Партията на Санае Такаичи е напът да спечели мнозинство в японския парламент

Либерално-демократическата партия (ЛДП) на японската министър-председателка Санае Такаичи вероятно ще увеличи броя на местата си и ще спечели мнозинство в Камарата на представителите на предсрочните парламентарни избори на 8 февруари. Това показва проучване на в. „Никей“, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Проучването съчетава журналистически анализи на изданието с резултатите от социологическа анкета, проведена съвместно с в. „Йомиури“ на 27 и 28 януари.

Такаичи свика предсрочните избори с цел да прокара планирани промени във финансовата политика, което доведе до повишение на доходността по японските държавни облигации. Пазарите реагираха с опасения, че страната може да бъде принудена да емитира допълнителен държавен дълг.

Въпреки че кампанията е в ранен етап, ЛДП набира подкрепа и според прогнозите може да надхвърли прага от 233 места, необходим за самостоятелно мнозинство в 465-местната долна камара. Към момента на разпускането на парламента партията разполагаше със 199 места.

Досега ЛДП управляваше с подкрепата на коалиционния си партньор - Партията на японското възстановяване („Нипон Ишин“), която имаше 34 депутати. Дори при победа в по-влиятелната долна камара обаче, правителството на Такаичи ще остане в малцинство в Камарата на съветниците, която не подлежи на разпускане. Следващите избори за горната камара са насрочени за 2028 г., като в нея ЛДП разполага със 100 места, а „Нипон Ишин“ - с 19.