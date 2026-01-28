Ван И: Китай и ЕС са партньори, а не конкуренти

Китай и Европейският съюз трябва да се разглеждат като партньори, а не като съперници, заяви китайският външен министър Ван И по време на телефонен разговор с дипломатическия съветник на френския президент Еманюел Макрон, Еманюел Бон, съобщават Ройтерс и Синхуа, предава БТА.
Ван И посочи, че Пекин и Брюксел споделят сходни позиции по въпроси като подкрепата за принципа на многополюсността и способността да разрешават търговски спорове чрез диалог.
Той отбеляза, че международната обстановка през новата година е станала по-нестабилна, с нарастваща несигурност и безредици. „Като големи държави, стремящи се към независимост и автономия, Китай и Франция трябва да засилят комуникацията и координацията си, за да внесат необходимата стабилност в света и да използват стратегическата стойност на китайско-френските отношения“, каза Ван И, цитиран от в. „Глобал Таймс“.
Китайският външен министър припомни, че партньорството между Китай и ЕС е доказано от над 50 години плодотворно сътрудничество. Той призова за засилване на диалога, изграждане на взаимно доверие и задълбочаване на сътрудничеството.
Ван И също така изтъкна, че посещенията на лидери на няколко европейски държави в Китай наскоро са допринесли за укрепване на отношенията, и изрази надежда, че Франция ще продължи да играе конструктивна роля в рамките на ЕС, подкрепяйки стабилното и здравословно развитие на китайско-европейските връзки.
1 Много вярно
Китай и Русия са господар и васал.
😂
14:37 28.01.2026
2 Китайските стоки и продукти са вредни за
Коментиран от #4
14:38 28.01.2026
3 селяк
14:39 28.01.2026
4 Пецо
До коментар #2 от "Китайските стоки и продукти са вредни за":Щото па Европейските не са
14:40 28.01.2026
5 Чайниците
14:42 28.01.2026
6 Последния Софиянец
14:44 28.01.2026
13 Анонимен
Давите мук
раждаемость снижайте
уничтожайте вашых воробьев....
Така ги съветваше преди години Висоцкий
не го послушаха....
15:01 28.01.2026
14 Гориил
15:02 28.01.2026
15 Анонимен
Въпрос: "Какво е американски университет?"
Отговор: Това е ВУЗ, където руски професори убучават
китайци на английски език.
15:05 28.01.2026
16 Анонимен
15:09 28.01.2026
17 И Ван
15:11 28.01.2026
18 Kaлпазанин
15:19 28.01.2026
19 000
Коментиран от #21
15:21 28.01.2026
20 Kaлпазанин
До коментар #7 от "Анонимен":Ами плодете се и вие бе" европейци" и си измислете и 10 пол ,някой да ви пречи
15:22 28.01.2026
21 Нормално
До коментар #19 от "000":Всеки иска да е на Европейския пазар - това е най-богатия пазар в света.
15:24 28.01.2026