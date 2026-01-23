Новини
Фон дер Лайен: Единството на ЕС спря ескалацията около Гренландия

23 Януари, 2026 07:41, обновена 23 Януари, 2026 07:38 522 31

  • урсула фон дер лaйен-
  • ескалация-
  • гренландия-
  • единство-
  • европейски съюз

Председателката на ЕК подчерта, че твърдият и премерен подход е убедил Тръмп да отстъпи от заплахите

Фон дер Лайен: Единството на ЕС спря ескалацията около Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Твърдата, но балансирана реакция, заедно със запазеното единство на Европейския съюз, са изиграли ключова роля за оттеглянето на президента на САЩ Доналд Тръмп от заплахите, свързани с Гренландия. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Euractiv, предава News.bg.

Коментарът ѝ дойде след среща на лидерите на страните от ЕС в Брюксел, свикана от председателя на Европейския съвет Антониу Коща, на която бе направен преглед на напрегнатата седмица, последвала предупреждението на Тръмп за възможно налагане на 25-процентови мита срещу шест държави от ЕС. Причината бе подкрепата им за запазване на статута на Гренландия като автономна датска територия.

На въпрос дали други фактори - като дипломатическите усилия на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, вътрешнополитически съображения в САЩ или пазарната нестабилност - са допринесли повече за промяната в позицията на Вашингтон, фон дер Лайен не изключи подобно влияние. Тя обаче подчерта, че решаваща е била именно стратегията на ЕС.

„Всички тези елементи може да са оказали влияние, но без твърдост, без неескалиращи отговори и без единство в Европейския съюз, нищо от това нямаше да сработи“, заяви тя.

По темата за Гренландия в рамките на ЕС са съществували различия в подхода. Франция е настоявала за незабавно задействане на инструмента за борба с принудата - най-силната търговска мярка на блока, докато Италия и Германия са призовали за по-умерена реакция.

Фон дер Лайен даде да се разбере, че ЕС е бил подготвен да отвърне с контрамерки, ако митата бяха наложени, макар тя и Коща да не са споменали директно т.нар. „търговска базука“.

„Разполагаме с готови търговски инструменти и мерки за ответна реакция“, заяви председателката на ЕК.

Двамата лидери също така призоваха Европейския парламент да продължи процеса по ратифициране на търговското споразумение между ЕС и САЩ, което по-рано някои евродепутати заплашиха да блокират.

„Фокусът ни сега трябва да бъде върху прилагането на споразумението“, заяви Антониу Коща, определяйки целта като стабилизиране на трансатлантическите икономически отношения на стойност 1,6 трилиона евро.

Фон дер Лайен допълни, че ЕС очаква същата последователност и от страна на Съединените щати: „Сделката е сделка – това е, което искаме да видим и което ще изпълним от наша страна.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога

    7 1 Отговор
    ще озаптим тая ЕвроБаба ?

    07:41 23.01.2026

  • 2 Пенчо

    8 0 Отговор
    Тази не е наред с главата!

    Коментиран от #5

    07:41 23.01.2026

  • 3 Име

    8 0 Отговор
    Поредната димна завеса!

    07:42 23.01.2026

  • 4 хехе

    6 2 Отговор
    вече се чудя кой е по зле рижия или бабето всеки представя желаното за действително.

    Коментиран от #13

    07:43 23.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Ескалацията не е спряла.

    07:44 23.01.2026

  • 8 Факти

    0 0 Отговор
    Фон дер Лайен: Единството на ЕССР спря ескалацията около Гренландия

    Коментиран от #27

    07:45 23.01.2026

  • 9 Тръмп винаги постига своето

    5 0 Отговор
    Единството на ЕС няма нищо общо с това, което се случи в Давос. Тръмп изигра за пореден път евролидерите за да ускори ратификацията на търговското споразумение. Колкото Ф.Д.Лайен и Коща да се опитват да представят постигнатото като успех, очевидно е, че ЕС отново е изгубил позиции. Тръмп рано или късно ще си вземе Гренландия, сега просто приспа пуделите.

    07:45 23.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЕВРОПА НЯМА ШАНС

    5 0 Отговор
    Докато урсулите управляват. Тази е по-зле и от някоя комсомолка.

    07:46 23.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Нас не ни интересува ни Тръмп, ни урсолето. В сегашата геополитическа ситуация, за всички е ясно, че ние оставаме в Руската сфера на подчинение. За това, за нас ще се грижат братушките и само те имат право да определят нашата съдба!

    07:49 23.01.2026

  • 14 Питам

    2 4 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #21

    07:50 23.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И какво са "спряли"?

    5 0 Отговор
    Рюте предложи на Тръмп, част от Гренландия да стане суверенна територия на САЩ и Тръмп отложи санкциите! Без дори да питат Дания или гренландците!

    Тая фон дер Файзер, за какво се бие по гърдите?

    07:51 23.01.2026

  • 17 А ГДЕ

    2 1 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #23

    07:51 23.01.2026

  • 18 Да обобщим

    1 3 Отговор
    Бай Дончо го наритаха в Давос.

    07:52 23.01.2026

  • 19 Индиеца

    4 0 Отговор
    Е, не. Тези са пълни смешници. Не само Гренландия, а и Исландия ще вземе. Не е било грешка на езика.

    07:52 23.01.2026

  • 20 Георги

    3 0 Отговор
    какво точно им е спрял? Американците ще правят и изтичат каквото си поискат в Гренландия, без да дължат нищо на местните. Типични отношения колония-метрополия. Ако ги бяха анексирали поне щяха да са американци и САЩ щяха да се отнасят с тях като със свои.

    07:52 23.01.2026

  • 21 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    Що не се пробваш ТИ

    07:52 23.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А ГДЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "А ГДЕ":

    МОЧАТА?

    07:54 23.01.2026

  • 24 Трол

    2 1 Отговор
    Браво на ЕС, уплашиха Тръмп така, както уплашиха и Путин.

    Коментиран от #30

    07:54 23.01.2026

  • 25 Шопо

    2 0 Отговор
    Продайте Гренландия и ще имате пари за Украйна.

    07:55 23.01.2026

  • 26 Кака Нашева

    1 0 Отговор
    Бабет от ден на ден все по ужасна и съсухрена изглежда ,няма ли пенсия за тази женица ?

    07:56 23.01.2026

  • 27 Дефакто

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Рюте предложи на Тръмп, част от Гренландия да стане суверенна територия на САЩ и Тръмп отложи санкциите! Без дори да питат Дания или гренландците!

    Час след това Дания отправи протестна нота!

    07:57 23.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с кола

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Копейкотрошач":

    С акумулатори дишаш,даже и сап зад врата ще ти дойде в повече

    07:58 23.01.2026

  • 30 1429 дни

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Трол":

    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    07:58 23.01.2026

  • 31 Урсула

    0 0 Отговор
    Май не разбра че Тръмп предложи по един милион на всеки жител ако гласува за пресъединяване към САЩ! Или 56 милиарда много по малко от 800- те които предложи на Дания! Така че ако жителите пожелаят ЕС няма дума!

    07:59 23.01.2026

