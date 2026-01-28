Новини
Ван И: Китай и ЕС са партньори, а не конкуренти

Ван И: Китай и ЕС са партньори, а не конкуренти

28 Януари, 2026 14:33

Китайският външен министър подчерта нуждата от диалог и стабилност в отношенията с Европа

Снимка: БГНЕС
Китай и Европейският съюз трябва да се разглеждат като партньори, а не като съперници, заяви китайският външен министър Ван И по време на телефонен разговор с дипломатическия съветник на френския президент Еманюел Макрон, Еманюел Бон, съобщават Ройтерс и Синхуа, предава БТА.

Ван И посочи, че Пекин и Брюксел споделят сходни позиции по въпроси като подкрепата за принципа на многополюсността и способността да разрешават търговски спорове чрез диалог.

Той отбеляза, че международната обстановка през новата година е станала по-нестабилна, с нарастваща несигурност и безредици. „Като големи държави, стремящи се към независимост и автономия, Китай и Франция трябва да засилят комуникацията и координацията си, за да внесат необходимата стабилност в света и да използват стратегическата стойност на китайско-френските отношения“, каза Ван И, цитиран от в. „Глобал Таймс“.

Китайският външен министър припомни, че партньорството между Китай и ЕС е доказано от над 50 години плодотворно сътрудничество. Той призова за засилване на диалога, изграждане на взаимно доверие и задълбочаване на сътрудничеството.

Ван И също така изтъкна, че посещенията на лидери на няколко европейски държави в Китай наскоро са допринесли за укрепване на отношенията, и изрази надежда, че Франция ще продължи да играе конструктивна роля в рамките на ЕС, подкрепяйки стабилното и здравословно развитие на китайско-европейските връзки.


