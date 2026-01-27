Писториус: Германия е ограничена в подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна

Германия вече има ограничени възможности да подкрепя Украйна в областта на противовъздушната отбрана, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус на 26 януари в Берлин след среща с литовския си колега Робертас Каунас, съобщава Die Zeit, предава Фокус.
По думите му, Германия вече е направила „непропорционално много“ в тази област, доставяйки повече от една трета от наличните системи Patriot и осигурявайки системи IRIS-T.
Въпреки това Писториус отбеляза, че настоящата подкрепа не е достатъчна предвид нарастващите руски атаки. Той призова съюзниците да увеличат усилията си за Украйна.
„Би било добре, ако една или две други страни могат да намерят и доставят още оборудване в подкрепа на Украйна“, посочи германският министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #3, #5
11:48 27.01.2026
2 Европеец
11:48 27.01.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Атина Палада":А недей така, там в Камчатка много сняг и студ и няма студия за епилиране на нокти.....
Коментиран от #6
11:50 27.01.2026
4 Последния Софиянец
11:51 27.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Атина Палада":Видяхме го Вермахта в Гренландия.хи хи хи
11:51 27.01.2026
6 Ватенка
До коментар #3 от "Европеец":Я кажи Путинка до къде стигна?Купянск го “превзе” сега Киев ли е на дневен ред?Това “само” за 4 години!!!
Коментиран от #7, #12
11:51 27.01.2026
7 Европеец
До коментар #6 от "Ватенка":Да ти отговори от вежливост не знам..... Питай бесарабски фронт, а може би би си-бай Дончо каза че били много компетентни....
11:55 27.01.2026
8 Перо
11:55 27.01.2026
9 Бият отбой
Нека да продължават.
11:59 27.01.2026
10 не може да бъде
12:00 27.01.2026
11 каунь
12:04 27.01.2026
12 456
До коментар #6 от "Ватенка":От Донбас само два града не са превзети още . Славянск и Крематорск . А ,сега си отговори Купянск дали е превзет. А и още ,спря се да се пише за Купянск. Извода го оставям на теб ,ако имаш с какво 🤔
12:04 27.01.2026
13 Еми то Германия е най-силната в ЕС
12:04 27.01.2026