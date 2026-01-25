Новини
Превозвачи от РСМ, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина блокират граничните пунктове със страните от Шенген

25 Януари, 2026 20:59, обновена 26 Януари, 2026 05:00 2 843 20

Те протестират срещу новите правила за престой на шофьорите

Превозвачи от РСМ, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина блокират граничните пунктове със страните от Шенген - 1
Снимка: БНР
Превозвачи от Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина ще започнат блокада на граничните пунктове със страните от шенгенското пространство от днес, предаде БНТ.

Това ще засегне и преминаването на българската граница. Причината е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.

Очаква се блокадите да причинят значителни загуби за всички засегнати страни, включително и за българските шофьори.

Министерството на външните работи на Република Северна Македония съобщи, че от 13 часа българско време предстои блокада за преминаването на товарни автомобили по границите на страната с България, Гърция, Албания и Косово, предаде БНР.

Планира се протестът да продължи до седем дни, но има възможност за по-ранното му прекъсване, уточняват организаторите.

На гражданите и превозвачите се препоръчва преди пътуване да се информират за обстановката и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.

Всяка седмица Иван пътува до Италия през граничен пункт "Калотина". От днес ще му се наложи да смени маршрута си - през Румъния, заради блокадата на колегите му от Сърбия.

Иван Чакърски - международен шофьор, заяви пред БНР: "Там разходите са по-големи, километрите са повече и най-вероятно няма да ни бъдат заплатени. С тази блокада усложняват нашата работа."

През Румъния, поне до края на протестите, ще пътува и Георги.

Георги Зидаров - международен шофьор: "Едно обикаляне през Румъния се увеличава маршрутът с 700-800 км, това значи ден и половина повече каране за нас. Разходът се оскъпява и курсът - и той."

Други шофьори са на мнение, че недоволството няма да засегне България.

Николай Стойков - международен превозвач: "Не мисля, че на българските фирми ще се отрази, защото 90% минават през Румъния, няма граници, няма чакане."

Оказва се, че това е проблем и за някои шофьори от Сърбия.

Арсений - международен шофьор, Пирот, Сърбия: "Работодателите имаха достатъчно време да направят нещо, но не направиха нищо и затова сега ще затварят границите от вътре и това не е решение. Сърбия с най-скъпата такса за пътища, ще си остане празна, ето това е решението и нищо. Сръбските превозвачи, които са били до Турция, сега не могат да се върнат в Сърбия, защото границите ще са затворени, ако карат за Сърбия трябва да чакат на границите, колко дни - никой не знае. Ако карат за ЕС, не могат да правят транзит през Сърбия, което е по-кратко, трябва да минат през България, през Румъния, което е повече време, повече гориво."

Според браншови организации загуби ще има както за българските превозвачи, така и за тези от протестиращите държави.

Емил Николов - Съюз на международните превозвачи: "Заради заобикалянето ще има и загуби, между 10 и 12 евро на час престои преки разходи, които са свързани със заплати на водачите и разход на гориво."

Алексанър Стамболийски - Съюз на транспортните работници в България: "Тези страни, които в момента искат да затворят границата с ЕС, ще имат силни затруднения, за тях ще бъде много по-голям проблем, транзитният трафик, който до сега осигуряваше сериозни приходи за тези държави, ще пострада сериозно."

От 10 април системата за влизане/излизане ще следи правилото „90 на 180“ за шофьори от трети страни. Външното ни министерство съветва българските граждани и особено водачите на тежкотоварни автомобили да следят трафика на границата ни със Сърбия заради протеста. А организаторите са заявили, че няма да бъдат засегнати леките автомобили.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гичето

    38 3 Отговор
    Много важно, за тия кой се сеща

    20:21 25.01.2026

  • 2 ха, ха, ха...

    38 3 Отговор
    Е тия вече сега наистина счупиха тъпомера!

    20:21 25.01.2026

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    27 10 Отговор
    Редакцията - Северомакедонски превозвачи !!!!

    Един български F-16 Block 70 ще се справи с цяла Северомакедония с все превозвачите. Налага ли се ?

    Коментиран от #4, #10, #15

    20:27 25.01.2026

  • 4 И как

    19 13 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ...на бутане ли ще го отведем до Севрняците, тая Fка🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    20:30 25.01.2026

  • 5 Яжте ми

    6 6 Отговор
    к.у.рот тогава.

    20:31 25.01.2026

  • 6 Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "И как":

    Българските ВМС планираме да закупим самолетоносача Джералд Форд от С.А.Щ !!!😁

    Коментиран от #11, #12, #14

    20:34 25.01.2026

  • 7 СЕМ

    6 6 Отговор
    Гулю ,гулю ,гулю ......
    Фактииииии
    Осъзнайте се !!!!!

    20:43 25.01.2026

  • 8 маке

    12 1 Отговор
    Сърбите са си сърби, ако ще и южномакедонци да се казват

    21:05 25.01.2026

  • 9 604

    17 3 Отговор
    тия сами се изолираха и сега стачкуват за да се доизолират.....е там пътувайте у сърбия и чОрбан ке ви пусне у голема Маджария!!!!!

    21:11 25.01.2026

  • 10 604

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ти ле че го буташ да литне или?

    21:13 25.01.2026

  • 11 Пешо

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг":

    И той е нов внос

    21:27 25.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 4 Отговор
    ПЪРВО ТРЯБВА ДА ЗАВЪРШИМ
    ПЛАВАТЕЛНИЯ КАНАЛ
    ЖК.МЛАДОСТ....ЧЕРНО МОРЕ.....
    ИНАЧЕ КАК ЩЕ АКОСТИРА В ПАНЧАРЕВО

    21:42 25.01.2026

  • 14 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг":

    ВЖ.КОМ.№13

    21:44 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Търся домашен УЮТ

    3 1 Отговор
    Уют търся-ма ГОЛЕМ

    22:28 25.01.2026

  • 17 Те са страни от третия свят

    8 4 Отговор
    Северномакезонските и сръбските превозвачи трябва да бъдат наказани за този произвол, като им се забрани да преминават през България. Защо не блокират пътища в Брюксел, където се вземат решенията? Защо не изнасят продукция в любимата им Русия?

    01:39 26.01.2026

  • 18 Балкански простотии

    8 2 Отговор
    Правят то от злоба и завист.

    01:40 26.01.2026

  • 19 Повече

    3 1 Отговор
    трафик през България и Румъния и повече тол такси Това е добре за България

    05:21 26.01.2026

  • 20 ..............

    0 0 Отговор
    Полага им се на тия Югославяни.

    06:25 26.01.2026

