Писториус: Германия е ограничена в подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна
  Тема: Украйна

27 Януари, 2026 11:45 480 13

  • борис писториус-
  • германия-
  • украйна-
  • противовъздушна отбрана

Министърът на отбраната призова съюзниците да увеличат доставките на системи за защита срещу руски атаки

Писториус: Германия е ограничена в подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия вече има ограничени възможности да подкрепя Украйна в областта на противовъздушната отбрана, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус на 26 януари в Берлин след среща с литовския си колега Робертас Каунас, съобщава Die Zeit, предава Фокус.

По думите му, Германия вече е направила „непропорционално много“ в тази област, доставяйки повече от една трета от наличните системи Patriot и осигурявайки системи IRIS-T.

Въпреки това Писториус отбеляза, че настоящата подкрепа не е достатъчна предвид нарастващите руски атаки. Той призова съюзниците да увеличат усилията си за Украйна.

„Би било добре, ако една или две други страни могат да намерят и доставят още оборудване в подкрепа на Украйна“, посочи германският министър.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 3 Отговор
    Този път Вермахта ще стигне до Камчатка

    Коментиран от #3, #5

    11:48 27.01.2026

  • 2 Европеец

    10 1 Отговор
    Борето Писториус нали се готви да воюва след три години с Велика Русия, какво да коментирам слабоумни политици....

    11:48 27.01.2026

  • 3 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    А недей така, там в Камчатка много сняг и студ и няма студия за епилиране на нокти.....

    Коментиран от #6

    11:50 27.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Вермахта избяга от Гренландия.

    11:51 27.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Видяхме го Вермахта в Гренландия.хи хи хи

    11:51 27.01.2026

  • 6 Ватенка

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Я кажи Путинка до къде стигна?Купянск го “превзе” сега Киев ли е на дневен ред?Това “само” за 4 години!!!

    Коментиран от #7, #12

    11:51 27.01.2026

  • 7 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ватенка":

    Да ти отговори от вежливост не знам..... Питай бесарабски фронт, а може би би си-бай Дончо каза че били много компетентни....

    11:55 27.01.2026

  • 8 Перо

    6 0 Отговор
    Всички виждат, че резултата е нулев и украинските унтерменши нямат мозъчен капацитет! И стократно повече доставки да има за ционисткия режим, резултата пак ще е нулев! Спасението им е да дават Донбас на Путин и да подписват договор! Иначе границата ще стигне до Ивано-Франковск!

    11:55 27.01.2026

  • 9 Бият отбой

    3 0 Отговор
    Сега е момента Путин да ги изтрещи защото няма с какво да се отбраняват.
    Нека да продължават.

    11:59 27.01.2026

  • 10 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Вероятно с шейни с кучешки впряг!?Това изказване на Писториус не ели достатъчно ясно -в чрез подаръците на украинската армия Бундесверът е изтощил запасите си а германската икономика която е навлязла в тежка криза не е в състояние на произведе необходимите системи!?А руснаците бълват вече всякакви оръжия и системи и нищо не им пречи -нито зимата нито санкциите нито най-различни пакости които им организира колективния Запад !? !?А генерал Зима май влезе в действие и германците трябва да си припомнят някои събития от ВСВ -....в руските медии се появи съобщение че руски отряд е открил 6 замръзнали от студ украински войници /разбира се това се нуждае от потвърждение/!?

    12:00 27.01.2026

  • 11 каунь

    1 0 Отговор
    почнаха издишат!

    12:04 27.01.2026

  • 12 456

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ватенка":

    От Донбас само два града не са превзети още . Славянск и Крематорск . А ,сега си отговори Купянск дали е превзет. А и още ,спря се да се пише за Купянск. Извода го оставям на теб ,ако имаш с какво 🤔

    12:04 27.01.2026

  • 13 Еми то Германия е най-силната в ЕС

    0 0 Отговор
    то тя както не може другите са пресъхнали отвсякъде бе братче. Откъде да ги вземат тия работи де ги иска Украйна? Е САЩ дават, ама искали пари, а пари нема а а.

    12:04 27.01.2026

