“, заяви тя.
По темата за Гренландия в рамките на ЕС са съществували различия в подхода. Франция е настоявала за незабавно задействане на инструмента за борба с принудата - най-силната търговска мярка на блока, докато Италия и Германия са призовали за по-умерена реакция.
Фон дер Лайен даде да се разбере, че ЕС е бил подготвен да отвърне с контрамерки, ако митата бяха наложени, макар тя и Коща да не са споменали директно т.нар. „търговска базука“.
„Разполагаме с готови търговски инструменти и мерки за ответна реакция“, заяви председателката на ЕК.
Двамата лидери също така призоваха Европейския парламент да продължи процеса по ратифициране на търговското споразумение между ЕС и САЩ, което по-рано някои евродепутати заплашиха да блокират.
„Фокусът ни сега трябва да бъде върху прилагането на споразумението“, заяви Антониу Коща, определяйки целта като стабилизиране на трансатлантическите икономически отношения на стойност 1,6 трилиона евро.
Фон дер Лайен допълни, че ЕС очаква същата последователност и от страна на Съединените щати: „Сделката е сделка – това е, което искаме да видим и което ще изпълним от наша страна.“
