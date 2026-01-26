Новини
Лукашенко удължава проверките за бойна готовност на армията до пролетта

26 Януари, 2026 13:35 374 6

Беларуският президент посочи бума на дроновете като ключов фактор за продължаващите военни проверки

Лукашенко удължава проверките за бойна готовност на армията до пролетта - 1
Ели Стоянова

Проверките за бойна готовност във въоръжените сили на Беларус ще продължат до пролетта, обяви президентът Александър Лукашенко, цитиран от Telegram канала на информационната агенция БелТА, предава Фокус.

Изявлението беше направено по време на среща, посветена на създаването на образователен център за подготовка на талантливи младежи за професиите на бъдещето. В хода на разговора Лукашенко отбеляза, че в момента светът е силно фокусиран върху развитието на безпилотните летателни апарати.

По думите му навсякъде „никнат цели фабрики, заводите бълват продукция“, като това явление не е ограничено само до Русия и Украйна. Именно на този фон, подчерта беларуският държавен глава, се провеждат и текущите проверки на армията, чиято цел е да се оцени реалната ѝ готовност в условията на бързо променящи се военни технологии.


Беларус
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    В Борда за мир на Тръмп сме заедно с най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан, Беларус.

    Коментиран от #6

    13:37 26.01.2026

  • 2 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Лукашено излезе по мъдър от мало.мните си комшии, усръинсите де !!!

    13:41 26.01.2026

  • 3 Разбирач

    0 0 Отговор
    Тя ТСВ ще свърши, тия още се готвят. Винаги ще си останат резерват на Русия

    13:46 26.01.2026

  • 4 Лукашенко

    0 1 Отговор
    се чуди, завалията, как да лавира в ситуацията. Беларусите са много по-различни от руснаците, те харесват украинците и нямат никакво намерение да участват в тази вайна. Лушенко ще трябва да угоди хем на Путин, хем и на беларуската армия, която не желае да умира за амбициите на Кремъл.

    13:47 26.01.2026

  • 6 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Троле, ако твоя кумир Путлер падне от власт и ти бързо ще изпаднеш от борда и ще спреш да тролиш.

    13:53 26.01.2026

