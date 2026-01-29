Новини
Партията на Санае Такаичи е напът да спечели мнозинство в японския парламент

29 Януари, 2026 15:40, обновена 29 Януари, 2026 16:16 851 2

Либерално-демократическата партия вероятно ще увеличи значително местата си на предсрочните избори на 8 февруари

Партията на Санае Такаичи е напът да спечели мнозинство в японския парламент - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Либерално-демократическата партия (ЛДП) на японската министър-председателка Санае Такаичи вероятно ще увеличи броя на местата си и ще спечели мнозинство в Камарата на представителите на предсрочните парламентарни избори на 8 февруари. Това показва проучване на в. „Никей“, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Проучването съчетава журналистически анализи на изданието с резултатите от социологическа анкета, проведена съвместно с в. „Йомиури“ на 27 и 28 януари.

Такаичи свика предсрочните избори с цел да прокара планирани промени във финансовата политика, което доведе до повишение на доходността по японските държавни облигации. Пазарите реагираха с опасения, че страната може да бъде принудена да емитира допълнителен държавен дълг.

Въпреки че кампанията е в ранен етап, ЛДП набира подкрепа и според прогнозите може да надхвърли прага от 233 места, необходим за самостоятелно мнозинство в 465-местната долна камара. Към момента на разпускането на парламента партията разполагаше със 199 места.

Досега ЛДП управляваше с подкрепата на коалиционния си партньор - Партията на японското възстановяване („Нипон Ишин“), която имаше 34 депутати. Дори при победа в по-влиятелната долна камара обаче, правителството на Такаичи ще остане в малцинство в Камарата на съветниците, която не подлежи на разпускане. Следващите избори за горната камара са насрочени за 2028 г., като в нея ЛДП разполага със 100 места, а „Нипон Ишин“ - с 19.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Търновец

    1 0 Отговор
    Желая успех на Санае Такаичи сан и дано обедини Тайван към Япония. А Япония има много по качествена анти корабна защита от Американската за която народните неизбранници отпускат пари. Аз имам Сони Вайо лаптоп на 17 години купих го в Чикаго. Успех Санае сан

    15:57 29.01.2026

  • 2 зле работата

    2 0 Отговор
    нещата и там отиват на фалит и заеми

    15:57 29.01.2026

Новини по държави:
