Земетресение от 5,5 по Рихтер разтърси китайската провинция Гансу

26 Януари, 2026 10:17 518 1

Инцидентът е регистриран на 10 километра дълбочина, без съобщени жертви или сериозни щети

Земетресение от 5,5 по Рихтер разтърси китайската провинция Гансу - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер беше усетено днес в китайската провинция Гансу, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Китайския център за мрежи за земетресения, предава News.bg.

Сеизмът е регистриран в 14:56 ч. местно време и е имал дълбочина от 10 километра. Към момента няма информация за пострадали или нанесени значими материални щети.

Гансу е район, податлив на земетресения, тъй като се намира в северните покрайнини на Тибетското плато. През 2023 г. земетресение с магнитуд 6,2 разтърси провинциите Гансу и Цинхай, при което загинаха над 150 души.


Китай
