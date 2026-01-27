Писториус: Германия е ограничена в подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна

Германия вече има ограничени възможности да подкрепя Украйна в областта на противовъздушната отбрана, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус на 26 януари в Берлин след среща с литовския си колега Робертас Каунас, съобщава Die Zeit, предава Фокус.

Още новини от Украйна

По думите му, Германия вече е направила „непропорционално много“ в тази област, доставяйки повече от една трета от наличните системи Patriot и осигурявайки системи IRIS-T.

Въпреки това Писториус отбеляза, че настоящата подкрепа не е достатъчна предвид нарастващите руски атаки. Той призова съюзниците да увеличат усилията си за Украйна.

„Би било добре, ако една или две други страни могат да намерят и доставят още оборудване в подкрепа на Украйна“, посочи германският министър.