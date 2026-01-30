Новини
Европа под наблюдение заради неконтролирано навлизане на китайска ракета в атмосферата

Европа под наблюдение заради неконтролирано навлизане на китайска ракета в атмосферата

30 Януари, 2026 08:59 600 6

Финландският метеорологичен институт предупреждава за потенциален риск за авиацията на 30 януари

Европа под наблюдение заради неконтролирано навлизане на китайска ракета в атмосферата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 30 януари Европа може да бъде изправена пред неконтролирано навлизане в атмосферата на китайската космическа ракета ZQ-3 R/B, с маса около 11 тона, което представлява потенциален риск за въздушния трафик. Това съобщи пресслужбата на Финландския метеорологичен институт, предава Фокус.

Институтът следи спускането на ракетата съвместно с мрежата за космическо наблюдение и проследяване (SST) на Европейския съюз. Според предварителните оценки втората степен на ракетата се очаква да навлезе в атмосферата около 10:40 ч. българско време, като прогнозният времеви прозорец може да се измести с до около десет часа заради нестабилността на обекта.

Съществува вероятност фрагменти от ракетата да навлязат в атмосферата над южните части на Дания и балтийските държави, което може да наложи временни ограничения за въздушния трафик в региона.

ZQ-3 R/B се определя като необичайно голям космически отпадък - с маса около 11 тона и дължина между 12 и 13 метра. Степента е изведена в орбита на 3 декември 2025 г.

Това не е първият случай, в който китайска космическа ракета излиза извън контрол. В миналото имаше предупреждения за неконтролираното падане на ракета Long March-5B, която в крайна сметка се разби в океана, без да причини щети.

Междувременно китайската многократно използваема ракета Zhuque-3 извърши аварийно кацане след изстрелване - факт, който според експерти подчертава изоставането на Китай от SpaceX в съвременната космическа надпревара.


Китай
  • 1 Нострадамус

    4 0 Отговор
    Дания и Балтийските републики ще изчезнат

    09:03 30.01.2026

  • 3 китайски балон

    2 1 Отговор
    БайДончо да я свали с вълшебните си страхотни оръжия😅😅

    09:05 30.01.2026

  • 4 Китайските...

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ... и руските навлизат неконтролирано, а европейските и американските контролирано!!!

    09:05 30.01.2026

  • 5 Някой

    1 0 Отговор
    Над Дания сигурно платено от Тръмп. ;)

    09:08 30.01.2026

  • 6 Ми така ще е

    1 0 Отговор
    като използват китайски части за ракетите

    09:16 30.01.2026

