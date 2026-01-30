Европа под наблюдение заради неконтролирано навлизане на китайска ракета в атмосферата

На 30 януари Европа може да бъде изправена пред неконтролирано навлизане в атмосферата на китайската космическа ракета ZQ-3 R/B, с маса около 11 тона, което представлява потенциален риск за въздушния трафик. Това съобщи пресслужбата на Финландския метеорологичен институт, предава Фокус.
Институтът следи спускането на ракетата съвместно с мрежата за космическо наблюдение и проследяване (SST) на Европейския съюз. Според предварителните оценки втората степен на ракетата се очаква да навлезе в атмосферата около 10:40 ч. българско време, като прогнозният времеви прозорец може да се измести с до около десет часа заради нестабилността на обекта.
Съществува вероятност фрагменти от ракетата да навлязат в атмосферата над южните части на Дания и балтийските държави, което може да наложи временни ограничения за въздушния трафик в региона.
ZQ-3 R/B се определя като необичайно голям космически отпадък - с маса около 11 тона и дължина между 12 и 13 метра. Степента е изведена в орбита на 3 декември 2025 г.
Това не е първият случай, в който китайска космическа ракета излиза извън контрол. В миналото имаше предупреждения за неконтролираното падане на ракета Long March-5B, която в крайна сметка се разби в океана, без да причини щети.
Междувременно китайската многократно използваема ракета Zhuque-3 извърши аварийно кацане след изстрелване - факт, който според експерти подчертава изоставането на Китай от SpaceX в съвременната космическа надпревара.
