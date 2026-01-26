Лукашенко удължава проверките за бойна готовност на армията до пролетта

Проверките за бойна готовност във въоръжените сили на Беларус ще продължат до пролетта, обяви президентът Александър Лукашенко, цитиран от Telegram канала на информационната агенция БелТА, предава Фокус.

Изявлението беше направено по време на среща, посветена на създаването на образователен център за подготовка на талантливи младежи за професиите на бъдещето. В хода на разговора Лукашенко отбеляза, че в момента светът е силно фокусиран върху развитието на безпилотните летателни апарати.

По думите му навсякъде „никнат цели фабрики, заводите бълват продукция“, като това явление не е ограничено само до Русия и Украйна. Именно на този фон, подчерта беларуският държавен глава, се провеждат и текущите проверки на армията, чиято цел е да се оцени реалната ѝ готовност в условията на бързо променящи се военни технологии.